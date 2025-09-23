Обзорный ознакомительный тур по историческому центру для тех, кто впервые посещает этот прекрасный город.
Во время тура вы ознакомитесь с историей города и важнейшими памятниками религиозной и гражданской архитектуры, мы охватим три важнейших этапа застройки и развития города – XIII, XVI и XIX века.
Во время тура вы ознакомитесь с историей города и важнейшими памятниками религиозной и гражданской архитектуры, мы охватим три важнейших этапа застройки и развития города – XIII, XVI и XIX века.
Описание экскурсии
Флоренция — город гениев
Во Флоренции когда-то жили великие художники, архитекторы и мыслители. Этот город на протяжении долгого времени служил центром науки и культуры, где зарождались новые идеи и вдохновение.
Экскурсия по Флоренции
Во время экскурсии у вас будет уникальная возможность узнать множество интересных фактов о городе и его истории. Рекомендуем обратить внимание на:
- Грандиозный кафедральный собор Санта Мария дель Фиоре
- Золотые врата Баптистерия
- Храм Санта Кроче
- Средневековый квартал, где родился Данте
- Площадь Синьория — музей под открытым небом
- Старейший в Европе мост
- Главную торговую улицу города
Полезная информация
Не забудьте учесть время работы храмов и музеев:
- Храмы открыты с 10:00 до 17:00
- Воскресенье и праздники: с 13:00 до 17:00
- Музеи и картинные галереи закрыты по понедельникам и праздникам (25 декабря, 1 мая)
Флоренция ждет вас с открытыми объятиями, готовая поделиться своей историей и вдохновением!
Ежедневно в 10:00, в воскресенье и по праздникам в 13:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь и Храм Санта Мария Новелла
- Площадь Республики
- Центральный кафедральный собор
- Баптистерий
- Колокольня
- Квартал Данте
- Площадь и Храм Санта Кроче
- Площадь Синьория и скульптуры
- Старый мост
- Площадь Нового рынка
Что включено
- Услуги гида
- Вход в кафедральный собор свободный, в зависимости от живой очереди.
Что не входит в цену
- Входные билеты в храмы и музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Santa Maria Novella, у входа в храм
Завершение: Piazza Signoria, Firenze
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, в воскресенье и по праздникам в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Все храмы открыты с 10:00 до 17:00
- В воскресенье и по праздникам c 13:00 до 17:00. Музеи и картинные галереи закрыты по понедельникам и по праздникам (25 декабря, 1 мая)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВлюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции эпохи Возрождения. Откройте тайны палаццо Веккьо и насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Всех экскурсий, кроме 18:00, у церкви Santa Maria ...
27 сен в 16:00
28 сен в 10:00
€70 за человека