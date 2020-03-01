4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» столицы Тосканы

В самом сердце Флоренции вы увидите ключевые достопримечательности города — величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, средневековый баптистерий св. Иоанна Крестителя, устремленную ввысь колокольню Джотто — и услышите об их создании. А углубившись в средневековые улочки, отыщете дом Данте и базилику Санта-Кроче — «пантеон», где захоронены Микеланджело, Галилей и другие выдающиеся люди.

Секреты Флоренции

На площади Синьории я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и расскажу о политической жизни Флоренции на протяжении столетий. Следом вы раскроете тайну воздушного коридора, построенного по заказу семьи Медичи, прогуляетесь по легендарному Старому мосту с ювелирными лавочками и загадаете желание у бронзовой статуи вепря.