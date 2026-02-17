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Фотосессия мечты во Флоренции

Флоренция в объективе фотоаппарата ещё прекрасней. Сохраните флёр этого удивительного города и моменты, проведённые в нём, на профессиональной фотосессии
Профессиональная фотосессия во Флоренции - это возможность навсегда сохранить красоту и атмосферу этого удивительного города.

Встреча у собора Санта-Мария-дель-Фьоре, прогулка по историческим улочкам, кофе с видом на купол, панорамы мостов через
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Арно и посещение Золотого моста - всё это станет частью вашего фотоальбома. В течение 3-7 дней получите 80-100 снимков в цветокоррекции.

Возможность обсудить тематику и стиль съёмок, а также помощь в аренде нарядов и советы по выбору одежды

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Исторические места Флоренции
  • 👗 Возможность аренды нарядов
  • 🌧 Альтернативные локации при дожде
  • 📅 Быстрая обработка снимков
Фотосессия мечты во Флоренции
Фотосессия мечты во Флоренции
Фотосессия мечты во Флоренции

Что можно увидеть

  • Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Республики
  • Старый мост

Описание фото-прогулки

У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам. Но если вы впервые во Флоренции и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант:

  • Встретиться возле великолепного собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
  • По колоритным улочкам спуститься к площади Республики.
  • Выпить кофе на террасе с видом на главный купол города.
  • Пройти до Сеньории, полюбоваться панорамой мостов через реку Арно, которая делит Флоренцию на две части.
  • Зайти на колоритный Старый мост, который называют Золотым.

Если вы не боитесь подъёма, можем отправиться на панорамную площадку за рекой, в пешей доступности. Оттуда откроются потрясающие виды на город. Если хотите успеть всё, длительность фотосессии можно продлить за дополнительную плату.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на камеру Sony Alpha A9 II
  • В течение 3–7 дней вы получите 80–100 снимков в цветокоррекции. Перешлю их в электронном виде через файлообменник.
  • Можем заранее обсудить тематику, стиль и места съёмок. Дам совет по выбору одежды для фотосессии
  • Помогу арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро
  • В случае дождя принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в закрытые локации. Но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотографии в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
  • Пожалуйста, бронируйте фотосессию минимум за трое суток. Если нужна сессия в срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.
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Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Елена
Благодарю за прогулку и фото, там прекрасно всё — идеи, воплощение, обработка. Золотые руки! Фотографу желаю всяческих успехов!
Благодарю за прогулку и фото, там прекрасно всё — идеи, воплощение, обработка. Золотые руки! Фотографу желаю всяческих успехов!
Благодарю за прогулку и фото, там прекрасно всё — идеи, воплощение, обработка. Золотые руки! Фотографу желаю всяческих успехов!
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Борис
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот день, но Евгений выбрал хорошие места и ракурсы! Спасибо
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
Фотографии понравились! Огромное спасибо Евгению за прекрасную фотосессию. Во Флоренции было очень много людей в тот
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Kate
Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности брать профессиональные фотосессии, они сохраняют память гораздо лучше селфи и фотографий на телефон. С
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Женей было очень комфортно, он сам подсказывает локации и ракурсы, предлагает идеи, но легко подстраивается, если у вас есть свои пожелания. Ссылку на фотографии получили уже через неделю, причем нам оставили возможность высказать свои пожелания по коррекции фото, если вдруг что-то не понравилось. Искренне рекомендую 👍🏻

Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности
Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности
Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности
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Евгения
Евгений, абсолютно чудесный специалист и человек! Профессиональный фотограф, с терпением, уважением, с вниманием к деталям и любовью к своей работе! Прогулка прошла благодаря Жене отлично, наслаждаюсь фотографиями. Общение с Женей и его супругой было комфортным, я всегда получала ответы на свои самые мелкие вопросы. Рекомендую!
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Валентин
Все просто отлично, Евгений провел для нас отличную фотосессию, очень красиво и приятно, спасибо огромное, очень рекомендую
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