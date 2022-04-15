Обзорная экскурсия по Флоренции

Для тех, кто впервые приехал в этот город, я советую начать именно с этой ознакомительной экскурсии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Для тех, кто впервые приехал в этот город, я советую начать именно с этой ознакомительной экскурсии.

Флоренция — это город-музей под открытым небом, созданный гениями эпохи Возрождения, имена которых знают люди, даже далекие от искусства.
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Святого Лаврентия
  • Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Колокольня Джотто
  • Баптистерий и купол Филиппо Брунелески
  • Квартал Данте Алигьери
  • Площадь Правительства (Синьории)
  • Старый дворец
  • Река Арно
  • Мост Понте-Веккьо
  • Лоджия Нового рынка
  • Церковь Орсанмикеле
  • Площадь Республики
  • Римский форум

Что вас ожидает:

  • Во время прогулки мы увидим основные достопримечательности в центре города. В обзорную экскурсию входит прогулка по городу и рассказ об историческом прошлом Флоренции.

Самые восхитительные места Флоренции:

  • Церковь Святого Лаврентия, квартал семьи Медичи: их первый дворец, построенный в середине XV века;
  • Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто, Баптистерий и купол Филиппо Брунелески;
  • Квартал Данте Алигьери: церковь Святой Маргариты, где похоронена муза Данте — Беатриче Портинари, и где произошла их встреча. Место, где находился дом Данте и дома-башни XIII века;
  • Площадь Правительства (Синьории) — музей под открытым небом, где находятся оригиналы скульптур: работы Бенвенуто Челлини, Джамболонии, Амманнати, Баччо Бандинелли, копия Давида Микеланджело. Также увидим Старый дворец — вторую резиденцию семьи Медичи;
  • Река Арно и уникальный Старый мост с ювелирными магазинами, единственный сохранившийся в таком виде в Европе;
  • Лоджия Нового рынка и скульптура бронзового кабанчика;
  • Церковь Орсанмикеле и ее торговое прошлое;
  • Площадь Республики, Римский форум.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендации для посещения храмов и церквей: прикрытые колени и плечи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Входные билеты в церкви и музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di San Lorenzo, 9, Firenze
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендации для посещения храмов и церквей: прикрытые колени и плечи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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