12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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две необычную экскурсию (По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»), очень любим книги этого автора, и конечно хотелось посмотреть не просто "парадный город", а его необычные уголки. Наталья предложила добавить в экскурсию немного о самом городе, о его жителях, о необычных фактах.

Наталья необыкновенно воспитанный и тактичный человек. Прекрасно знает историю города и отличный рассказчик. Она флорентийка по духу. Прогулка по Флоренции полностью погрузила нас в атмосферу прошлых веков. Перед глазами живо проносились образы поэтов, писателей, художников и мыслителей, живших и творивших в те времена. Именно после экскурсии я влюбилась еще больше в этот город и непременно побываю там вновь. Необычный характер флорентийцев, становление города, необычные решения строительства, все это Наталья рассказала нам с удивительной стороны.

Если Вы устали от стандартных обзорных экскурсии, то Вам нужно непременно попасть на одну из экскурсий с Натальей. Темы для них она выбрала очень нестандартные, но поразительно умело их организовала. Все очень воздушно и легко, ничего лишнего, но в то же время множество интереснейших деталей. Рекоммендую всем, и сама с удовольствием прогуляюсь с ней по Флоренции снова. Чтобы вновь увидеть город ее глазами. Спасибо за прекрасный день в одном из самых удивительных городов мира.