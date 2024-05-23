Флоренция не просто город, это кладезь истории и культуры, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность ощутить дух Возрождения, прогуливаясь по историческому центру, где великие художники

нашли вдохновение. Вы увидите Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи и многие другие символы эпохи. Галерея Уффици откроет перед вами мир шедевров да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, где каждая картина - это история, заслуживающая внимания. Экскурсия проводится опытными гидами, которые с любовью расскажут о каждом уголке Флоренции, делая ваше путешествие поистине незабываемым. Приготовьтесь к встрече с искусством, которое оживает перед вашими глазами, создавая неповторимые впечатления и эмоции. Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждый момент наполнен значением и красотой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Флоренции

Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите все его знаковые достопримечательности: Дуомо, Золотой и Старый мосты, капеллы Медичи, рынок Сан-Лоренцо, церкви Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче. Мы расскажем о работе местного парламента в Средневековье, о кризисе 17 столетия и о старинном фасаде Ратуши. А также о современности: вы узнаете, чем завтракают флорентийцы и как они играют в футбол.

Галерея Уффици

Приготовьтесь к встрече с шедеврами да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли! Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится, контакт с искусством произойдёт — персонажи на картине оживут, а художник подмигнёт с изнаночной стороны мира.

Организационные детали