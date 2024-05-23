Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Флоренция не просто город, это кладезь истории и культуры, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность ощутить дух Возрождения, прогуливаясь по историческому центру, где великие художники читать дальше
нашли вдохновение. Вы увидите Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи и многие другие символы эпохи.
Галерея Уффици откроет перед вами мир шедевров да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, где каждая картина - это история, заслуживающая внимания.
Экскурсия проводится опытными гидами, которые с любовью расскажут о каждом уголке Флоренции, делая ваше путешествие поистине незабываемым.
Приготовьтесь к встрече с искусством, которое оживает перед вашими глазами, создавая неповторимые впечатления и эмоции.
Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый момент наполнен значением и красотой
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🖼️ Встреча с шедеврами мирового искусства
🏛️ Прогулка по историческому центру Флоренции
🎨 Углублённое понимание произведений Возрождения
📜 Узнаете о прошлом и настоящем города
🏟️ Откроете для себя культурные и исторические сокровища
Что можно увидеть
Дуомо
Золотой мост
Старый мост
Капеллы Медичи
Рынок Сан-Лоренцо
Церковь Санта-Мария-Новелла
Церковь Санта-Кроче
Галерея Уффици
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Флоренции
Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите все его знаковые достопримечательности: Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи, рынок Сан-Лоренцо, церкви Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче. Мы расскажем о работе местного парламента в Средневековье, о кризисе 17 столетия и о старинном фасаде Ратуши. А также о современности: вы узнаете, чем завтракают флорентийцы и как они играют в футбол.
Галерея Уффици
Приготовьтесь к встрече с шедеврами да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли! Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится, контакт с искусством произойдёт — персонажи на картине оживут, а художник подмигнёт с изнаночной стороны мира.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Билет в Уффици не включён в стоимость. Его нужно приобрести заранее самостоятельно на промежуток с 11:30 по 12:30. Цена — 26 евро.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г.
С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022, читать дальше
потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.