Добро пожаловать во Флоренцию мой дорогой турист!

Флоренция - это не только Дуомо, Понте Веккио но и прекрасный стейк, вино 🍷 и кофе в красивых 🤩 уголках города без толпы туристов. Отдохнем и поболтаем о Флоренции и семье Медичи.

Мы посетим самые фотогеничные места Флоренции, вы узнаете много нового и интересного о Флоренции. Мы устроим красивые инста - аперетивы и сделаем классные фотографии 📸 наше путешествие будет передавать на фотокамеру прекрасная Катерина или на мою, которая после экскурсии 🧭 передаст тебе 30 незабываемых фотографий о твоем путешествии по Флоренции.