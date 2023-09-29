Флоренция в объективе фотоаппарата ещё прекрасней, чем наяву. Я помогу навсегда сохранить в памяти флёр этого удивительного города и прекрасные моменты, проведённые в нём. Приглашаю на профессиональную фотосессию в формате романтичной лав-стори, тёплой семейной прогулки или весёлой съёмки в компании подружек. А может быть, в кадре будете только вы и ваша Флоренция.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам. Но если вы впервые во Флоренции и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант:

Встретиться возле великолепного собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

По колоритным улочкам спуститься к площади Республики.

Выпить кофе на террасе с видом на главный купол города.

Пройти до Сеньории, полюбоваться панорамой мостов через реку Арно, которая делит Флоренцию на две части.

Зайти на колоритный Старый мост, который называют Золотым.

Если вы не боитесь подъёма, можем отправиться на панорамную площадку за рекой, в пешей доступности. Оттуда откроются потрясающие виды на город. Если хотите успеть всё, длительность фотосессии можно продлить за дополнительную плату.

Организационные детали