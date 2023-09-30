Мария — ваш гид во Флоренции

Провела экскурсии для 2625 туристов

Бонжорно, дорогие путешественники! Я живу во Флоренции более 15 лет, из них 13 лет работаю гидом. Люблю путешествовать и, как путешественник, знаю, как ценно получить полезную и интересную информацию во время экскурсии. Спешу поделиться с вами историей и легендами Флоренции, показать характерные узкие улочки и средневековые площади. Моя цель — влюбить вас в город эпохи возрождения и наполнить положительными эмоциями! С нетерпением жду вас в гости!

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