Флоренция - это не только Дуомо, Понте Веккио но и прекрасный стейк, вино 🍷 и кофе в красивых 🤩 уголках города без толпы туристов. Отдохнем и поболтаем о Флоренции и семье Медичи.
Мы посетим самые фотогеничные места Флоренции, вы узнаете много нового и интересного о Флоренции. Мы устроим красивые инста - аперетивы и сделаем классные фотографии 📸 наше путешествие будет передавать на фотокамеру прекрасная Катерина или на мою, которая после экскурсии 🧭 передаст тебе 30 незабываемых фотографий о твоем путешествии по Флоренции.
Что входит
Услуги гида
услуги фотографа и обед в ресторане.
Что не входит
Дополнительные услуги.
Начало
🚩 Договорной
Место завершения
🏁 Санта Кроче
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.