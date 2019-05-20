12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы начнёте свое путешествие у дворца Питти, возле входа в “тайный коридор”;
Проделаете путь через самый древний мост города Понте Веккьо, пройдете вдоль здания галереи Уффици, чтобы попасть на площадь Синьории, которую украшают уникальные статуи;
Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию;
Посетив в ключевые достопримечательности Флоренции, узнав об истории и архитектуре города, вы можете сравнить ваше ощущение от столицы Тосканы с тем, как ее описывает Дэн Браун. И тогда вы заметите, как герои книги оживают, а сам роман превращается в живую эмоциональную ленту истории города.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Огромное спасибо, Наталья, за интересную экскурсию по Флоренции.
Мы в последний момент поменяли тему и очень благодарны за интереснейшую обзорную экскурсию. Прям как сами пожили в древние века ))) Наталья настолько увлекательно рассказывала, что дождь не стал помехой и не испортил настроение ))
всем советую обращаться за экскурсией к Наталье!!! Спасибо
Михаил
23 декабря 2018
Нам очень понравилось! Наталья очень интресно и увлекательно рассказывает. Настоящий профессионал! 2.5 часа прошли нп одном дыхании!
Инна
28 мая 2018
Замечательная Экскурсия! Профессиональный гид. Нам очень понравилось!!!
Владимир
15 апреля 2018
"Дождь"- ключевое слово во время нашего путешествия по Италии. Но если гиду в Генуе (Светлана) удалось нивелировать погоду, то у Натальи во Флоренции сделать это получилось менее успешно. Наталья излагает материал в принятой сейчас (например в научных передачах на каналах ТВ -3, Россия -24) напористой популязаторской манере (не подтверждая выводы фактами); она хорошо знает материал, и особенно понравилась часть экскурсии у дверей баптистерия-очень интересно. Флоренция великолепна, и какой бы ни был экскурсовод, вы будете довольны!
Екатерина
10 апреля 2018
Наташа-замечательный экскурсовод, влюблённый и в свой город, и с свою профессию. Ей удалось заразить и нас своей любовью-даже сплошной дождь не смог помешать нашему желанию гулять и гулять по Флоренции. А как она даёт материал детям! Это просто удача, что нам выпала возможность посетить город в первый раз именно с ней) вернёмся и снова будем искать встречи с Наташей для дальнейшего рассказа)
анна
20 ноября 2017
Экскурсия была организована в первую очередь для детей, 14 лет. Им очень понравилось. Наталья интересно и познавательно рассказывала. Даже у взрослых сложилось новое впечатление о Флоренции. Спасибо огромное.
Ольга
21 октября 2017
Наталья - очень позитивный и эмоциональный рассказчик, экскурсия прошла великолепно.
Виктория
11 августа 2017
Экскурсия очень понравилась!
Юлия
21 апреля 2017
Экскурсия очень понравилась. Были увлечены все, и взрослые, и дети. Наталья вела экскурсию в виде диалога, тем самым захватила внимание детей. Наталье большое спасибо!
Лариса
16 февраля 2017
Наталья, большое спасибо вам за такое знакомство с Флоренцией, с ее бытом, культурой.
Захватывающая экскурсия, с обилием систематизированной и интересной информации.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.