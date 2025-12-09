Мои заказы

Тайны и секреты «Инферно» во Флоренции

Окунуться в средневековые идеи «Божественной комедии» Данте Алигьери через роман Дэна Брауна
Любите ли вы мистику, секреты и приключения? Тогда эта экскурсия для вас! Мы пройдём по садам Боболи и побываем в палаццо Веккьо, прогуляемся по средневековому кварталу и побываем там, где крестили маленького Данте.

Вы окунетесь в интригу двух уникальных книг и в увлекательной форме раскроете тайны и загадки основных достопримечательностей Флоренции.
Описание экскурсии

Начнём в садах Боболи

  • Пройдём вдоль тайных дорожек садов, по которым бегут герои романа «Инферно» — я расскажу о сплетении идей двух знаменитых книг.
  • Выйдем к Большому гроту и увидим вход в потайной коридор, вдоль которого пройдём в исторический центр города.

Посетим правительственный палаццо Веккьо

  • Познакомимся с интригами его обитателей, потайными комнатами и секретным выходом из дворца.
  • Вместе найдём надпись «Ищите и обрящете» и увидим посмертную маску Данте Алигьери.

Отправимся в средневековый квартал Данте

  • Ознакомимся с мистическими кругами Ада, Чистилища и Рая в видении великого поэта.
  • Углубимся в историю маленькой приходской церкви, где захоронена муза всей его жизни — прекрасная Беатриче Портинари.

Выйдем на площадь главного Кафедрального собора

  • Прогуляемся по следам героев книги Дена Брауна.
  • И отыщем купель, в которой крестили маленького Данте и заканчивается развязка романа «Инферно».

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость экскурсии

  • Сады Боболи — €7–10 + €3 за предварительную бронь.
  • Палаццо Веккьо €12,50–17,50+ €1 за предварительную бронь.
  • Для несовершеннолетних вход бесплатный.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фасада Дворца Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 2190 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!

