Кем она была семья Медичи ?

Семья, которая становится банкирами, меценатами и правителями Флоренции.

Медичи, которые дали миру Пап Римских и королев Франции, дали развитие Ренессанса во Флоренции. 300 лет правления ! С неоднократными изгнаниями и с последующими восстановлением власти.

Во время этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с яркими правителями из этой династии, расскажу вам о заговорах, любви и убийствах. Вы услышите о жизни великих мастеров, покровителями которых были Медичи.

Во время этой экскурсии

мы посетим Усыпальницу Медичи, где я расскажу вам о талантливых и не очень правителях из этой семьи. В Усыпальнице находятся знаменитые скульптуры Микеланджело Буонаротти ! Конечно мы их не оставим без внимания. Далее, мы познакомимся с церковью Сан Лоренцо, дворцом Медичи - Риккарди. И это был первый дворец этой династии. Именно в нем 4 года прожил Микеланджело, где он в лице Лоренцо Великолепно нашел покровителя и наставника. Закончим мы нашу экскурсию ⛳ во дворце Питти. Дворец Питти - это последний дворец семьи Медичи. В галерее Палатина, которая находится во дворце в бывших апартаментах где жили Медичи я познакомлю вас с шедеврами Караваджо, Рафаэля, Рубенса, Боттичелли...