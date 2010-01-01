Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Рождественская сказка во Флоренции

Атмосфера города в праздничные декабрьские дни

Екатерина
Екатерина – Гид из Флоренции
Флоренция, как и любой европейский город 🏙️, уже в начале декабря обретает особую торжественную красоту: улицы украшены фонариками, на центральной площади и вокзале стоят ёлки, а витрины магазинов искрятся всеми цветами радуги.

Вы увидите самые яркие места города, познакомитесь с шедеврами знаменитых флорентийских гениев и, конечно, побываете на традиционной рождественской ярмарке.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции

Что вас ожидает

Очарование рождественской Флоренции
8 декабря, в день, когда отмечается Непорочное Зачатие, в городе начинают готовиться к рождественским праздникам: на площади перед собором Санта Мария дель Фьоре (он же Дуомо) зажигают огни на главной городской ёлке, там же, слева от Дуомо, устанавливают и знаменитый рождественский вертеп c глиняными статуями в натуральную величину. На прогулке 👣 по нарядным улицам города вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в Италии, узнаете, как принято встречать зимние праздники в итальянских семьях и почему вплоть до 18 века Новый Год во Флоренции отмечали в марте.

История города и его самые яркие достопримечательности
Вы пройдете по улицам, по которым ходили члены семьи Медичи, посмотрите, где Данте придавался своим раздумьям, и где Микеланджело создавал свои шедевры, увидите средневековые башни и Врата Рая. Я расскажу вам о политической и религиозной жизни прошлых столетий, о старинных традициях, которые сохранились в жизни флорентийцев по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Флоренцию стремятся посетить хотя бы раз в жизни. Кроме того, вы посетите два главных музея города: Академию Изящных Искусств, куда зайдете, минуя очередь, и Галерею Уффици, где вы узнаете об истории 📖 создания шедевров мировой известности и творчестве флорентийских гениев.

Путешествие завершится на площади Санта Кроче, где каждый год устраивается большой рождественский рынок!

Организационные детали

  • Также, возможна и сокращенная версия экскурсии 🧭 (либо 3 часа без музеев за 190 евро, либо 3, 5 часа с одним из музеев на выбор — Галерея Академии Изящных Искусств либо Уффици за 250).
  • Билет в Галерею Академии Изящных Искусств: Euro 16, 50/с человека
  • Билет в Галерею Уффици: Euro 16, 50/с человека
Начало и место завершения
🚩 Пл. Сан Лоренцо под памятником
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции
Рождественская сказка во Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 10 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным — в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой — самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
Напишите мне

Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Знакомство с Флоренцией
163
2 часа
Знакомство с Флоренцией
21 отзыв
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
150
2 часа
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
5 отзывов
Исследовать одну из главных площадей Флоренции и побывать во дворце Медичи
Сады Боболи и музей Бардини
180
2.5 часа
Сады Боболи и музей Бардини
1 отзыв
Познакомиться с парковым искусством Флоренции и посетить галерею итальянского коллекционера
Парфюмерная Флоренция
150
2.5 часа
Парфюмерная Флоренция
Услышать многоголосие итальянских ароматов и посетить старинные парфюмерные лавки
Современное искусство по-флорентийски
250
3.5 часа
Современное искусство по-флорентийски
Побывать в известнейшем Палаццо Питти и Музее XX века и разобраться в искусстве последних 250 лет
Религия и искусство на площади Дуомо
190
2.5 часа
Религия и искусство на площади Дуомо
Понять историю Флоренции и познакомиться с архитектурными шедеврами Соборной площади

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства