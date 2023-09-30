Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Не только в Венеции можно наслаждаться водными прогулками! Река Арно во Флоренции идеально подходит для сплава: она широкая, спокойная и проходит по центру города.
Вы увидите ключевые достопримечательности с выгодного ракурса, проплывёте под мостами и послушаете исторические анекдоты, которыми я буду сопровождать поездку!
Вы увидите ключевые достопримечательности с выгодного ракурса, проплывёте под мостами и послушаете исторические анекдоты, которыми я буду сопровождать поездку!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сплав подарит вам возможность увидеть город с нового ракурса. Удобно расположившись на борту рафта, вы сможете сделать уникальные фотографии Понте Веккьо, коридора Вазари, галереи Уффици и моста Санта-Тринита. Вы будете грести и любоваться, а я расскажу вам любопытные факты из прошлого Флоренции.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с марта по ноябрь
- Рафт вмещает до 12 человек
- К участию допускаются дети от 4 лет
- Дополнительно оплачивается экипировка (спасательный жилет, весло) — 30 €/чел.
- Также, если захотите, я организую аперитив под арками Понте Веккьо — 10 €/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пляже реки Арно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 2625 туристов
Бонжорно, дорогие путешественники! Я живу во Флоренции более 15 лет, из них 13 лет работаю гидом. Люблю путешествовать и, как путешественник, знаю, как ценно получить полезную и интересную информацию во время экскурсии. Спешу поделиться с вами историей и легендами Флоренции, показать характерные узкие улочки и средневековые площади. Моя цель — влюбить вас в город эпохи возрождения и наполнить положительными эмоциями! С нетерпением жду вас в гости!
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