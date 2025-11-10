Флоренция известна своими музеями и соборами, но за пределами туристических маршрутов скрывается настоящая душа города.
На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по улицам, где жили Галилей и Боккаччо, заглянете в ремесленные лавки и антикварные магазины. С площади Микеланджело откроется новый вид на город.
Это путешествие подарит уникальный взгляд на Флоренцию, её историю и культуру, оставив незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные ремесленные кварталы
- 🏛 Исторические дома и улицы
- 🖼 Работы Брунеллески и Понтормо
- 🏞 Потрясающая панорама Флоренции
- 📜 Истории о Галилее и Боккаччо
Что можно увидеть
- Церковь Санта-Феличита
- Церковь Санто-Спирито
- Дворец Питти
- Дом Лизы Герардини
- Дом Достоевского
- Дом Боккаччо
Описание экскурсии
Вы побываете в кварталах, куда редко забредают путешественники. Встретите мозаичников, сапожников, шляпников, обивщиков. Если будут открыты церкви, увидите работы Брунеллески, Бронзино и Понтормо. Пройдёте по улице, где в 13 веке ходил Франциск Ассизский.
Вы увидите:
- Церкви Санта-Феличита и Санто-Спирито
- Дворец Питти
- Дом Лизы Герардини — той самой Джоконды
- Дом, где Достоевский дописал «Идиота»
- Дом, где родился Боккаччо и жил Галилей
- Атмосферные нетуристические улицы
- Панораму Флоренции
Вы узнаете:
- Откуда во Флоренции улицы-«борги»
- Почему у некоторых площадей вульгарные названия
- Как одна из старейших церквей города связана с тамплиерами
Организационные детали
Часть маршрута — это подъём. Выбирайте удобную обувь, берите воду.
ежедневно в 09:30 и 17:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Старом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 221 туриста
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.Задать вопрос
Входит в следующие категории Флоренции
