G Gleb Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻 За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда

Р Роман О Болонье с любовью Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻

И Ирина О Болонье с любовью Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина

М Марина Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся! Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили

О Ольга От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.

А Александр От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷

Е Елена О Болонье с любовью читать дальше и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую. Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная

А Анна Болонья: путешествие в мир искусства На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию

E Ellen Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга! Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и