Экскурсия «По следам парфюмера» предлагает путешествие в мир ароматов Флоренции. Гости посетят старинную аптеку, где был изобретён анфлераж, и музей запахов Лоренцо Виллорези, чтобы познакомиться с разнообразием природных и синтетических ароматов. В парфюмерной лавке можно попробовать готовые ароматы или заказать персонализированный парфюм. Завершает маршрут дегустация местных вин в уютной винной лавке, где можно проверить свои навыки в угадывании ароматов

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинная аптека и анфлераж

На нашем маршруте — оригинальное здание древнейшей аптеки города, где появился метод анфлераж, ярко представленный в фильме «Парфюмер». Вы увидите инструменты, которые использовали монахи для получения кремов, лечебных микстур и духов.

Музей запахов — природных и синтетических

Я проведу вас в музей запахов известного флорентийского парфюмера Лоренцо Виллорези, где вы познакомитесь с большинством ароматов, начиная от цветов и фруктов и заканчивая животными и древесными ароматами. А ещё здесь представлены синтетические запахи, изобретённые человеком.

Парфюмерная лавка и персонализированный аромат

Мы заглянем в лавку к другому парфюмеру с мировым именем, который сотворил множество ароматов для дома, известных брендов и сетей гостиниц. Вы попробуете готовые ароматы или договоритесь о встрече для создания персонализированного парфюма.

Бутик нишевой парфюмерии

Здесь опытные эксперты расскажут, как нужно подбирать аромат. Вы найдёте такие бренды, как Casamorati, Xerjoff, Widian, Roja, Maison Francis Kurkdjian Paris, Memo, Kilian, Ex Nihilo, Nobile 1942, Cire TrvDon, Alexandre. J и другие.

Дегустация в винной лавке

В завершении мы отправимся в небольшую винную лавку, где вы продегустируете несколько местных вин. А заодно проверите свою способность угадывать ароматы в вине.

Организационные детали

Окончательное подтверждение экскурсии возможно только после подтверждения бронирования в Музей Виллорези. Я занимаюсь бронированием самостоятельно.

Дополнительные расходы