1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120€108 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ООльга11 мая 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
- ААлександр11 мая 2024Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
- ЕЕлена9 мая 2024Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
- ММихаил30 апреля 2024Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
- ААнна16 апреля 2024Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
- ВВиктория9 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
- SSvetlana2 апреля 2024Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Падающие башни»
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