Флоренция славится своими архитектурными шедеврами, и церкви Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче - не исключение. Эти святыни хранят работы Джотто, Брунеллески и Донателло, а также удивляют готической архитектурой. Посетители узнают о роли доминиканских и францисканских монахов в развитии города, о том, как монастыри преобразили бедные районы, и почему перед церквями устраивали спортивные состязания. Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Флоренции

Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче — две знаменитые церкви Флоренции. Они находятся в разных районах, но всего в 15 минутах ходьбы друг от друга. Обе они возведены в 13 веке монахами. Обе хранят бесценные произведения искусства 14–16 веков и поражают элегантной готической архитектурой с крестовыми сводами и витражами.

Санта-Мария-Новелла и шедевры Джотто, Брунеллески и Гирландайо (1,5 часа)

Распятие Джотто

Фрески Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо

Деревянное распятие Брунеллески

Испанская часовня с готическими фресками Андреа ди Бонайюто

Фреска «Троица» Мазаччо — одна из важнейших работ эпохи Возрождения

Санта-Кроче и пантеон Флоренции (1,5 часа)

Надгробия Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Россини

Красочные готические фрески Джотто и мастеров его школы

Два произведения Донателло: деревянное распятие и алтарь «Благовещение» из терракоты

Капелла Пацци, созданная Брунеллески

Капелла Медичи и картины маньеристов

Скульптуры мастеров Ренессанса

Мы заглянем в монастырские дворики, где среди кипарисов царит особая духовная атмосфера. Из моего рассказа вы узнаете:

Об истории Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче

Как доминиканские и францисканские монахи строили эти церкви на окраинах города

Как монастыри преобразили эти бедные районы

Почему перед обеими церквями в Средние века играли во флорентийский футбол и устраивали бега на колесницах

Кто учился в монастырской библиотеке Санта-Мария-Новелла

И многое-многое другое!

