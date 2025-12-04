читать дальше

душевный и запоминающийся день за весь отпуск.



С первой минуты было ощущение, что проводим время не с гидом, а с близким другом. Надя встретила нас рано утром на остановке, в автобусе сразу разговорились и как‑то сразу поймали общую волну. Надя очень чуткая, добрая, всё время следила, чтобы нам было комфортно.



Маршрут просто огонь! Я честно в вине вообще не разбираюсь и к этой теме равнодушен. Но то, как Надя рассказала про историю Кьянти – высший уровень. На столько увлекательно и непринуждённо. Мы прошли километров 6-7 и даже не заметили.



В конце прогулки Надя привела нас в небольшую уютную деревушку, где познакомила с семьёй местного винодела Андрэ (если я правильно запомнил имя) и мы попали на дегустацию вина. Мы к тому моменту уже проголодались, но волноваться не пришлось, порции закусок внушительные))



Расставаться было грустно. Если хотите по настоящему волшебный день в Тоскане – идите к Наде. Это не просто экскурсия, а история, которую потом долго будешь вспоминать)