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Медичи и Ренессанс во Флоренции

5
5 отзывов
Марина Б.
Марина Б. – Гид из Флоренции
Кем была семья Медичи? Наверное, вы не раз слышали эту фамилию.

Среди представителей этой семьи есть правители, меценаты, банкиры и даже Папы Римские! Как им удавалось оставаться так долго самой влиятельной семьей Флоренции? На этот вопрос я попытаюсь ответить во время экскурсии 🧭.

Со мной вы увидите знаменитые палаццо Медичи, усыпальницу семьи и церковь ⛪ Сан Лоренцо.

Каждое из этих зданий может поведать историю 📖 о семье Медичи!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €150 за экскурсию

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Медичи и Ренессанс во Флоренции
Медичи и Ренессанс во Флоренции

Что вы увидите

  • Палаццо Медичи Риккарди
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Усыпальница Медичи
  • Дворец Питти
Кем она была семья Медичи ?
Семья, которая становится банкирами, меценатами и правителями Флоренции.
Медичи, которые дали миру Пап Римских и королев Франции, дали развитие Ренессанса во Флоренции. 300 лет правления ! С неоднократными изгнаниями и с последующими восстановлением власти.
Во время этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с яркими правителями из этой династии, расскажу вам о заговорах, любви и убийствах. Вы услышите о жизни великих мастеров, покровителями которых были Медичи.
Во время этой экскурсии
мы посетим Усыпальницу Медичи, где я расскажу вам о талантливых и не очень правителях из этой семьи. В Усыпальнице находятся знаменитые скульптуры Микеланджело Буонаротти ! Конечно мы их не оставим без внимания. Далее, мы познакомимся с церковью Сан Лоренцо, дворцом Медичи - Риккарди. И это был первый дворец этой династии. Именно в нем 4 года прожил Микеланджело, где он в лице Лоренцо Великолепно нашел покровителя и наставника. Закончим мы нашу экскурсию ⛳ во дворце Питти. Дворец Питти - это последний дворец семьи Медичи. В галерее Палатина, которая находится во дворце в бывших апартаментах где жили Медичи я познакомлю вас с шедеврами Караваджо, Рафаэля, Рубенса, Боттичелли...
Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 Палаццо Медичи - Рикарди
Место завершения
🏁 Палаццо Питти
Медичи и Ренессанс во Флоренции
Медичи и Ренессанс во Флоренции
Медичи и Ренессанс во Флоренции
Медичи и Ренессанс во Флоренции
Медичи и Ренессанс во Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Б.
Марина Б.
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5 отзывов оставили туристы

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