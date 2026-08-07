Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Флоренция в декабре превращается в сказку: огни, ярмарки и шедевры искусства ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по городу
Флоренция в декабре обретает особую атмосферу: огни на площади Санта Мария дель Фьоре, традиционные рождественские ярмарки и знаменитые достопримечательности.
Участники экскурсии узнают о традициях празднования Рождества в Италии, прогуляются по улицам, читать дальшеуменьшить
где творили Медичи и Данте, и посетят музеи мирового уровня. Экскурсия завершится на площади Санта Кроче, где проходит рождественский рынок. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру Флоренции в праздничный период
5 причин купить эту экскурсию
🎄 Атмосфера рождественской Флоренции
🖼️ Посещение известных музеев без очередей
🏛️ Прогулка по историческим улицам
🎨 Шедевры флорентийских гениев
🛍️ Традиционные рождественские ярмарки
Что можно увидеть
Санта Мария дель Фьоре
Врата Рая
Академия Изящных Искусств
Галерея Уффици
Санта Кроче
Описание экскурсии
Очарование рождественской Флоренции
8 декабря, в день, когда отмечается Непорочное Зачатие, в городе начинают готовиться к рождественским праздникам: на площади перед собором Санта Мария дель Фьоре (он же Дуомо) зажигают огни на главной городской ёлке, там же, слева от Дуомо, устанавливают и знаменитый рождественский вертеп c глиняными статуями в натуральную величину. На прогулке по нарядным улицам города вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в Италии, узнаете, как принято встречать зимние праздники в итальянских семьях и почему вплоть до 18 века Новый Год во Флоренции отмечали в марте.
История города и его самые яркие достопримечательности
Вы пройдете по улицам, по которым ходили члены семьи Медичи, посмотрите, где Данте придавался своим раздумьям, и где Микеланджело создавал свои шедевры, увидите средневековые башни и Врата Рая. Я расскажу вам о политической и религиозной жизни прошлых столетий, о старинных традициях, которые сохранились в жизни флорентийцев по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Флоренцию стремятся посетить хотя бы раз в жизни. Кроме того, вы посетите два главных музея города: Академию Изящных Искусств, куда зайдете, минуя очередь, и Галерею Уффици, где вы узнаете об истории создания шедевров мировой известности и творчестве флорентийских гениев.
Путешествие завершится на площади Санта Кроче, где каждый год устраивается большой рождественский рынок!
Организационные детали
Также, возможна и сокращенная версия экскурсии (либо 3 часа без музеев за 190 евро, либо 3,5 часа с одним из музеев на выбор — Галерея Академии Изящных Искусств либо Уффици за 250).
Билет в Галерею Академии Изящных Искусств: Euro 16,50/с человека
Билет в Галерею Уффици: Euro 16,50/с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Сан Лоренцо под памятником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1241 туриста
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 14 лет я живу в Италии, с 2021 года на 2 города: Флоренция и Пьяченца. Мой переезд в город мечты был читать дальшеуменьшить
осознанным — в 2010г я приехала получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции, в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией, Луккой и Пьяченцей. На моём счету более 1000 туристов, влюбленных в Тоскану, живопись, замки, дворцы и традиции, в которые 14 лет назад я влюбилась и сама.
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