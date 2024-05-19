Университетский дворец – экскурсии в Болонье

Найдено 4 экскурсии в категории «Университетский дворец» в Болонье на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gleb
    19 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
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    вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻

    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
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    яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

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  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуемМы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем
  • E
    Ellen
    1 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
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    его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга!

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
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    программа оставила самые приятные впечатления. Экскурсия прошла в приятном темпе, получили достаточно информации для первого знакомства с историей города. Получили ответы на частные вопросы, Ольга рекомендовала местные гастрономичкские специалитеты. Огромное спасибо!

    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает
  • В
    Виктория
    9 апреля 2024
    Болонья - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
  • S
    Svetlana
    2 апреля 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
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    но и очень добрая и заботливая личность. Она сделала наше путешествие по Болонье незабываемым. Ее знание истории и культуры города впечатлило нас, а ее теплая и дружелюбная манера общения сделала наш день еще более приятным. Мы очень благодарны Ольге за ее профессионализм и сердечное отношение. Рекомендуем ее всем, кто хочет получить незабываемый опыт знакомства с Болоньей!

  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
  • А
    Александр
    12 марта 2024
    Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
    Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Университетский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Университетский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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