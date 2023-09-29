Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе
Флоренция в объективе фотоаппарата ещё прекрасней, чем наяву.
Я помогу навсегда сохранить в памяти флёр этого удивительного города и прекрасные моменты, проведённые в нём.
Приглашаю на профессиональную фотосессию в формате романтичной лав-стори, тёплой семейной прогулки или весёлой съёмки в компании подружек. А может быть, в кадре будете только вы и ваша Флоренция.
Я помогу навсегда сохранить в памяти флёр этого удивительного города и прекрасные моменты, проведённые в нём.
Приглашаю на профессиональную фотосессию в формате романтичной лав-стори, тёплой семейной прогулки или весёлой съёмки в компании подружек. А может быть, в кадре будете только вы и ваша Флоренция.
Ближайшие даты:
15
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам. Но если вы впервые во Флоренции и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант:
- Встретиться возле великолепного собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- По колоритным улочкам спуститься к площади Республики.
- Выпить кофе на террасе с видом на главный купол города.
- Пройти до Сеньории, полюбоваться панорамой мостов через реку Арно, которая делит Флоренцию на две части.
- Зайти на колоритный Старый мост, который называют Золотым.
Если вы не боитесь подъёма, можем отправиться на панорамную площадку за рекой, в пешей доступности. Оттуда откроются потрясающие виды на город. Если хотите успеть всё, длительность фотосессии можно продлить за дополнительную плату.
Организационные детали
- В течение 3–7 дней вы получите 80–100 снимков в цветокоррекции. Перешлю их в электронном виде через файлообменник.
- Можем заранее обсудить тематику, стиль и места съёмок. Дам совет по выбору одежды для фотосессии.
- Помогу арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро
- В случае дождя принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в закрытые локации. Но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотографии в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
- Пожалуйста, бронируйте фотосессию минимум за трое суток. Если нужна сессия в срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид во Флоренции
Провёл экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
29 сен 2023
Евгений, абсолютно чудесный специалист и человек! Профессиональный фотограф, с терпением, уважением, с вниманием к деталям и любовью к своей работе! Прогулка прошла благодаря Жене отлично, наслаждаюсь фотографиями. Общение с Женей и его супругой было комфортным, я всегда получала ответы на свои самые мелкие вопросы. Рекомендую!
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