Для тех, кто впервые приехал в этот город, я советую начать именно с этой ознакомительной экскурсии. Флоренция — это город-музей под открытым небом, созданный гениями эпохи Возрождения, имена которых знают люди, даже далекие от искусства.
Самые восхитительные места Флоренции ждут вас на этой экскурсии, кроме этого, мы посетим один из музеев по вашему желанию — галереи Уффици либо галереи Палатина.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Билеты в галерею Уффици бронируются заранее.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуга гида
Что не входит
Входные билеты в церкви и музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di San Lorenzo, 9, Firenze
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Билеты в галерею Уффици бронируются заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
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