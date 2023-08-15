Найти общий язык с шедеврами мировой живописи
Побывать во Флоренции и не зайти в галерею Уффици — преступление. Пройти 50 залов сквозь толпы туристов — подвиг. Но достаточно бессмысленный. Выхватить взглядом какой-нибудь шедевр, подбежать— и ничего из-за спин не увидеть. Или увидеть, но не понять.
Однако с нами вы сумеете испытать это чудо — настоящую встречу с искусством, когда начинаешь разговаривать с ним на одном языке.
Однако с нами вы сумеете испытать это чудо — настоящую встречу с искусством, когда начинаешь разговаривать с ним на одном языке.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Полсотни залов галереи, где собрано самое великое, самое прекрасное: «Рождение Венеры» Боттичелли, «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи, «Жертвоприношение» Караваджо… Картины Айвазовского, Кустодиева, Шагала… Да и само здание галереи — произведение искусства. В проводники по нему нужен человек, умеющий говорить на языке шедевров, а также точно и доступно его переводить.
Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится, контакт с искусством произойдёт — персонажи на картине оживут, а художник подмигнёт с изнаночной стороны мира. Вы выйдете из галереи на цыпочках и немного над землёй, будто сошли с картины Боттичелли…
Организационные детали
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
- Билет не включён в стоимость. Его нужно приобрести самостоятельно до экскурсии на промежуток с 08:45 по 09:15. Цена — 26 евро
- Важно: в сезон билеты разбирают на несколько месяцев вперёд!
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в галерею Уффици
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 2128 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелёк. A presto!
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