Юлия С. – Гид из Флоренции

Гид в неформальной обстановке покажет самые привлекательные для туристов сооружения и места Флоренции.



Вас проведут по атмосферным узким улочкам к площадям Санта-Мария-Новелла и Республики, расскажут о Старом рынке, палаццо Веккьо и легендах античного города.



Известнейшие сооружения тосканской столицы ⭐️ расположены рядом, поэтому за два часа вы сможете получить основное представление об итальянском городе.