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Нетуристическая Флоренция и флорентиец

5
13 отзывов
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по Флоренции, во время которой вы не только увидите все исторические и культурные достопримечательности 🏛️ города, но и узнаете много интересного о его жителях, их традициях и современном образе жизни.

Узнаете об их радостях и их проблемах, а также услышите чем они отличаются от нас.

И конечно, я покажу вам те места Флоренции, которые обычно не показывают туристам.

Жду вас, будет интересно!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Нетуристическая Флоренция и флорентиец
Нетуристическая Флоренция и флорентиец

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности по программе
То, что обычно не показывают туристам
Моя нетрадиционная экскурсия ⛳ будет проходить в историческом центре города, и Вы увидите то, что не показывают туристам. Мы соединим историю 📖 и современность. На моей пешеходной нетуристической экскурсии 🧭 я поделюсь с Вами моими многолетними наблюдениями за флорентийцами, расскажу, как они работают и отдыхают, учатся, водят машину, где покупают продуты, оставляют ли чаевые в ресторанах.
Поговорим и об их быте, о рождении и смерти (покажу Вам средневековое кладбище и место, где был средневековый флорентийский морг), открою тайну сколько флорентиец зарабатывает в месяц и какая у него пенсия. Мы увидим здание самой старой скорой помощи в мире (и поспорим с Википедией), и я расскажу Вам, как флорентийцы лечатся.
Покажу, где располагался первый флорентийский университет, и расскажу, где и как они получают образование. Мы узнаем, как продавали в XVII веке вино 🍷, и пьют ли современные флорентийцы водку. Расскажу Вам об архитектуре города, покажу дворец XV века с интереснейшей историей, и попутно о ценах на жильё в современной Флоренции, уборке улиц, гаражах и парковках.
Моя экскурсия — это знакомство с современностью через прошлое
А флорентиец? Он будет постоянно присутствовать рядом. Гордый за своё славное прошлое, сварливый, ироничный, ревнивый, знаток вина (но не пьяница), любитель приготовить и вкусно покушать, антиклерикал и верующий (хотя почти невозможно найти молодую монашку-итальянку). Флорентиец активно ругающий своё правительство и умудряющийся дружить, даже имея разные политические взгляды, любитель жестикулировать, громко разговаривать и не умеющий слушать собеседника. Долгожитель, любитель футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей.
Жду Вас во Флоренции на моей экскурсии!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Piazza di Santa Maria Novella, 18, 50123 Firenze
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
Нетуристическая Флоренция и флорентиец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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13 отзывов оставили туристы

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