12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»

Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Пройдите по следам героев «Инферно» Дэна Брауна в Флоренции. Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами город, как его видит писатель.

Стартуя у дворца Питти, вы пересечете Понте Веккьо, прогуляетесь вдоль галереи
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Уффици и окажетесь на площади Синьории. Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию. Откройте для себя историю и архитектуру Флоренции, оживляя страницы романа в реальности

4.9
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Оживите страницы романа
  • 🏛 Посетите ключевые достопримечательности
  • 🌉 Пройдите по древнему мосту Понте Веккьо
  • 🎨 Узнайте об истории и архитектуре
  • 🗺 Исследуйте квартал Данте
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»

Что можно увидеть

  • Дворец Питти
  • Понте Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Площадь Синьории
  • Квартал Данте
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

  • Вы начнёте свое путешествие у дворца Питти, возле входа в «тайный коридор»;
  • Проделаете путь через самый древний мост города Понте Веккьо, пройдете вдоль здания галереи Уффици, чтобы попасть на площадь Синьории, которую украшают уникальные статуи;
  • Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию;

Посетив в ключевые достопримечательности Флоренции, узнав об истории и архитектуре города, вы можете сравнить ваше ощущение от столицы Тосканы с тем, как ее описывает Дэн Браун. И тогда вы заметите, как герои книги оживают, а сам роман превращается в живую эмоциональную ленту истории города.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 548 туристов
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Благодарим за прекрасную экскурсию. Остались очень довольны,не ожидали за несколько часов узнать столько интересной информации в легкой,доступной форме!)
Благодарим за прекрасную экскурсию. Остались очень довольны,не ожидали за несколько часов узнать столько интересной информации в
Благодарим за прекрасную экскурсию. Остались очень довольны,не ожидали за несколько часов узнать столько интересной информации в
Благодарим за прекрасную экскурсию. Остались очень довольны,не ожидали за несколько часов узнать столько интересной информации в
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П
Отличное погружение!
Наталья точно лучше Брауна знает Флоренцию)
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Павел, спасибо большое!!!!
Всем всего наилучшего!!
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Яна
Флоренция прекрасный и удивительный город. Город, где творили многие известные люди. Много лет мы с мужем хотели побывать там. И наконец-то мы во Флоренции, в свой приезд выбрали для себя
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две необычную экскурсию (По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»), очень любим книги этого автора, и конечно хотелось посмотреть не просто "парадный город", а его необычные уголки. Наталья предложила добавить в экскурсию немного о самом городе, о его жителях, о необычных фактах.
Наталья необыкновенно воспитанный и тактичный человек. Прекрасно знает историю города и отличный рассказчик. Она флорентийка по духу. Прогулка по Флоренции полностью погрузила нас в атмосферу прошлых веков. Перед глазами живо проносились образы поэтов, писателей, художников и мыслителей, живших и творивших в те времена. Именно после экскурсии я влюбилась еще больше в этот город и непременно побываю там вновь. Необычный характер флорентийцев, становление города, необычные решения строительства, все это Наталья рассказала нам с удивительной стороны.
Если Вы устали от стандартных обзорных экскурсии, то Вам нужно непременно попасть на одну из экскурсий с Натальей. Темы для них она выбрала очень нестандартные, но поразительно умело их организовала. Все очень воздушно и легко, ничего лишнего, но в то же время множество интереснейших деталей. Рекоммендую всем, и сама с удовольствием прогуляюсь с ней по Флоренции снова. Чтобы вновь увидеть город ее глазами. Спасибо за прекрасный день в одном из самых удивительных городов мира.

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Ирина
Уже прошло больше месяца после нашего посещения Флоренции, но осталось удивительное послевкусие. Огромное удовольствие доставило общение с Натальей. Более организованного, тактичного знающего и любящего свою профессию человека найти было бы
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просто не возможно. Быстро откликнулась на нашу заявку, буквально через 20 мин. Через 30 мин. Мы уже созванивались и обсуждали программу. На все наши пожелания отнеслась с большим вниманием. Очень, очень всем рекомендую. Даже если вы были во Флоренции много раз и все видели- Наталья покажет вам такой ракурс этого города, каким вы его не узнали бы сами. Знающий историю, глубоко понимающий искусство специалист. При следующем посещении Флоренции обязательно воспользуемся ее услугами.

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Аида
Понравилось все очень! Благодарна Наталье за столько всего интересного и захватывающего. Наталья - чудесный гид, очень приятный человек. Энергичный, бодрый, веселый. Хочется ещё и ещё ее слушать. Узнала много нового
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от нее. Видели секретики города, что часто не открыты взору просто так! На все свои вопросы получила ответы. И даже советы, что почитать. Я бы так в двух словах описала - щедрая и богатая на информацию экскурсия с много знающим человеком. Спасибо от души.

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Е
Наташа-замечательный экскурсовод, влюблённый и в свой город, и с свою профессию. Ей удалось заразить и нас своей любовью-даже сплошной дождь не смог помешать нашему желанию гулять и гулять по Флоренции.
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А как она даёт материал детям! Это просто удача, что нам выпала возможность посетить город в первый раз именно с ней) вернёмся и снова будем искать встречи с Наташей для дальнейшего рассказа)

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