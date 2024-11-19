Базилика Святого Доминика – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Базилика Святого Доминика» в Болонье на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Болонский университет: тысяча лет истории
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
Сегодня в 12:00
30 ноя в 09:00
174 за всё до 7 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
Сегодня в 12:00
30 ноя в 09:00
174 за всё до 7 чел.
Болонья: по следам Микеланджело
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонья: по следам Микеланджело
Узнайте о жизни Микеланджело в Болонье, посетив места, где он творил. Откройте для себя его шедевры и интересные факты из жизни великого мастера
Начало: На Piazza Maggiore
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
174 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    19 ноября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Отличное путешествие во времени! После яркого рассказа Ольги про город и университет, чуть документы в университет не подали) И это
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    не шутка! Погружение в атмосферу университета обеспечена! Не буду открывать секреты экскурсии, но Болонья и университет приятно удивили. Ольге спасибо за структурированную, информативную, эмоциональную и интеллигентную подачу материала! И за заботу. Оля, всего доброго Вам!

  • V
    Vladimir
    17 ноября 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    В начале ноября 2024 года были в Болонье. Достаточно большая группа 15 человек. Гид Ольга провела отличную и познавательную экскурсию.
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    За 2,5 часа успела показать все основные достопримечательности города, рассказать много интересного. Получили огромное удовольствие и от Болоньи и от самой экскурсии.

  • А
    Анна
    15 октября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Экскурсия очень насыщенная, понравилась и взрослым, и девочке- подростку. Несколько часов пролетели на одном дыхании. Узнали и основные вехи истории
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    города, и подробности истории и устройства Болонского университета. Посетили и историческое здание, и современные здания факультетов, библиотеки, даже студенческую столовую. Ольга с готовностью отвечала на все вопросы, дала рекомендации по интересным и "вкусным" местам города. Очень рекомендуем эту экскурсию всем приезжающим в Болонью!

  • А
    АнжелаБерезовская
    12 октября 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо
  • В
    Вячеслав
    8 октября 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Болонскому университету. Было так интересно гулять по старому и новому корпусам, наслаждаться интересным
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    рассказом Ольги не только про историю университета, а еще и про сам город. Мы гуляли, никуда не спеша, заглядывали в аудитории, посетили студенческий магазин и столовую. А как бонус, Ольга нас сориентировала куда нам еще сходить и что посмотреть. Отдельное Вам, за это спасибо! Поездка на паровозике нам очень понравилась. И ужин, по вашей рекомендации.

  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    Отличная экскурсия! Все как мы любим: интересно, весело, местами с шокирующими деталями. Одна из самых запоминающихся экскурсий. Растащили ее на рассказы
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    друзьям. Гид помогла нам и с покупкой билетов в университет, дала рекомендации, куда еще сходить, где поужинать и пр. Благодаря гиду, день в Болоньи оказался очень насыщенным и врезался в память!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Базилика Святого Доминика»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в ноябре 2024
Сейчас в Болонье в категории "Базилика Святого Доминика" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 174. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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