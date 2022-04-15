Во время прогулки мы увидим основные достопримечательности в центре города. В обзорную экскурсию входит прогулка по городу и рассказ об историческом прошлом Флоренции.
Самые восхитительные места Флоренции:
Церковь Святого Лаврентия, квартал семьи Медичи: их первый дворец, построенный в середине XV века;
Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто, Баптистерий и купол Филиппо Брунелески;
Квартал Данте Алигьери: церковь Святой Маргариты, где похоронена муза Данте — Беатриче Портинари, и где произошла их встреча. Место, где находился дом Данте и дома-башни XIII века;
Площадь Правительства (Синьории) — музей под открытым небом, где находятся оригиналы скульптур: работы Бенвенуто Челлини, Джамболонии, Амманнати, Баччо Бандинелли, копия Давида Микеланджело. Также увидим Старый дворец — вторую резиденцию семьи Медичи;
Река Арно и уникальный Старый мост с ювелирными магазинами, единственный сохранившийся в таком виде в Европе;
Лоджия Нового рынка и скульптура бронзового кабанчика;
Церковь Орсанмикеле и ее торговое прошлое;
Площадь Республики, Римский форум.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Рекомендации для посещения храмов и церквей: прикрытые колени и плечи.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуга гида
Что не входит
Входные билеты в церкви и музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di San Lorenzo, 9, Firenze
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Рекомендации для посещения храмов и церквей: прикрытые колени и плечи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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