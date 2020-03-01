4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Визитные карточки» столицы Тосканы В самом сердце Флоренции вы увидите ключевые достопримечательности города — величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, средневековый баптистерий св. Иоанна Крестителя, устремленную ввысь колокольню Джотто — и услышите об их создании. А углубившись в средневековые улочки, отыщете дом Данте и базилику Санта-Кроче — «пантеон», где захоронены Микеланджело, Галилей и другие выдающиеся люди.
Секреты Флоренции На площади Синьории я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и расскажу о политической жизни Флоренции на протяжении столетий. Следом вы раскроете тайну воздушного коридора, построенного по заказу семьи Медичи, прогуляетесь по легендарному Старому мосту с ювелирными лавочками и загадаете желание у бронзовой статуи вепря.
Организационные детали
Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Дуомо Санта Мария дель Фьоре.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и ее провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии уже 22 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
Спасибо большое Марине! Опыт работы учителем и 23 года в Италии очень заметны. Вся информация подобрана так, что слушать интересно и не нудно.
Татьяна
17 февраля 2020
Экскурсия нам понравилась. Все очень содержательно, и по хорошему эмоционально. Марина знает, любит тему и умеет ее донести. Рекомендую.
Татьяна
16 февраля 2020
Заказывали на сайте обзорную экскурсию по Флоренции с гидом Мариной, очень понравились пунктуальность, эрудированность гида. Марина ответила на все наши многочисленные попутные вопросы, рассказывала о Флоренции с такой заразительной любовью! Спасибо большое!
Татьяна
4 января 2020
Великолепный гид, с хорошими знаниями истории, очень любит свой город, проводит экскурсию с удовольствием. Рекомендуем однозначно.
Перенестись в эпоху торговых гильдий, кровной вражды и романтической любви
Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из самых крупных центров Европы. Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце — на экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности.
Познать тайны и секреты шедевров мирового искусства
Самый главный музей Флоренции поможет прикоснуться к подлинной красоте и наглядно ознакомиться с эволюцией всего мирового живописного искусства. Вы проникнете в тонкости идейных замыслов и художественных стилей разных эпох, узнаете о талантах династии Медичи и поймете, почему Флоренцию заслужено называют «Колыбелью Возрождения».
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Любителей захватывающих историй и творчества Дэна Брауна я приглашаю оказаться внутри романа и фильма «Инферно»! Вы прикоснетесь к интригам приключенческого бестселлера, вспомните «Божественную комедию» Данте, пройдете по следам героев, откроете пару тайн — и все это на фоне знаковых достопримечательностей Флоренции.
Услышать о самой влиятельной семье в истории города и увидеть принадлежавшие ей дворцы
Великая династия Медичи правила Флоренцией почти три столетия. Я покажу связанные с ней достопримечательности, по сей день украшающие город, и расскажу о наиболее увлекательных моментах правления, символах власти, изысканных вкусах и безмерном меценатстве этой неординарной семьи.
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
Эта экскурсия приоткроет для вас дверь в мир Микеланджело — одного из самых гениальных скульпторов в истории человечества. Вы услышите о жизни мастера во Флоренции, разберетесь в его неординарном характере и монументальных идеях. А после проникнете в замыслы шедевров Микеладжело, собранных в Галерее Академии и Капелле Медичи.
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
Знаменитая династия Медичи всегда проявляла увлечение к полудрагоценным камням — так, в 16 веке появилась еще одна гордость Флоренции: школа, где разработали технологию флорентийской мозаики, актуальную до сих пор. В Капелле Принцев и Новой Сакристии я расскажу о ценных образцах, а в мастерской вы понаблюдаете за тонким процессом создания изделий.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.