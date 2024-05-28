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по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе