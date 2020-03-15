83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Уффици — путешествие во времени

Увидеть роскошное собрание мировых шедевров искусства и узнать их историю

Инна
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Инна – ваш гид
Вы рассмотрите главные экспонаты галереи и услышите увлекательный рассказ о Флоренции, жизни художников, философии и менталитете Средневековья и эпохи Возрождения.

Я расскажу о великих коллекционерах — семье Медичи — и помогу раскрыть смысл собранных ими произведений.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в галлереи Уффици
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У этой экскурсии83 отзыва
4.84
Уффици — путешествие во времени
Уффици — путешествие во времени

Что вас ожидает

Уффици сквозь века
Галерея — это вечный спор античности и современности. Во время экскурсии вы не просто полюбуетесь картинами, а поймете символику великих произведений. Наше путешествие начнется с залов Средневековья, где вы увидите один из шедевров Джотто — художника, ушедшего от канонов традиционной живописи и сопоставимого по новаторству с Пикассо. Следом я покажу «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабриано и раскрою секрет заказчика этой великой картины. Изучая работы портретиста Пьеро делла Франческо, вы услышите любопытные истории о женской моде того времени и добродетелях, которыми должны были обладать в старину жены и мужья. А еще узнаете о невероятных приключениях Филиппо Липпи, любимца Козимо Старого, и увидите портреты его жены, сына и самого художника.

Гении Караваджо, да Винчи и Боттичелли
В двух залах, посвященных Боттичелли, я расскажу о времени правления Лоренцо Великолепного и музе художника. А картина «Клевета» продемонстрирует вам, как невежество порой мешает разглядеть истину. В зале Леонардо да Винчи мы увидим три работы великого художника. Вы узнаете, почему он написал всего 23 картины и как разгадать оптический обман в шедевре «Благовещение». А еще я покажу щит с головой Медузы Горгоны Караваджо и поясню, как он связан с семьей Медичи.

Организационные детали

  • Билеты в галерею не включены в стоимость, их нужно заказывать заранее (как минимум за 2 дня) на официальном сайте музея. Стоимость зависит от сезона: ноябрь-февраль — 12 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 20 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ). Для участников до 18 лет вход в галерею бесплатный, но при покупке билета оплачивается предварительный заказ — 4 евро.
  • Экскурсия включает интерактивные элементы. Я попрошу вас ответить на некоторые вопросы, что сделает поход еще более увлекательным.
  • Во время экскурсии предоставляются наушники
Уффици — путешествие во времени
Уффици — путешествие во времени
Уффици — путешествие во времени
Уффици — путешествие во времени
Уффици — путешествие во времени

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в галлереи Уффици.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, по образованию я антрополог, МГУшница. Флоренция — мой любимый город, который навечно поселился в моем сердце. Передам вам частичку любви к этому великолепному городу с его многогранной историей, интересно и легко познакомлю с «Цветущей», как переводится название этого города. На протяжении пяти лет, которые живу здесь, я каждый день узнаю все новые факты о жизни флорентийцев. Я расскажу вам об особенностях их характера и о том, чем они отличаются от жителей других городов Тосканы и регионов Италии.
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83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Успели посетить Уффици до начала карантина по всей Италии... людей в галереи было мало - сказка, нам несказанно повезло !!! экскурсия прошла замечательно, получили много интересной информации и массу впечатлений... Инна очень позитивный гид, владеющий материалом и преподносящий его в доступной форме...однозначно рекомендую к посещению!
12 марта 2020
Экскурсия понравилась. Инна - замечательный гид, рассказывает увлекательно, узнали много нового и интересного.
4 марта 2020
Были на экскурсии по Уфицци с Инной. Она безусловно профессионал своего дела) Экскурсия прошла очень интересно. Сразу понятно, что человек влюблен во Флоренцию и свою работу. Рекомендую экскурсию с Инной))
28 февраля 2020
Всем рекомендую экскурсовода Инну. Ее экскурсии живы, познавательны, слушаются на одном дыхании. Глубокое знание материала никого не оставит равнодушным! Галерея Уффици- это то место, которое хочется посетить ещё не один раз вместе с Инной.
24 февраля 2020
Инна замечательно составляет маршрут учитывая интересы и возрастной состав группы. Интересно было и мне, и сыну 12 лет. Интересная, не скучная и запоминающаяся экскурсия была
23 февраля 2020
Была гид Наталья, с которой мы ходили на экскурсию по городу (вот она была проведена Блестяще!!!). Что касается Уыффици, то , на мой взгляд, было хотя и интересно, но могли бы и больше охватить, если бы не настолько подробен был рассказ про иконы. Понимаю, что это ее структурированная подача материала, но картин 20-30 еще могли бы "захватить" (сужу и по нашим предыдущим экскурсиям в Лувре, в Вене и Прадо - там тоже собрания -будь здоров!). Тут мы подолгу стояли, устали под конец очень. Но все равно, Наталье -большое спасибо и за организацию , и за экскурсию !!
21 февраля 2020
Спасибо Наталье за экскурсию. Было очень интересно!!!! Узнала много нового.
19 февраля 2020
Спасибо Инне за экскурсию по Галерее Уффици, подробная и интересная подача материала.Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно, время пролетело незаметно.Большое спасибо!♥️️
12 февраля 2020
Потрясающая экскурсия, прекрасная Наталья! Будто заново открыла для себя искусство! Спасибо огромное!
9 февраля 2020
Была в Уффици впервые. Увлекательная экскурсия, проведённая Инной, вызвала огромный интерес к работам и художникам. 3 часа пролетели просто незаметно! После чего появилось огромное желание вернуться туда, и не раз! Очередей нет, видимо потому что зима. Так что все прошло очень комфортно. Огромная благодарность Инне за профессионализм! До новых встреч!
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