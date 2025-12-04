Фотопрогулка
до 8 чел.
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по сказочным деревням Тосканы
Посетите 4 волшебные деревни Тосканы, где время словно остановилось. Прогулки по каменным мостовым, кофе на площадях и итальянский сельский колорит ждут вас
Начало: На станции Montevarchi
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Греве-ин-Кьянти: капучино и миндальное печенье
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Флоренция: индивидуальная экскурсия
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149
€175 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин4 декабря 2025Никогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей у нас случился самый тёплый,
- ННадежда2 декабря 2025Я очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. Наслаждаясь замечательной природой! Много узнали исторических фактов,много смеялись и дегустировали прекрасные вина с необыкновенно вкусными закусками👌🍷
- ИИван6 ноября 2025Спасибо Надежде за чудесную прогулку по чудесным местам. Маршрут был очень живописный и не сложный, так как при подъеме мы часто делали остановки и наслаждались окружающим окружающим пейзажем. Вино было очень вкусное. Средневековый борго был очень красивый.
- ИИрина30 октября 2025Экскурсия просто восхитительная! Всё прошло на одном дыхании — от очаровательного Греве‑ин‑Кьянти до дегустации вин среди виноградников. Надя — замечательный
- ВВалерия18 октября 2025Изумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. Вся информация подается доступно и
- ММария17 октября 2025Кьянти покорил наши сердца🙏🏼 Надежда провела нас по маршруту с невероятными видами на кипарисы и виноградники, рассказала об истории вина
- ВВадим16 октября 2025Прекрасная экскурсия! Кто хочет провести день, неспешно гуляя и наслаждаясь Тосканскими видами, обязательно возьмите эту экскурсию. Вокруг открывается такая красота!
- SSergei7 октября 2025Хочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. В экскурсии понравилось абсолютно всё:
- ООльга3 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация под конец была как никогда кстати😅
Мы застали и солнце, и дождь, впечатления совсем не подпорчены
Советую!!!
- ККристина28 сентября 2025Мы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсовод или проходящий мимо человек,
- EEvgenii21 сентября 2025Надежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманный авторский маршрут и невероятно
- ГГалина21 сентября 2025Великолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшее вино. Останавливались буквально каждые
- ААнна28 августа 2025Самый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировали вино и узнали много нового. Надя - замечательный рассказчик. Highly recommended!
- ММалика16 августа 2025Прогулка по Кьянти была вишенкой на торте моего пребывания во Флоренции! Надежда продумала уникальный маршрут, охватывающий все красоты этого места,
- ССветлана15 августа 2025Благодарим Надежду за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно и познавательно! Прекрасные места, очень вкусная дегустация! Рекомендую!
- ННадежда25 июля 2025Большое спасибо Надежде за отлично организованную экскурсию. Мы прекрасно провели время, насладились чудесными видами и замечательным вином, познакомились с интересными и очень гостеприимными людьми. Хочется снова приехать в Тоскану и насладиться красотой этих мест. Большое спасибо.
- ККубанцева18 июля 2025Советую экскурсию с Надеждой
Она очень хорошо проработала маршрут, мы проходили по тропам с невероятными видами, где параллельно она рассказывала про историю вина.
После был аутентичный ужин в семье винодела, это было лучшее в моем отпуске! Безумна благодарна Надежде за это время!
- ввячеслав15 июля 2025Было очень приятно прогуляться по холмам Тосканы с Надеждой. Много интересной информации об Италии, Тоскане, виноделии, традициях и т. д. Взрослым очень познавательно, а наши дети 11 и 15 лет немного заскучали, я бы не стал рекомендовать семьям с детьми.
- ДДарья28 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой и остались очень довольны! Классно составленный маршрут, сопровождаемый интересными фактами позволил проникнуться Тосканой и насладиться
- ААлина23 июня 2025Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни, где по дороге открывались потрясающие виды на кружевные виноградники, терракотовые домики и мшисто-зеленые холмы. Очень красиво! И было очень интересно послушать про историю Кьянти)
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 68 до 190 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 278 ⭐ отзывов, цены от €68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль