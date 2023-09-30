Сплав на рафте по реке Арно

Увидеть исторический центр Флоренции - с воды

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Ответы на вопросы
Не только в Венеции можно наслаждаться водными прогулками! Река Арно во Флоренции идеально подходит для сплава: она широкая, спокойная и проходит по центру города.

Вы увидите ключевые достопримечательности с выгодного ракурса, проплывёте под мостами и послушаете исторические анекдоты, которыми я буду сопровождать поездку!
Сплав на рафте по реке Арно
Сплав на рафте по реке Арно
Сплав на рафте по реке Арно
Сплав на рафте по реке Арно
Сплав на рафте по реке Арно
Сплав на рафте по реке Арно
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
7
окт
8
окт
14
окт
15
окт
21
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сплав подарит вам возможность увидеть город с нового ракурса. Удобно расположившись на борту рафта, вы сможете сделать уникальные фотографии Понте Веккьо, коридора Вазари, галереи Уффици и моста Санта-Тринита. Вы будете грести и любоваться, а я расскажу вам любопытные факты из прошлого Флоренции.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с марта по ноябрь
  • Рафт вмещает до 12 человек
  • К участию допускаются дети от 4 лет
  • Дополнительно оплачивается экипировка (спасательный жилет, весло) — 30 €/чел.
  • Также, если захотите, я организую аперитив под арками Понте Веккьо — 10 €/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже реки Арно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Галерея Уффици
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