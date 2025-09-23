Обзорный ознакомительный тур по историческому центру для тех, кто впервые посещает этот прекрасный город. Во время тура вы ознакомитесь с историей города и важнейшими памятниками религиозной и гражданской архитектуры, мы охватим три важнейших этапа застройки и развития города – XIII, XVI и XIX века.

Время начала: 10:00, 13:00

Описание экскурсии

Флоренция — город гениев

Во Флоренции когда-то жили великие художники, архитекторы и мыслители. Этот город на протяжении долгого времени служил центром науки и культуры, где зарождались новые идеи и вдохновение.

Экскурсия по Флоренции

Во время экскурсии у вас будет уникальная возможность узнать множество интересных фактов о городе и его истории. Рекомендуем обратить внимание на:

Грандиозный кафедральный собор Санта Мария дель Фиоре

Золотые врата Баптистерия

Храм Санта Кроче

Средневековый квартал, где родился Данте

Площадь Синьория — музей под открытым небом

Старейший в Европе мост

Главную торговую улицу города

Полезная информация

Не забудьте учесть время работы храмов и музеев:

Храмы открыты с 10:00 до 17:00

Воскресенье и праздники: с 13:00 до 17:00

Музеи и картинные галереи закрыты по понедельникам и праздникам (25 декабря, 1 мая)

Флоренция ждет вас с открытыми объятиями, готовая поделиться своей историей и вдохновением!