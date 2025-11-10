Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Флоренция известна своими музеями и соборами, но за пределами туристических маршрутов скрывается настоящая душа города.



На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по улицам, где жили Галилей и Боккаччо, заглянете в ремесленные лавки и антикварные магазины. С площади Микеланджело откроется новый вид на город.



Это путешествие подарит уникальный взгляд на Флоренцию, её историю и культуру, оставив незабываемые впечатления