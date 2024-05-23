Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици

Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Флоренция не просто город, это кладезь истории и культуры, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность ощутить дух Возрождения, прогуливаясь по историческому центру, где великие художники
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нашли вдохновение. Вы увидите Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи и многие другие символы эпохи.

Галерея Уффици откроет перед вами мир шедевров да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, где каждая картина - это история, заслуживающая внимания.

Экскурсия проводится опытными гидами, которые с любовью расскажут о каждом уголке Флоренции, делая ваше путешествие поистине незабываемым.

Приготовьтесь к встрече с искусством, которое оживает перед вашими глазами, создавая неповторимые впечатления и эмоции.

Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый момент наполнен значением и красотой

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🖼️ Встреча с шедеврами мирового искусства
  2. 🏛️ Прогулка по историческому центру Флоренции
  3. 🎨 Углублённое понимание произведений Возрождения
  4. 📜 Узнаете о прошлом и настоящем города
  5. 🏟️ Откроете для себя культурные и исторические сокровища

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Золотой мост
  • Старый мост
  • Капеллы Медичи
  • Рынок Сан-Лоренцо
  • Церковь Санта-Мария-Новелла
  • Церковь Санта-Кроче
  • Галерея Уффици
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Флоренции

Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите все его знаковые достопримечательности: Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи, рынок Сан-Лоренцо, церкви Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче. Мы расскажем о работе местного парламента в Средневековье, о кризисе 17 столетия и о старинном фасаде Ратуши. А также о современности: вы узнаете, чем завтракают флорентийцы и как они играют в футбол.

Галерея Уффици

Приготовьтесь к встрече с шедеврами да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли! Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится, контакт с искусством произойдёт — персонажи на картине оживут, а художник подмигнёт с изнаночной стороны мира.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билет в Уффици не включён в стоимость. Его нужно приобрести заранее самостоятельно на промежуток с 11:30 по 12:30. Цена — 26 евро.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мая 2024
Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
A
22 мая 2024
Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
М
1 мая 2024
Диана прекрасно провела экскурсию. Дождь не был помехой. Все обошли по плану. В Галерее Уффици было интересно слушать всю информацию. Обязательно надо гулять с гидом и слушать историю.

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