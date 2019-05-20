12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наташа-замечательный экскурсовод, влюблённый и в свой город, и с свою профессию. Ей удалось заразить и нас своей любовью-даже сплошной дождь не смог помешать нашему желанию гулять и гулять по Флоренции. А как она даёт материал детям! Это просто удача, что нам выпала возможность посетить город в первый раз именно с ней) вернёмся и снова будем искать встречи с Наташей для дальнейшего рассказа)