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Базилика Санта - Кроче (итал. Basilica di Santa Croce — «церковь Святого Креста»)

Во Флоренции она однозначно попадает под определение «одна из самых». Одна из самых больших францисканских церквей в мире и одна из самых с максимально реализованной готикой в Италии. А ещё изюминка в том, что её называют Пантеоном или Храмом итальянской славы (Tempio dell`itale glorie).

Быть похороненным в церкви — особая честь. В старину богатые семьи покупали для себя часовенки (по бокам от основного алтаря). И чем ближе они к распятию, тем почётнее и ближе к Богу. Быть похороненным в не святом месте — означает прямой путь в ад. Поэтому католические кладбища возникали возле церквей.

Это значительно позже, в 1804 году, Наполеон Бонапарт принял закон, по которому хоронили людей вне городских стен, на открытых, вентилируемых пространствах. Французский монарх предписал также, что все кладбищенские плиты должны быть одинаковыми, и только комиссия из магистратов определит достоин ли человек эпитафии. Эти нормы преследовали две цели: санитарно-гигиеническую и идеологическую (избегать дискриминации мертвых: на погосте все равны).

В Санта Кроче 15000 захоронений, из которых 276 надгробных плит не ограждены, по ним можно пройтись.

Экскурсовод расскажет Вам о прославленных итальянцах, упокоившийся тут: Леонардо Бруно, Никколо Макиавелли, Микеланджело Буонарроти, Лоренцо Гиберти, Галилео Галилей, Джакомо Россини и многих других. Так и о скульпторах, изваявших красивые 🤩 надгробия.

Итальянский искусствовед А. Паолуччи посоветовал тем, кто хочет изучать живопись XIV века, направляться в два места Италии: в Базилику Святого Франциска в Ассизи и Базилику Святого Креста во Флоренции

Фрескам здешним уже 700 лет, они хорошо сохранились, а имена их создателей прочно поселились во всех учебниках по искусствоведению.

Часовня семьи Пацци (Капелла Пацци) поразит замечательной пространственной гармонией во всём, как в конструкции, так и в декоре. Архитектор Филиппо Брунеллески взял за основу флорентийскую меру длины — «braccio fiorentino» (флорентийский локоть), потому часовня так совершенна, в ней нет ничего лишнего, аляпистого, непродуманного, всё создаёт впечатление равновесия и пропорции.