12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»

Увидеть Флоренцию через призму мистического романа-бестселлера

Наталья
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Наталья – ваш гид
В своей книге Дэн Браун искусно совместил головокружительные приключения героев и красоту города с его неповторимым колоритом, памятниками эпохи Возрождения, легендами и загадками.

Эта экскурсия для тех, кто уже прочел роман или только собирается его прочитать.

Я покажу вам город таким, как его представляет сам писатель.

Во время нашей прогулки по центру Флоренции в памяти оживут детали сюжета, описанные в романе места обретут краски, а флорентийские камни заговорят с нами языком Данте.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.83
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»

Программа

  • Вы начнёте свое путешествие у дворца Питти, возле входа в “тайный коридор”;
  • Проделаете путь через самый древний мост города Понте Веккьо, пройдете вдоль здания галереи Уффици, чтобы попасть на площадь Синьории, которую украшают уникальные статуи;
  • Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию;

Посетив в ключевые достопримечательности Флоренции, узнав об истории и архитектуре города, вы можете сравнить ваше ощущение от столицы Тосканы с тем, как ее описывает Дэн Браун. И тогда вы заметите, как герои книги оживают, а сам роман превращается в живую эмоциональную ленту истории города.

По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 мая 2019
Огромное спасибо, Наталья, за интересную экскурсию по Флоренции.
Мы в последний момент поменяли тему и очень благодарны за интереснейшую обзорную экскурсию. Прям как сами пожили в древние века ))) Наталья настолько увлекательно рассказывала, что дождь не стал помехой и не испортил настроение ))
всем советую обращаться за экскурсией к Наталье!!! Спасибо
23 декабря 2018
Нам очень понравилось! Наталья очень интресно и увлекательно рассказывает. Настоящий профессионал! 2.5 часа прошли нп одном дыхании!
28 мая 2018
Замечательная Экскурсия! Профессиональный гид. Нам очень понравилось!!!
15 апреля 2018
"Дождь"- ключевое слово во время нашего путешествия по Италии. Но если гиду в Генуе (Светлана) удалось нивелировать погоду, то у Натальи во Флоренции сделать это получилось менее успешно. Наталья излагает материал в принятой сейчас (например в научных передачах на каналах ТВ -3, Россия -24) напористой популязаторской манере (не подтверждая выводы фактами); она хорошо знает материал, и особенно понравилась часть экскурсии у дверей баптистерия-очень интересно. Флоренция великолепна, и какой бы ни был экскурсовод, вы будете довольны!
10 апреля 2018
Наташа-замечательный экскурсовод, влюблённый и в свой город, и с свою профессию. Ей удалось заразить и нас своей любовью-даже сплошной дождь не смог помешать нашему желанию гулять и гулять по Флоренции. А как она даёт материал детям! Это просто удача, что нам выпала возможность посетить город в первый раз именно с ней) вернёмся и снова будем искать встречи с Наташей для дальнейшего рассказа)
20 ноября 2017
Экскурсия была организована в первую очередь для детей, 14 лет. Им очень понравилось. Наталья интересно и познавательно рассказывала. Даже у взрослых сложилось новое впечатление о Флоренции. Спасибо огромное.
21 октября 2017
Наталья - очень позитивный и эмоциональный рассказчик, экскурсия прошла великолепно.
Виктория
11 августа 2017
Экскурсия очень понравилась!
21 апреля 2017
Экскурсия очень понравилась. Были увлечены все, и взрослые, и дети. Наталья вела экскурсию в виде диалога, тем самым захватила внимание детей. Наталье большое спасибо!
16 февраля 2017
Наталья, большое спасибо вам за такое знакомство с Флоренцией, с ее бытом, культурой.
Захватывающая экскурсия, с обилием систематизированной и интересной информации.
Ещё 2 отзыва

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