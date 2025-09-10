Лена Супер интересная экскурсия, прошли по местам, куда просто гуляя не зайдешь и факты, которые просто так никогда не узнаешь) очень рекомендую

Л Лия Все замечательно. Оксана компетентный гид и приятный собеседник.

И Ирина Спасибо Оксане за интересную и познавательную информацию, за выбор маршрута, за посещение неожиданных мест. Спасибо за внимание и рекомендации: что посмотреть и где перекусить! Кто не был в Болонье - рекомендую экскурсию и гида Оксану.

О Окорокова Потрясающая экскурсия и потрясающая Оксана! Интересная, красивая и комфортная экскурсия по основным достопримечательностям с профессиональным экскурсоводом! Мы с мужем не заметила как пролетело время, настолько интересно было слушать и погружаться в атмосферу города с Оксаной. Отдельное спасибо гиду за помощь в выборе ресторанов и список того, что можно посмотреть и посетить самостоятельно!

Александр Достойная экскурсия. Со своей целью - познакомить с основными моментами истории Болоньи и дать направления для самостоятельного дальнейшего изучения города и его истории, справилась на отлично. При этом благодаря неравнодушному экскурсоводу не было ощущения заезженности и наговоренности материала - всё достаточно интересно, от души и с любовью к городу. Рекомендую!

А Алексей Дякую Оксані за чудову екскурсію.

Це було дуже цікаво та легко.

А Анна Отличная экскурсия, дающее представление о городе. Также поможет понять, куда еще хочется сходить в городе, что посмотреть, чему уделить внимание.

Ирина Отличная сбалансированная экскурсия в формате разговора👍

Исторические факты, забавные легенды и современные вопросы, решения.



Главное впечатление от экскурсии - прогулка по городу со старым знакомым (хотя видимся впервые), который рассказывает о городе, стране, в которой живёт долгое время и делится частичкой своей жизни♥️