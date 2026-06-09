Уникальная экскурсия по парфюмерным традициям Флоренции. Визит в старинную аптеку, музей запахов и дегустация вин - всё это ждёт вас
Экскурсия «По следам парфюмера» предлагает путешествие в мир ароматов Флоренции.
Гости посетят старинную аптеку, где был изобретён анфлераж, и музей запахов Лоренцо Виллорези, чтобы познакомиться с разнообразием природных и синтетических ароматов. В парфюмерной лавке можно попробовать готовые ароматы или заказать персонализированный парфюм.
Завершает маршрут дегустация местных вин в уютной винной лавке, где можно проверить свои навыки в угадывании ароматов
На нашем маршруте — оригинальное здание древнейшей аптеки города, где появился метод анфлераж, ярко представленный в фильме «Парфюмер». Вы увидите инструменты, которые использовали монахи для получения кремов, лечебных микстур и духов.
Музей запахов — природных и синтетических
Я проведу вас в музей запахов известного флорентийского парфюмера Лоренцо Виллорези, где вы познакомитесь с большинством ароматов, начиная от цветов и фруктов и заканчивая животными и древесными ароматами. А ещё здесь представлены синтетические запахи, изобретённые человеком.
Парфюмерная лавка и персонализированный аромат
Мы заглянем в лавку к другому парфюмеру с мировым именем, который сотворил множество ароматов для дома, известных брендов и сетей гостиниц. Вы попробуете готовые ароматы или договоритесь о встрече для создания персонализированного парфюма.
Бутик нишевой парфюмерии
Здесь опытные эксперты расскажут, как нужно подбирать аромат. Вы найдёте такие бренды, как Casamorati, Xerjoff, Widian, Roja, Maison Francis Kurkdjian Paris, Memo, Kilian, Ex Nihilo, Nobile 1942, Cire TrvDon, Alexandre. J и другие.
Дегустация в винной лавке
В завершении мы отправимся в небольшую винную лавку, где вы продегустируете несколько местных вин. А заодно проверите свою способность угадывать ароматы в вине.
Организационные детали
Окончательное подтверждение экскурсии возможно только после подтверждения бронирования в Музей Виллорези. Я занимаюсь бронированием самостоятельно.
Дополнительные расходы
Входной билет в музей — 18 евро/чел.
Винная дегустация — 10–20 евро/чел.
Создание персонализированного аромата — 250 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 30 туристов
Я родом из Сибири. В 2013 году переехала во Флоренцию, где нашла занятие своей мечты. Окончила курсы итальянской школы сомелье FISAR и лондонской школы WSET, работаю в сфере гастрономического туризма читать дальшеуменьшить
с 2022 года. Лично прошла многие участки паломнического пути Дороги франков в Тоскане.
Человек я оптимистичный и весёлый, поэтому и мои экскурсии проходят в дружеской расслабленной обстановке. Общаюсь на простом живом языке без лишних дат и заученности, с яркими параллелями из современной жизни.
Помимо того, что я лицензированный гид, я ещё и ярый поклонник семьи Медичи и творчества Микеланджело. В целом много читаю и постоянно пополняю багаж знаний новыми интересными фактами. На экскурсиях стремлюсь, чтобы люди прочувствовали Флоренцию, ощутили её атмосферу — как средневековую, так и современную.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
Путешествие в завораживающий мир автоматов на родине парфюмерных технологий с посещением" святая святых" парфюмерного искусства и других эксклюзивных локаций с человеком, безукоризненно владеющим темой. Евгения с лёгкостью и максимальной гибкостью провела непростую и длинную экскурсию, включив то, чего не было изначально запланировано. Огромное ей спасибо! Обязательная цель во Флоренции для тех, кто живёт миром ароматов.