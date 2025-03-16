На третий этаж Палаццо Питти поднимаются редкие туристы. А зря! Ведь это 30 залов красоты, удовольствия и наслаждения.
Вы пройдёте по роскошным комнатам и увидите шедевры конца 18 — начала 20 веков: неоклассические работы Кановы, исторические картины Айеса, шедевры художников-маккьяолли и не только. А я расскажу о картинах и скульптурах — и об их создателях.
Вы пройдёте по роскошным комнатам и увидите шедевры конца 18 — начала 20 веков: неоклассические работы Кановы, исторические картины Айеса, шедевры художников-маккьяолли и не только. А я расскажу о картинах и скульптурах — и об их создателях.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
В залах Галереи современного искусства представлены прерафаэлиты, импрессионисты, дивизионисты, маккьяолли, фовисты, символисты, ориенталисты, футуристы — и не только. Я не буду нагружать вас ненужной информацией, а легко и понятно расскажу о каждом из этих стилей и поделюсь историями из жизни художников и скульпторов.
Нашими героями будут: Болдини — художник красивых женщин, Менгс — новый Рафаэль 18 века, Бастианини, из-за работ которого судился Лувр. А ещё Сарджент, Кини, Коркос, Фаттори, Камиль Писсаро, Северини, Аец, Брюлов, Дюпре, Канова, Пауэр, Тенерани, Бартолини и многие другие!
Организационные детали
- Билеты во дворец вам нужно купить заранее самостоятельно — €16 за человека
- Если вас больше двух, понадобятся наушники — €2,5 евро за человека
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа во дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1918 туристов
Меня зовут Татьяна. Уже 20 лет я живу и работаю в Италии, имею государственную лицензию гида. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себеЗадать вопрос
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