Не только в Венеции можно наслаждаться водными прогулками! Река Арно во Флоренции идеально подходит для сплава: она широкая, спокойная и проходит по центру города.
Вы увидите ключевые достопримечательности с выгодного ракурса, проплывёте под мостами и послушаете исторические анекдоты, которыми я буду сопровождать поездку!
Вы увидите ключевые достопримечательности с выгодного ракурса, проплывёте под мостами и послушаете исторические анекдоты, которыми я буду сопровождать поездку!
Описание экскурсии
Сплав подарит вам возможность увидеть город с нового ракурса. Удобно расположившись на борту рафта, вы сможете сделать уникальные фотографии Понте Веккьо, коридора Вазари, галереи Уффици и моста Санта-Тринита. Вы будете грести и любоваться, а я расскажу вам любопытные факты из прошлого Флоренции.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с марта по ноябрь
- Рафт вмещает до 12 человек
- К участию допускаются дети от 4 лет
- Дополнительно оплачивается экипировка (спасательный жилет, весло) — 45 €/чел.
- Также, если захотите, я организую аперитив под арками Понте Веккьо — 10 €/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже реки Арно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Сплав на рафте по реке Арно»
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день во Флоренции
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
9 авг в 17:30
10 авг в 17:30
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Загадочная и уютная часть Флоренции, где скрыты старинные ремесла и тайны. Прогулка по Ольтрарно подарит вам уникальные впечатления
Начало: Около Ponte Vecchio
10 авг в 10:00
12 окт в 10:00
от €280 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Там, за рекой Арно» - неизведанная Флоренция ремесленников
Пройти по следам мастеров и открыть город, который верен себе
Начало: На Старом мосту
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:00 и 15:15
Завтра в 15:15
9 авг в 08:00
€85 за человека
-
3%
Мини-группа
до 9 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4,5 часа
Начало: Фиренце, пьяцца Санта Мария Новелла, 16
Расписание: Каждый день от базалики Santa Maria Novella (3 мин от вокзала) или от piazza della Signoria
€97
€100 за человека
от €180 за экскурсию