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Санта-Кроче и синдром Стендаля

5
2 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Посетить базилику Санта-Кроче стоит каждому, кто интересуется историей 📖 и архитектурой Флоренции.

Проверим, прав ли был Стендаль, всплеск эмоций которого дал название одному из видов нервных расстройств? Идеально выверенные пропорции Капеллы Пацци, гробницы великих итальянцев, надгробия работы известных скульпторов, 700-летние фрески – все это, вкупе с рассказом увлеченного гида, оставит у вас незабываемые впечатления от церкви Святого Креста.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Санта-Кроче и синдром Стендаля
Санта-Кроче и синдром Стендаля

Что вы увидите

  • Базилика Санта-Кроче
  • Капелла Пацци
  • Могилы великих итальянцев
Чтобы привлечь внимание туристов, часто пишут: «У нас самый известный в мире... » или «В нашем городе — лучшая в мире коллекция произведений... »
Базилика Санта - Кроче (итал. Basilica di Santa Croce — «церковь Святого Креста»)
Во Флоренции она однозначно попадает под определение «одна из самых». Одна из самых больших францисканских церквей в мире и одна из самых с максимально реализованной готикой в Италии. А ещё изюминка в том, что её называют Пантеоном или Храмом итальянской славы (Tempio dell`itale glorie).
Быть похороненным в церкви — особая честь. В старину богатые семьи покупали для себя часовенки (по бокам от основного алтаря). И чем ближе они к распятию, тем почётнее и ближе к Богу. Быть похороненным в не святом месте — означает прямой путь в ад. Поэтому католические кладбища возникали возле церквей.
Это значительно позже, в 1804 году, Наполеон Бонапарт принял закон, по которому хоронили людей вне городских стен, на открытых, вентилируемых пространствах. Французский монарх предписал также, что все кладбищенские плиты должны быть одинаковыми, и только комиссия из магистратов определит достоин ли человек эпитафии. Эти нормы преследовали две цели: санитарно-гигиеническую и идеологическую (избегать дискриминации мертвых: на погосте все равны).
В Санта Кроче 15000 захоронений, из которых 276 надгробных плит не ограждены, по ним можно пройтись.
Экскурсовод расскажет Вам о прославленных итальянцах, упокоившийся тут: Леонардо Бруно, Никколо Макиавелли, Микеланджело Буонарроти, Лоренцо Гиберти, Галилео Галилей, Джакомо Россини и многих других. Так и о скульпторах, изваявших красивые 🤩 надгробия.
Итальянский искусствовед А. Паолуччи посоветовал тем, кто хочет изучать живопись XIV века, направляться в два места Италии: в Базилику Святого Франциска в Ассизи и Базилику Святого Креста во Флоренции
Фрескам здешним уже 700 лет, они хорошо сохранились, а имена их создателей прочно поселились во всех учебниках по искусствоведению.
Часовня семьи Пацци (Капелла Пацци) поразит замечательной пространственной гармонией во всём, как в конструкции, так и в декоре. Архитектор Филиппо Брунеллески взял за основу флорентийскую меру длины — «braccio fiorentino» (флорентийский локоть), потому часовня так совершенна, в ней нет ничего лишнего, аляпистого, непродуманного, всё создаёт впечатление равновесия и пропорции.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Piazza di Santa Croce, 16, 50122 Firenze FI
Санта-Кроче и синдром Стендаля
Санта-Кроче и синдром Стендаля
Санта-Кроче и синдром Стендаля
Санта-Кроче и синдром Стендаля

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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