1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
- РРинат24 мая 2024Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
- ККарина29 апреля 2024За 2 часа выдаётся огромное количество информации и рекомендаций. Экскурсия хорошо подходит тем, кто первый раз во Флоренции. Отлично позволяет сориентироваться в городе и составить для себя маршрут для дальнейшего времяпровождения.
- LLudmila23 апреля 2024Хотелось бы поблагодарить Диану за пешеходную ознакомительную экскурсию по Флоренции! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков Флоренции о которых не пишут в путеводителях.
- ААлина18 апреля 2024Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Флоренции. Узнали много о истории города. Жаль не совсем повезло с погодой.
- ММария20 ноября 2023Благодарим нашего гида! Экскурсия была забронирована в последний момент, накануне поздно вечером. Нас провели по самым ключевым местам, рассказали историю флоренции, дали рекомендации куда сходить, что попробовать, как быстрее купить билет в загруженные музеи. Большое спасибо!
- ИИбрагим29 сентября 2023Обзорная экскурсия по ФлоренцииОчень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
- VVeronika26 июля 2023Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
- ИИлона15 апреля 2022Обзорная экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
- AAlexander12 октября 2021Мы увидели и узнали, а также попробовали вкус настоящий Флоренции!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Республики»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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