Что вы увидите
- Панорама Флоренции
- Фиесоли
Добрый день мой дорогой художник!
Ну что готов поехать на художественную экскурсию? Что может быть интересней! Ведь Флоренция такая красивая, что устоять невозможно!
Что входит
- Услуги гида и дополнительная информация по Флоренции
Место завершения
🏁 Автобусная остановка
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Юлия С. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции