Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Хитросплетения судеб великих мастеров и таинственные символы в их работах
Нас ожидает множество сюрпризов и неожиданных размышлений. Например, вы узнаете ответы на такие вопросы, как:
Почему Мадонны Микеланджело такие мощные?
Кому совершенно не нравился Боттичелли и почему?
О чём ворчал Леонардо выражаясь о своём известном современнике?
Почему мы принимаем как должное, что картины должны иметь прямоугольный формат? Какие форматы существуют ещё и почему они менее популярны?
Почему во время посещения музея мы зачастую чувствуем прогрессивное повышение качества живописи? Откуда взялось это убеждение?
Кто из флорентийских художников вдохновил авангардистов прошлого века?
Какая существует связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи?
Вы узнаете хитросплетения судеб великих мастеров и их меценатов, а так же символы, тайны и послания, скрывающиеся в их работах. Вас ждёт не лекция по истории искусств, а увлекательный рассказ. Во время нашего путешествия во времени, со стен музея нам будут дружески подмигивать живые люди прошлых веков.
Гений Да Винчи, загадочный Боттичелли, флорентийский казанова Липпи, самодостаточный гордец Микеланджело, смелый и дерзкий Россо Фьорентино, хулиган и провокатор Караваджо оживут, один за другим, перед вашими глазами. А в завершении, взаимосвязь между картинами станет очевидной, и вы непременно увидите шедевры мировой живописи в новом свете!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Билеты в галерею на нужное время приобретаются как минимум за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея.
В первое воскресенье месяца (бесплатный день в Уффици) экскурсии не проводятся.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Для групп более 5 человек заказываются наушники (1,5€ — 3€ в зависимости от количества участников)
Стоимость входного билета зависит от сезона: ноябрь-февраль — 12 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 20 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник – воскресенье, с 8:15 до 16:00. В понедельник музей закрыт.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Билеты в галерею на нужное время приобретаются как минимум за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея.
В первое воскресенье месяца (бесплатный день в Уффици) экскурсии не проводятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
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