3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
€75 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя3 октября 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую!!! 10/10
- ВВероника26 июля 2023Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
- РРепина8 апреля 2017Замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в октябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 225. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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