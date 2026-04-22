4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В самом сердце Флоренции вы увидите ключевые достопримечательности города — величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, средневековый баптистерий св. Иоанна Крестителя, устремленную ввысь колокольню Джотто — и услышите об их создании. А углубившись в средневековые улочки, отыщете дом Данте и базилику Санта-Кроче — «пантеон», где захоронены Микеланджело, Галилей и другие выдающиеся люди.
Секреты Флоренции
На площади Синьории я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и расскажу о политической жизни Флоренции на протяжении столетий. Следом вы раскроете тайну воздушного коридора, построенного по заказу семьи Медичи, прогуляетесь по легендарному Старому мосту с ювелирными лавочками и загадаете желание у бронзовой статуи вепря.
Организационные детали
Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дуомо Санта Мария дель Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
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–
Э
Эмма
Спасибо большое Марине за такую интересную экскурсию! повезло с погодой - было солнечно, не жарко, народа конечно многовато, но это не зависит ни от кого из нас ((это мой не читать дальшеуменьшить
первый визит во Флоренцию, но каждый новый гид подсвечивает этот древний город по-своему, отмечая приятные мелочи быта тех времен. сама экскурсия длилась 2 часа, возможно кому-то покажется мало, но город такой многосложный, что и недели наверное не хватит, чтобы его полностью постичь. мне кажется, что лучше дробно получать историческую информацию, так она крепче останется в памяти. рекомендую Марину для такого вдумчивого узнавания и познавания города!
+1
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K
Kirill
очень интересная экскурсия, Марина сделала обзор всех ключевых достопримечательностей, а также сделала исторический экскурс. спасибо!
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А
Анжела
Супер встреча вышла, очень познавательно и с вовлечением детей. . нам все очень понравилось, столько мелких нюансов. Спасибо большое
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Анна
Нам очень понравилась прогулка. Марина по нашей просьбе подстроила программу так, чтобы было интересно вечно недовольным подросткам. Очень включенный гид, ориентируется на темп и интересы группы. большое спасибо!
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Лариса
Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за замечательную экскурсию! Много интересных мест, много истории, много искусства! Экскурсия получилась не просто познавательной, а по-настоящему вдохновляющей. Спасибо вам за профессионализм, внимание к истории и тёплую атмосферу!
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Сергей
Все понравилось. Не скучно, эмоционально. Рекомендую