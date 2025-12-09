Любите ли вы мистику, секреты и приключения? Тогда эта экскурсия для вас! Мы пройдём по садам Боболи и побываем в палаццо Веккьо, прогуляемся по средневековому кварталу и побываем там, где крестили маленького Данте.
Вы окунетесь в интригу двух уникальных книг и в увлекательной форме раскроете тайны и загадки основных достопримечательностей Флоренции.
Описание экскурсии
Начнём в садах Боболи
- Пройдём вдоль тайных дорожек садов, по которым бегут герои романа «Инферно» — я расскажу о сплетении идей двух знаменитых книг.
- Выйдем к Большому гроту и увидим вход в потайной коридор, вдоль которого пройдём в исторический центр города.
Посетим правительственный палаццо Веккьо
- Познакомимся с интригами его обитателей, потайными комнатами и секретным выходом из дворца.
- Вместе найдём надпись «Ищите и обрящете» и увидим посмертную маску Данте Алигьери.
Отправимся в средневековый квартал Данте
- Ознакомимся с мистическими кругами Ада, Чистилища и Рая в видении великого поэта.
- Углубимся в историю маленькой приходской церкви, где захоронена муза всей его жизни — прекрасная Беатриче Портинари.
Выйдем на площадь главного Кафедрального собора
- Прогуляемся по следам героев книги Дена Брауна.
- И отыщем купель, в которой крестили маленького Данте и заканчивается развязка романа «Инферно».
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость экскурсии
- Сады Боболи — €7–10 + €3 за предварительную бронь.
- Палаццо Веккьо €12,50–17,50+ €1 за предварительную бронь.
- Для несовершеннолетних вход бесплатный.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фасада Дворца Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 2190 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
