Юлия С.
Юлия С. – Гид из Флоренции
Добро пожаловать во Флоренцию мой дорогой турист! Независимо от того, впервые вы оказались в этом прекрасном городе или нет, эта экскурсия ⛳ именно для вас.

Мы посетим самые фотогеничные места Флоренции, устроим красивые 🤩 инста-аперитивы и, конечно, сделаем классные фотографии 📸.

Вы узнаете много нового и интересного о Флоренции — от исторических дней до современной жизни итальянцев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €120 за экскурсию

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Инста - прогулка
Инста - прогулка

Что вы увидите

  • Центральные места Флоренции
  • ресторан на Санта Кроче
Добро пожаловать во Флоренцию мой дорогой турист!
Флоренция - это не только Дуомо, Понте Веккио но и прекрасный стейк, вино 🍷 и кофе в красивых 🤩 уголках города без толпы туристов. Отдохнем и поболтаем о Флоренции и семье Медичи.
Мы посетим самые фотогеничные места Флоренции, вы узнаете много нового и интересного о Флоренции. Мы устроим красивые инста - аперетивы и сделаем классные фотографии 📸 наше путешествие будет передавать на фотокамеру прекрасная Катерина или на мою, которая после экскурсии 🧭 передаст тебе 30 незабываемых фотографий о твоем путешествии по Флоренции.
Что входит
  • Услуги гида
  • услуги фотографа и обед в ресторане.
Что не входит
  • Дополнительные услуги.
Начало
🚩 Договорной
Место завершения
🏁 Санта Кроче
Инста - прогулка
Инста - прогулка
Инста - прогулка
Инста - прогулка
Инста - прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Юлия С.
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