Профессиональная фотосессия во Флоренции - это возможность навсегда сохранить красоту и атмосферу этого удивительного города.Встреча у собора Санта-Мария-дель-Фьоре, прогулка по историческим улочкам, кофе с видом на купол, панорамы мостов через

Арно и посещение Золотого моста - всё это станет частью вашего фотоальбома. В течение 3-7 дней получите 80-100 снимков в цветокоррекции. Возможность обсудить тематику и стиль съёмок, а также помощь в аренде нарядов и советы по выбору одежды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам. Но если вы впервые во Флоренции и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант:

Встретиться возле великолепного собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

По колоритным улочкам спуститься к площади Республики.

Выпить кофе на террасе с видом на главный купол города.

Пройти до Сеньории, полюбоваться панорамой мостов через реку Арно, которая делит Флоренцию на две части.

Зайти на колоритный Старый мост, который называют Золотым.

Если вы не боитесь подъёма, можем отправиться на панорамную площадку за рекой, в пешей доступности. Оттуда откроются потрясающие виды на город. Если хотите успеть всё, длительность фотосессии можно продлить за дополнительную плату.

Организационные детали