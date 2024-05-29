за всё до 25 чел.

€ 120 за всё до 25 чел.

Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города

за всё до 4 чел.

€ 125 за всё до 4 чел.

Расписание: Любой день и время по договоренности

Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio

Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 13 отзывов

Экскурсия по нетуристической Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella

Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности