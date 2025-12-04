Мои заказы

Романтические экскурсии по Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» во Флоренции на русском языке, цены от €68, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Флоренция как на oткрытке
Пешая
3 часа
39 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Путешествие по средневековым борго Тосканы
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по сказочным деревням Тосканы
Посетите 4 волшебные деревни Тосканы, где время словно остановилось. Прогулки по каменным мостовым, кофе на площадях и итальянский сельский колорит ждут вас
Начало: На станции Montevarchi
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€167 за всё до 3 чел.
Насладиться Кьянти
Пешая
7 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Греве-ин-Кьянти: капучино и миндальное печенье
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Головокружительная Флоренция
Пешая
2 часа
-
15%
144 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Флоренция: индивидуальная экскурсия
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149€175 за всё до 5 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Пешая
3 часа
49 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€68 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    4 декабря 2025
    Насладиться Кьянти
    Никогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей у нас случился самый тёплый,
    читать дальше

    душевный и запоминающийся день за весь отпуск.

    С первой минуты было ощущение, что проводим время не с гидом, а с близким другом. Надя встретила нас рано утром на остановке, в автобусе сразу разговорились и как‑то сразу поймали общую волну. Надя очень чуткая, добрая, всё время следила, чтобы нам было комфортно.

    Маршрут просто огонь! Я честно в вине вообще не разбираюсь и к этой теме равнодушен. Но то, как Надя рассказала про историю Кьянти – высший уровень. На столько увлекательно и непринуждённо. Мы прошли километров 6-7 и даже не заметили.

    В конце прогулки Надя привела нас в небольшую уютную деревушку, где познакомила с семьёй местного винодела Андрэ (если я правильно запомнил имя) и мы попали на дегустацию вина. Мы к тому моменту уже проголодались, но волноваться не пришлось, порции закусок внушительные))

    Расставаться было грустно. Если хотите по настоящему волшебный день в Тоскане – идите к Наде. Это не просто экскурсия, а история, которую потом долго будешь вспоминать)

    Никогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей уНикогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей уНикогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей уНикогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей уНикогда не думал, что экскурсия может быть настолько душевной. Надя – просто чудо! Благодаря ей у
  • Н
    Надежда
    2 декабря 2025
    Насладиться Кьянти
    Я очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. Наслаждаясь замечательной природой! Много узнали исторических фактов,много смеялись и дегустировали прекрасные вина с необыкновенно вкусными закусками👌🍷
    Я очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. НаслаждаясьЯ очень рада знакомству с замечательным гидом Надеждой, мы получили колоссальное удовольствие проведя весь день. Наслаждаясь
  • И
    Иван
    6 ноября 2025
    Насладиться Кьянти
    Спасибо Надежде за чудесную прогулку по чудесным местам. Маршрут был очень живописный и не сложный, так как при подъеме мы часто делали остановки и наслаждались окружающим окружающим пейзажем. Вино было очень вкусное. Средневековый борго был очень красивый.
  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Экскурсия просто восхитительная! Всё прошло на одном дыхании — от очаровательного Греве‑ин‑Кьянти до дегустации вин среди виноградников. Надя — замечательный
    читать дальше

    гид: рассказывала увлекательно, с любовью к Тоскане, делилась интересными деталями о местных деликатесах и истории виноделия. Особенно запомнились прогулка по живописным холмам с открыточными видами и дегустация вин и сыров на домашней винодельне. Маршрут хорошо продуман, а внимание к деталям создаёт неповторимую атмосферу. Огромное спасибо за тёплый приём и незабываемые впечатления!

  • В
    Валерия
    18 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Изумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. Вся информация подается доступно и
    читать дальше

    безууумно интересно. Тоскана это любовь с первого взгляда. Пешая прогулка заканчивается дегустацией в семейной винодельне, очень теплые, уютные люди! С собой купили в подарок 3 бутылки вина с этой винодельни, родители в восторге. В общем 100/10, очень хочется вернуться обратно.

    Изумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. ВсяИзумительная экскурсия, всем очень рекомендуем! Надежда профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться и пообщаться. Вся
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Кьянти покорил наши сердца🙏🏼 Надежда провела нас по маршруту с невероятными видами на кипарисы и виноградники, рассказала об истории вина
    читать дальше

    Кьянти Классико, научила его узнавать и понимать его вкус👌🏼 Апогеем нашей экскурсии была дегустация этого вина за стенами средневекового замка, в маленькой винодельне с доброжелательными и очень веселыми хозяевами! Надя, огромное спасибо за этот шикарный день🤍

    Кьянти покорил наши сердца🙏🏼 Надежда провела нас по маршруту с невероятными видами на кипарисы и виноградникиКьянти покорил наши сердца🙏🏼 Надежда провела нас по маршруту с невероятными видами на кипарисы и виноградникиКьянти покорил наши сердца🙏🏼 Надежда провела нас по маршруту с невероятными видами на кипарисы и виноградники
  • В
    Вадим
    16 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Прекрасная экскурсия! Кто хочет провести день, неспешно гуляя и наслаждаясь Тосканскими видами, обязательно возьмите эту экскурсию. Вокруг открывается такая красота!
    читать дальше

    Надежда - замечательный гид, очень подробно и красочно рассказала об истории возникновения и производстве вина Кьянти, а заодно и производстве оливкового масла. Она очень доброжелательна, беспокоится о вашем комфорте, отвечает на все вопросы. В конце экскурсии - дегустация вина с сырами, прошутто и домашними закусками на семейной ферме. Замечательная атмосфера, все очень душевно! Надежде желаем успехов, она просто молодец!!!

  • S
    Sergei
    7 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Хочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. В экскурсии понравилось абсолютно всё:
    читать дальше

    великолепный маршрут с умопомрачительными видами, интересный, неперегруженный фактами рассказ, дегустация выше всяких похвал - прекрасное вино с семейной винодельни и вкуснейшие закуски приготовленные хозяевами. Отдельное спасибо за покупку билетов на транспорт, все что от нас требовалось - это просто прийти вовремя на место встречи!)
    Мне кажется, Надя при знакомстве "прочитала" нас и наши хотелки и выстроила это мини-путешествие отталкиваясь от них. Мы никуда не спешили, могли поболтать на отвлеченные темы, было много времени пофотографироваться и Надя помогала нам сделать совместные фотографии.
    В общем всё было супер! Я настоятельно рекомендую Надю, приходите к ней на экскурсии, вы точно не пожалеете!)

    Хочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. ВХочется выразить благодарность Наде за один из самых запоминающихся дней в нашем путешествии по Италии. В
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Насладиться Кьянти
    Экскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация под конец была как никогда кстати😅
    Мы застали и солнце, и дождь, впечатления совсем не подпорчены
    Советую!!!
    Экскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация подЭкскурсия нам очень понравилась! Виды роскошные, материал очень интересный. Готовьтесь много ходить и восхищаться. Дегустация под
  • К
    Кристина
    28 сентября 2025
    Насладиться Кьянти
    Мы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсовод или проходящий мимо человек,
    читать дальше

    это человек, который сделает ваше путешествие теплым, веселым и запоминающимся! Надя, спасибо тебе большое!
    Мы были на экскурсии с мужем и с самого первого момента нашли общий язык с Надей. Она простая, искренняя, очень веселая и невероятно интересная! Все пять часов мы с увлечением слушали ее рассказ, ведь каждый факт, каждая история, рассказанная нам, были очень кстати, очень интересными! Мы смеялись, веселились, узнавали миллион новых вещей о том регионе, где находимся, о виноградниках, вине, ботанике, истории, географии и даже современной жизни в Италии. А какие локации мы посмотрели! Какие фотографии привезли домой, это просто мечта! Ну и в завершение - экскурсия по семейной винодельне с прекрасным вином!
    Это была самая душевная, увлекательная и очень красивая экскурсия!
    Надя, спасибо еще раз! Как только мы вернемся, мы обязательно обратимся к Надежде за новой экскурсией! Рекомендую от всей души ♥️

    Мы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсоводМы были в Италии 12 дней,и Надя стала частью этой замечательной поездки. Это не просто экскурсовод
  • E
    Evgenii
    21 сентября 2025
    Насладиться Кьянти
    Надежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманный авторский маршрут и невероятно
    читать дальше

    дружелюбную семью виноделов, которой завершился маршрут с дегустацией вина, сыра, колбас, оливкового масла и фермерским хлебом. Красивая архитектура средневековья, много интересных фактов о местном виноделии, просто приятная компания с Надеждой украсили наш день в Кьянти. 😊

    Надежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманныйНадежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманныйНадежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманныйНадежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманныйНадежда – отличный гид по Тоскане. Нам очень понравилось. Особенно отметим потрясающие виды, интересную подачу, продуманный
  • Г
    Галина
    21 сентября 2025
    Насладиться Кьянти
    Великолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшее вино. Останавливались буквально каждые
    читать дальше

    5 минут, чтобы поднять челюсть с пола и сделать фото)) Особенно приятно удивило количество закусок на дегустации – мы смогли и напиться, и наесться 😁
    Надя не только приятный и очень эрудированный собеседник, но и отличный фотограф, сделала нам много классных фотографий. Лучшая экскурсия в моей жизни 🫶🏻

    Великолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшееВеликолепная экскурсия, превзошла все наши ожидания! Живописные пейзажи, приятная пешая дорога, суперинтересные рассказы гида и вкуснейшее
  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Насладиться Кьянти
    Самый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировали вино и узнали много нового. Надя - замечательный рассказчик. Highly recommended!
    Самый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировалиСамый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировалиСамый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировалиСамый замечательный день в нашей поездке в Италию! Мы прогулялись по виноградникам и холмам Кьянти, дегустировали
  • М
    Малика
    16 августа 2025
    Насладиться Кьянти
    Прогулка по Кьянти была вишенкой на торте моего пребывания во Флоренции! Надежда продумала уникальный маршрут, охватывающий все красоты этого места,
    читать дальше

    и по завершению которого вы насладитесь дегустацией вина и роскошной нарезкой деликатесов))
    Исследовать Кьянти с Надеждой—очень легко и интересно. Она открытый к приключениям, добрый человек, разбирающийся в материале, которым делится с вами. И отдельно хочу поблагодарить за огромное количество фотографий! Надежда не только отличный гид, но и замечательный фотограф)

  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Насладиться Кьянти
    Благодарим Надежду за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно и познавательно! Прекрасные места, очень вкусная дегустация! Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    25 июля 2025
    Насладиться Кьянти
    Большое спасибо Надежде за отлично организованную экскурсию. Мы прекрасно провели время, насладились чудесными видами и замечательным вином, познакомились с интересными и очень гостеприимными людьми. Хочется снова приехать в Тоскану и насладиться красотой этих мест. Большое спасибо.
  • К
    Кубанцева
    18 июля 2025
    Насладиться Кьянти
    Советую экскурсию с Надеждой
    Она очень хорошо проработала маршрут, мы проходили по тропам с невероятными видами, где параллельно она рассказывала про историю вина.
    После был аутентичный ужин в семье винодела, это было лучшее в моем отпуске! Безумна благодарна Надежде за это время!
    Советую экскурсию с НадеждойСоветую экскурсию с НадеждойСоветую экскурсию с НадеждойСоветую экскурсию с НадеждойСоветую экскурсию с Надеждой
  • в
    вячеслав
    15 июля 2025
    Насладиться Кьянти
    Было очень приятно прогуляться по холмам Тосканы с Надеждой. Много интересной информации об Италии, Тоскане, виноделии, традициях и т. д. Взрослым очень познавательно, а наши дети 11 и 15 лет немного заскучали, я бы не стал рекомендовать семьям с детьми.
  • Д
    Дарья
    28 июня 2025
    Насладиться Кьянти
    Были на экскурсии с Надеждой и остались очень довольны! Классно составленный маршрут, сопровождаемый интересными фактами позволил проникнуться Тосканой и насладиться
    читать дальше

    этим местом в полной мере!
    Мы были в июне и было достаточно жарко, но пешая дорога прошла хорошо - шли в своем темпе, были остановки.
    Приятным итогом была дегустация вина Кьянти Классико, о котором мы уже достаточно хорошо узнали к этому моменту)
    И еще очень классным бонусом было то, что Надежда продумала и то, как добраться до Кьянти, заранее купила для нас билеты👍
    Рекомендуем эту экскурсию и Надежду как гида!

  • А
    Алина
    23 июня 2025
    Насладиться Кьянти
    Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни, где по дороге открывались потрясающие виды на кружевные виноградники, терракотовые домики и мшисто-зеленые холмы. Очень красиво! И было очень интересно послушать про историю Кьянти)
    Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Флоренция как на oткрытке
  2. Путешествие по средневековым борго Тосканы
  3. Насладиться Кьянти
  4. Головокружительная Флоренция
  5. Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Синьории
  2. Самое главное
  3. Галерея Уффици
  4. Площадь Дуомо
  5. Палаццо Веккьо
  6. Санта-Мария-дель-Фьоре
  7. Площадь Микеланджело
  8. Базилика Санта-Кроче
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Набережная реки Арно
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 68 до 190 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 278 ⭐ отзывов, цены от €68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль