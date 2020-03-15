83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уффици сквозь века

Галерея — это вечный спор античности и современности. Во время экскурсии вы не просто полюбуетесь картинами, а поймете символику великих произведений. Наше путешествие начнется с залов Средневековья, где вы увидите один из шедевров Джотто — художника, ушедшего от канонов традиционной живописи и сопоставимого по новаторству с Пикассо. Следом я покажу «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабриано и раскрою секрет заказчика этой великой картины. Изучая работы портретиста Пьеро делла Франческо, вы услышите любопытные истории о женской моде того времени и добродетелях, которыми должны были обладать в старину жены и мужья. А еще узнаете о невероятных приключениях Филиппо Липпи, любимца Козимо Старого, и увидите портреты его жены, сына и самого художника.

Гении Караваджо, да Винчи и Боттичелли

В двух залах, посвященных Боттичелли, я расскажу о времени правления Лоренцо Великолепного и музе художника. А картина «Клевета» продемонстрирует вам, как невежество порой мешает разглядеть истину. В зале Леонардо да Винчи мы увидим три работы великого художника. Вы узнаете, почему он написал всего 23 картины и как разгадать оптический обман в шедевре «Благовещение». А еще я покажу щит с головой Медузы Горгоны Караваджо и поясню, как он связан с семьей Медичи.