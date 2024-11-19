2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
Сегодня в 12:00
30 ноя в 09:00
€174 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
Сегодня в 12:00
30 ноя в 09:00
€174 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Болонья: по следам Микеланджело
Узнайте о жизни Микеланджело в Болонье, посетив места, где он творил. Откройте для себя его шедевры и интересные факты из жизни великого мастера
Начало: На Piazza Maggiore
30 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
€174 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga19 ноября 2024Отличное путешествие во времени! После яркого рассказа Ольги про город и университет, чуть документы в университет не подали) И это
- VVladimir17 ноября 2024В начале ноября 2024 года были в Болонье. Достаточно большая группа 15 человек. Гид Ольга провела отличную и познавательную экскурсию.
- ААнна15 октября 2024Экскурсия очень насыщенная, понравилась и взрослым, и девочке- подростку. Несколько часов пролетели на одном дыхании. Узнали и основные вехи истории
- ААнжелаБерезовская12 октября 2024Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи. Спасибо
- ВВячеслав8 октября 2024Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Болонскому университету. Было так интересно гулять по старому и новому корпусам, наслаждаться интересным
- ААлександра8 октября 2024Отличная экскурсия! Все как мы любим: интересно, весело, местами с шокирующими деталями. Одна из самых запоминающихся экскурсий. Растащили ее на рассказы
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Базилика Святого Доминика»
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