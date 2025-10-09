Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Сегодня в 10:00
12 окт в 10:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 10:00
12 окт в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
