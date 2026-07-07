12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пройдите по следам героев «Инферно» Дэна Брауна в Флоренции. Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами город, как его видит писатель.
Стартуя у дворца Питти, вы пересечете Понте Веккьо, прогуляетесь вдоль галереи
Стартуя у дворца Питти, вы пересечете Понте Веккьо, прогуляетесь вдоль галереи
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Оживите страницы романа
- 🏛 Посетите ключевые достопримечательности
- 🌉 Пройдите по древнему мосту Понте Веккьо
- 🎨 Узнайте об истории и архитектуре
- 🗺 Исследуйте квартал Данте
Что можно увидеть
- Дворец Питти
- Понте Веккьо
- Галерея Уффици
- Площадь Синьории
- Квартал Данте
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
- Вы начнёте свое путешествие у дворца Питти, возле входа в «тайный коридор»;
- Проделаете путь через самый древний мост города Понте Веккьо, пройдете вдоль здания галереи Уффици, чтобы попасть на площадь Синьории, которую украшают уникальные статуи;
- Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию;
Посетив в ключевые достопримечательности Флоренции, узнав об истории и архитектуре города, вы можете сравнить ваше ощущение от столицы Тосканы с тем, как ее описывает Дэн Браун. И тогда вы заметите, как герои книги оживают, а сам роман превращается в живую эмоциональную ленту истории города.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 548 туристов
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
Благодарим за прекрасную экскурсию. Остались очень довольны,не ожидали за несколько часов узнать столько интересной информации в легкой,доступной форме!)
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П
Отличное погружение!
Наталья точно лучше Брауна знает Флоренцию)
Наталья точно лучше Брауна знает Флоренцию)
Наталья
Ответ организатора:
Павел, спасибо большое!!!!
Всем всего наилучшего!!
Всем всего наилучшего!!
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Флоренция прекрасный и удивительный город. Город, где творили многие известные люди. Много лет мы с мужем хотели побывать там. И наконец-то мы во Флоренции, в свой приезд выбрали для себя
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Уже прошло больше месяца после нашего посещения Флоренции, но осталось удивительное послевкусие. Огромное удовольствие доставило общение с Натальей. Более организованного, тактичного знающего и любящего свою профессию человека найти было бы
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Понравилось все очень! Благодарна Наталье за столько всего интересного и захватывающего. Наталья - чудесный гид, очень приятный человек. Энергичный, бодрый, веселый. Хочется ещё и ещё ее слушать. Узнала много нового
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Е
Наташа-замечательный экскурсовод, влюблённый и в свой город, и с свою профессию. Ей удалось заразить и нас своей любовью-даже сплошной дождь не смог помешать нашему желанию гулять и гулять по Флоренции.
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