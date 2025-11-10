Флоренция славится своими архитектурными шедеврами, и церкви Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче - не исключение. Эти святыни хранят работы Джотто, Брунеллески и Донателло, а также удивляют готической архитектурой.
Посетители узнают о роли доминиканских и францисканских монахов в развитии города, о том, как монастыри преобразили бедные районы, и почему перед церквями устраивали спортивные состязания. Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Флоренции
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Увидеть шедевры Джотто и Брунеллески
- 🏛️ Исследовать готическую архитектуру
- 📚 Узнать историю Флоренции
- 🎨 Оценить произведения Донателло
- 🕍 Посетить пантеон великих итальянцев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Санта-Мария-Новелла
- Санта-Кроче
- Распятие Джотто
- Фрески Гирландайо
- Капелла Пацци
Описание экскурсии
Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче — две знаменитые церкви Флоренции. Они находятся в разных районах, но всего в 15 минутах ходьбы друг от друга. Обе они возведены в 13 веке монахами. Обе хранят бесценные произведения искусства 14–16 веков и поражают элегантной готической архитектурой с крестовыми сводами и витражами.
Санта-Мария-Новелла и шедевры Джотто, Брунеллески и Гирландайо (1,5 часа)
- Распятие Джотто
- Фрески Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо
- Деревянное распятие Брунеллески
- Испанская часовня с готическими фресками Андреа ди Бонайюто
- Фреска «Троица» Мазаччо — одна из важнейших работ эпохи Возрождения
Санта-Кроче и пантеон Флоренции (1,5 часа)
- Надгробия Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Россини
- Красочные готические фрески Джотто и мастеров его школы
- Два произведения Донателло: деревянное распятие и алтарь «Благовещение» из терракоты
- Капелла Пацци, созданная Брунеллески
- Капелла Медичи и картины маньеристов
- Скульптуры мастеров Ренессанса
Мы заглянем в монастырские дворики, где среди кипарисов царит особая духовная атмосфера. Из моего рассказа вы узнаете:
- Об истории Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче
- Как доминиканские и францисканские монахи строили эти церкви на окраинах города
- Как монастыри преобразили эти бедные районы
- Почему перед обеими церквями в Средние века играли во флорентийский футбол и устраивали бега на колесницах
- Кто учился в монастырской библиотеке Санта-Мария-Новелла
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — по €8 в каждую церковь. Билеты для гида покупать не нужно
- Материал экскурсии рассчитан на взрослую аудиторию и детей старшего школьного возраста
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 34 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! С удовольствием буду вашим гидом по красивейшим городкам, деревенькам и долинам. Я живу в Тоскане уже 20 лет, знаю её вдоль и поперёк. Имею две лицензииЗадать вопрос
Входит в следующие категории Флоренции
