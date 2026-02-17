Профессиональная фотосессия во Флоренции - это возможность навсегда сохранить красоту и атмосферу этого удивительного города.
Встреча у собора Санта-Мария-дель-Фьоре, прогулка по историческим улочкам, кофе с видом на купол, панорамы мостов через
Встреча у собора Санта-Мария-дель-Фьоре, прогулка по историческим улочкам, кофе с видом на купол, панорамы мостов через
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические места Флоренции
- 👗 Возможность аренды нарядов
- 🌧 Альтернативные локации при дожде
- 📅 Быстрая обработка снимков
Что можно увидеть
- Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Республики
- Старый мост
Описание фото-прогулки
У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам. Но если вы впервые во Флоренции и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант:
- Встретиться возле великолепного собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- По колоритным улочкам спуститься к площади Республики.
- Выпить кофе на террасе с видом на главный купол города.
- Пройти до Сеньории, полюбоваться панорамой мостов через реку Арно, которая делит Флоренцию на две части.
- Зайти на колоритный Старый мост, который называют Золотым.
Если вы не боитесь подъёма, можем отправиться на панорамную площадку за рекой, в пешей доступности. Оттуда откроются потрясающие виды на город. Если хотите успеть всё, длительность фотосессии можно продлить за дополнительную плату.
Организационные детали
- Съёмка проходит на камеру Sony Alpha A9 II
- В течение 3–7 дней вы получите 80–100 снимков в цветокоррекции. Перешлю их в электронном виде через файлообменник.
- Можем заранее обсудить тематику, стиль и места съёмок. Дам совет по выбору одежды для фотосессии
- Помогу арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро
- В случае дождя принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в закрытые локации. Но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотографии в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
- Пожалуйста, бронируйте фотосессию минимум за трое суток. Если нужна сессия в срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за прогулку и фото, там прекрасно всё — идеи, воплощение, обработка. Золотые руки! Фотографу желаю всяческих успехов!
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Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот день, но Евгений выбрал хорошие места и ракурсы! Спасибо
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Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности брать профессиональные фотосессии, они сохраняют память гораздо лучше селфи и фотографий на телефон. С
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Евгений, абсолютно чудесный специалист и человек! Профессиональный фотограф, с терпением, уважением, с вниманием к деталям и любовью к своей работе! Прогулка прошла благодаря Жене отлично, наслаждаюсь фотографиями. Общение с Женей и его супругой было комфортным, я всегда получала ответы на свои самые мелкие вопросы. Рекомендую!
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Все просто отлично, Евгений провел для нас отличную фотосессию, очень красиво и приятно, спасибо огромное, очень рекомендую
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