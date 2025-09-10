Экскурсия по Болонье предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
Участники смогут увидеть знаменитый Фонтан Нептуна, посетить недостроенную Базилику Сан-Петронио и старейший университет Европы. Прогулка по старинному рынку и знакомство с местными художниками подарят незабываемые впечатления. Участники также узнают о демократическом прошлом города и особенностях местного языка. Это путешествие станет отличным поводом для новых знакомств и дружбы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Болоньи
- 🎨 Знакомство с местными художниками
- 🍽️ Дегустация на старинном рынке
- 📚 Посещение старейшего университета
- 👥 Встреча с мэром и жителями
- 🌊 Прогулка по водным каналам
Что можно увидеть
- Фонтан Нептуна
- Базилика Сан-Петронио
- Университетский квартал
- Старинный рынок
- Базилика Святого Доменика
- Гетто Болоньи
- Водные каналы
Описание экскурсии
- Фонтан Нептуна — могучий бог морей символизирует в Болонье власть Ватикана. Рассмотрим его с террасы Палаццо Д’Аккурсио, мэрии Болоньи
- Базилика Сан-Петронио — недостроенная, шестая по размерам христианская церковь в мире, охраняемая военными
- Университетский квартал — старейший в континентальной Европе университет, где учится 90 тысяч студентов
- Старинный рынок и его вкусные специалитеты
- Базилика Святого Доменика, над которой работал молодой Микеланджело
- Гетто Болоньи — поговорим об истории еврейской общины с упоминанием недавно снятого о ней фильме «Похищенный»
- Водные каналы — покажу вам Болонью формата Венеции
- Знакомство с мэром Болоньи, местными художниками и реставраторами — вам понравится!
Обсудим:
- Чем отличается болонский от итальянского языка
- К чему привело появление в городе университета в 1088 году
- В каком веке правление в Болонье было максимально демократическим
- Почему в Болонье есть улица Ленина и Сталинградская улица
- Зачем Болонье 40 км галерей
И многое другое!
Организационные детали
Расстояния между локациями небольшие, на пути — много галерей, защищающих от солнца и дождя.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 98 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лена
11 сен 2025
Супер интересная экскурсия, прошли по местам, куда просто гуляя не зайдешь и факты, которые просто так никогда не узнаешь) очень рекомендую
Л
Лия
10 сен 2025
Все замечательно. Оксана компетентный гид и приятный собеседник.
И
Ирина
22 июл 2025
Спасибо Оксане за интересную и познавательную информацию, за выбор маршрута, за посещение неожиданных мест. Спасибо за внимание и рекомендации: что посмотреть и где перекусить! Кто не был в Болонье - рекомендую экскурсию и гида Оксану.
О
Окорокова
1 июл 2025
Потрясающая экскурсия и потрясающая Оксана! Интересная, красивая и комфортная экскурсия по основным достопримечательностям с профессиональным экскурсоводом! Мы с мужем не заметила как пролетело время, настолько интересно было слушать и погружаться в атмосферу города с Оксаной. Отдельное спасибо гиду за помощь в выборе ресторанов и список того, что можно посмотреть и посетить самостоятельно!
Александр
4 июн 2025
Достойная экскурсия. Со своей целью - познакомить с основными моментами истории Болоньи и дать направления для самостоятельного дальнейшего изучения города и его истории, справилась на отлично. При этом благодаря неравнодушному экскурсоводу не было ощущения заезженности и наговоренности материала - всё достаточно интересно, от души и с любовью к городу. Рекомендую!
А
Алексей
28 мая 2025
Дякую Оксані за чудову екскурсію.
Це було дуже цікаво та легко.
А
Анна
13 мая 2025
Отличная экскурсия, дающее представление о городе. Также поможет понять, куда еще хочется сходить в городе, что посмотреть, чему уделить внимание.
Ирина
29 апр 2025
Отличная сбалансированная экскурсия в формате разговора👍
Исторические факты, забавные легенды и современные вопросы, решения.
Главное впечатление от экскурсии - прогулка по городу со старым знакомым (хотя видимся впервые), который рассказывает о городе, стране, в которой живёт долгое время и делится частичкой своей жизни♥️
Ирина
15 апр 2025
Была в Болонье проездом. Выбрала эту экскурсию из-за приятной стоимости и недолгой продолжительности. Оксана очень интересный рассказчик. Мы узнали много исторических фактов и тонкостей. Было не скучно. Заходили на балкон
