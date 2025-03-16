На третий этаж Палаццо Питти поднимаются редкие туристы. А зря! Ведь это 30 залов красоты, удовольствия и наслаждения. Вы пройдёте по роскошным комнатам и увидите шедевры конца 18 — начала 20 веков: неоклассические работы Кановы, исторические картины Айеса, шедевры художников-маккьяолли и не только. А я расскажу о картинах и скульптурах — и об их создателях.

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Описание экскурсии

В залах Галереи современного искусства представлены прерафаэлиты, импрессионисты, дивизионисты, маккьяолли, фовисты, символисты, ориенталисты, футуристы — и не только. Я не буду нагружать вас ненужной информацией, а легко и понятно расскажу о каждом из этих стилей и поделюсь историями из жизни художников и скульпторов.

Нашими героями будут: Болдини — художник красивых женщин, Менгс — новый Рафаэль 18 века, Бастианини, из-за работ которого судился Лувр. А ещё Сарджент, Кини, Коркос, Фаттори, Камиль Писсаро, Северини, Аец, Брюлов, Дюпре, Канова, Пауэр, Тенерани, Бартолини и многие другие!

Организационные детали