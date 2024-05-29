Площадь Республики – экскурсии во Флоренции

Найдено 9 экскурсий в категории «Площадь Республики» во Флоренции на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
311 отзывов
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
40 за человека
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
57 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
40 за человека
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Экскурсия по нетуристической Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
75 за человека
Средневековая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Пикантная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
  • Р
    Ринат
    24 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
    Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
  • К
    Карина
    29 апреля 2024
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    За 2 часа выдаётся огромное количество информации и рекомендаций. Экскурсия хорошо подходит тем, кто первый раз во Флоренции. Отлично позволяет сориентироваться в городе и составить для себя маршрут для дальнейшего времяпровождения.
  • L
    Ludmila
    23 апреля 2024
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Хотелось бы поблагодарить Диану за пешеходную ознакомительную экскурсию по Флоренции! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков Флоренции о которых не пишут в путеводителях.
  • А
    Алина
    18 апреля 2024
    Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
    Отличная экскурсия по основным достопримечательностям Флоренции. Узнали много о истории города. Жаль не совсем повезло с погодой.
  • М
    Мария
    20 ноября 2023
    Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
    Благодарим нашего гида! Экскурсия была забронирована в последний момент, накануне поздно вечером. Нас провели по самым ключевым местам, рассказали историю флоренции, дали рекомендации куда сходить, что попробовать, как быстрее купить билет в загруженные музеи. Большое спасибо!
  • И
    Ибрагим
    29 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Очень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
  • V
    Veronika
    26 июля 2023
    Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
    Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
  • И
    Илона
    15 апреля 2022
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
  • A
    Alexander
    12 октября 2021
    Экскурсия по нетуристической Флоренции
    Мы увидели и узнали, а также попробовали вкус настоящий Флоренции!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Республики»

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  1. Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
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  3. Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
  4. Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
  5. Экскурсия по нетуристической Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
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  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
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  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Республики" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 40 до 130. Туристы уже оставили гидам 457 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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