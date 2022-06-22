Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Галерея Уффици — один из наиболее старых музеев Европы, славящийся мировыми шедеврами Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Караваджо.



Посещение Галереи передаёт удивительное ощущение путешествия по страницам истории не только Флоренции, но и западного искусства в целом.



Во время экскурсии вы поймёте, что все образы, созданные человеком на протяжении веков, тесно взаимосвязаны. Каждое изображение существует в зависимости от другого. Всё неслучайно!