Архигимназия – экскурсии в Болонье

Найдено 6 экскурсий в категории «Архигимназия» в Болонье на русском языке, цены от €118, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.
О Болонье с любовью
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170145 за всё до 5 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
118 за всё до 4 чел.
Музыкальная Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
147 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gleb
    19 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
    читать дальше

    вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻

    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные
  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
    читать дальше

    яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
    читать дальше

    и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую.

  • E
    Ellen
    1 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
    читать дальше

    его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга!

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
    читать дальше

    программа оставила самые приятные впечатления. Экскурсия прошла в приятном темпе, получили достаточно информации для первого знакомства с историей города. Получили ответы на частные вопросы, Ольга рекомендовала местные гастрономичкские специалитеты. Огромное спасибо!

    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает
  • S
    Svetlana
    2 апреля 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
    читать дальше

    но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Архигимназия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
  2. Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
  3. О Болонье с любовью
  4. Болонский университет: тысяча лет истории
  5. Болонья - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Архигимназия" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 118 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Архигимназия», 118 ⭐ отзывов, цены от €118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам