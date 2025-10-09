Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Болонье на русском языке, цены от €160, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней Начало: На площади Нептуна €160 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 15% 51 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Болонье с гидом Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке Начало: На площади Маджоре €160 €188 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории Начало: У фонтана «Нептун» €200 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Болоньи

