Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
Парфюмерное дело зародилось именно во Флоренции в 13–14 веках, а уже позднее было привезено во Францию Екатериной Медичи.
Я проведу вас в старинную аптеку, где придумали анфлераж, музей запахов и парфюмерный бутик, а ещё — в винную лавку.
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Описание
Что вас ожидает
Старинная аптека и анфлераж
На нашем маршруте — оригинальное здание древнейшей аптеки города, где появился метод анфлераж, ярко представленный в фильме «Парфюмер». Вы увидите инструменты, которые использовали монахи для получения кремов, лечебных микстур и духов.
Музей запахов — природных и синтетических
Я проведу вас в музей запахов известного флорентийского парфюмера Лоренцо Виллорези, где вы познакомитесь с большинством ароматов, начиная от цветов и фруктов и заканчивая животными и древесными ароматами. А ещё здесь представлены синтетические запахи, изобретённые человеком.
Парфюмерная лавка и персонализированный аромат
Мы заглянем в лавку к другому парфюмеру с мировым именем, который сотворил множество ароматов для дома, известных брендов и сетей гостиниц. Вы попробуете готовые ароматы или договоритесь о встрече для создания персонализированного парфюма.
Бутик нишевой парфюмерии
Здесь опытные эксперты расскажут, как нужно подбирать аромат. Вы найдёте такие бренды, как Casamorati, Xerjoff, Widian, Roja, Maison Francis Kurkdjian Paris, Memo, Kilian, Ex Nihilo, Nobile 1942, Cire TrvDon, Alexandre. J и другие.
Дегустация в винной лавке
В завершении мы отправимся в небольшую винную лавку, где вы продегустируете несколько местных вин. А заодно проверите свою способность угадывать ароматы в вине.
Организационные детали
Окончательное подтверждение экскурсии возможно только после подтверждения бронирования в Музей Виллорези. Я занимаюсь бронированием самостоятельно.
Дополнительные расходы
- Входной билет в музей — 18 евро/чел.
- Винная дегустация — 10–20 евро/чел.
- Создание персонализированного аромата — 250 евро/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.