4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На индивидуальной экскурсии по Флоренции вы посетите её главные достопримечательности, включая Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и Палаццо Веккьо. Узнаете о средневековой жизни города, побываете на Старом мосту и загадаете желание у бронзовой статуи вепря. Гид расскажет о тайнах воздушного коридора Медичи и поделится местными традициями. Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы сделать ваше пребывание во Флоренции незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» столицы Тосканы

В самом сердце Флоренции вы увидите ключевые достопримечательности города — величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, средневековый баптистерий св. Иоанна Крестителя, устремленную ввысь колокольню Джотто — и услышите об их создании. А углубившись в средневековые улочки, отыщете дом Данте и базилику Санта-Кроче — «пантеон», где захоронены Микеланджело, Галилей и другие выдающиеся люди.

Секреты Флоренции

На площади Синьории я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и расскажу о политической жизни Флоренции на протяжении столетий. Следом вы раскроете тайну воздушного коридора, построенного по заказу семьи Медичи, прогуляетесь по легендарному Старому мосту с ювелирными лавочками и загадаете желание у бронзовой статуи вепря.

Организационные детали

Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию.