То, что обычно не показывают туристам

Моя нетрадиционная экскурсия ⛳ будет проходить в историческом центре города, и Вы увидите то, что не показывают туристам. Мы соединим историю 📖 и современность. На моей пешеходной нетуристической экскурсии 🧭 я поделюсь с Вами моими многолетними наблюдениями за флорентийцами, расскажу, как они работают и отдыхают, учатся, водят машину, где покупают продуты, оставляют ли чаевые в ресторанах.

Поговорим и об их быте, о рождении и смерти (покажу Вам средневековое кладбище и место, где был средневековый флорентийский морг), открою тайну сколько флорентиец зарабатывает в месяц и какая у него пенсия. Мы увидим здание самой старой скорой помощи в мире (и поспорим с Википедией), и я расскажу Вам, как флорентийцы лечатся.

Покажу, где располагался первый флорентийский университет, и расскажу, где и как они получают образование. Мы узнаем, как продавали в XVII веке вино 🍷, и пьют ли современные флорентийцы водку. Расскажу Вам об архитектуре города, покажу дворец XV века с интереснейшей историей, и попутно о ценах на жильё в современной Флоренции, уборке улиц, гаражах и парковках.

Моя экскурсия — это знакомство с современностью через прошлое

А флорентиец? Он будет постоянно присутствовать рядом. Гордый за своё славное прошлое, сварливый, ироничный, ревнивый, знаток вина (но не пьяница), любитель приготовить и вкусно покушать, антиклерикал и верующий (хотя почти невозможно найти молодую монашку-итальянку). Флорентиец активно ругающий своё правительство и умудряющийся дружить, даже имея разные политические взгляды, любитель жестикулировать, громко разговаривать и не умеющий слушать собеседника. Долгожитель, любитель футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей.

Жду Вас во Флоренции на моей экскурсии!