Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

где творили Медичи и Данте, и посетят музеи мирового уровня. Экскурсия завершится на площади Санта Кроче, где проходит рождественский рынок. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру Флоренции в праздничный период

Описание экскурсии

Очарование рождественской Флоренции

8 декабря, в день, когда отмечается Непорочное Зачатие, в городе начинают готовиться к рождественским праздникам: на площади перед собором Санта Мария дель Фьоре (он же Дуомо) зажигают огни на главной городской ёлке, там же, слева от Дуомо, устанавливают и знаменитый рождественский вертеп c глиняными статуями в натуральную величину. На прогулке по нарядным улицам города вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в Италии, узнаете, как принято встречать зимние праздники в итальянских семьях и почему вплоть до 18 века Новый Год во Флоренции отмечали в марте.

История города и его самые яркие достопримечательности

Вы пройдете по улицам, по которым ходили члены семьи Медичи, посмотрите, где Данте придавался своим раздумьям, и где Микеланджело создавал свои шедевры, увидите средневековые башни и Врата Рая. Я расскажу вам о политической и религиозной жизни прошлых столетий, о старинных традициях, которые сохранились в жизни флорентийцев по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Флоренцию стремятся посетить хотя бы раз в жизни. Кроме того, вы посетите два главных музея города: Академию Изящных Искусств, куда зайдете, минуя очередь, и Галерею Уффици, где вы узнаете об истории создания шедевров мировой известности и творчестве флорентийских гениев.

Путешествие завершится на площади Санта Кроче, где каждый год устраивается большой рождественский рынок!

Организационные детали