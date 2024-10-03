Активный отдых во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» во Флоренции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Флоренция - колыбель Эпохи Возрождения
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
75 за человека
Пикантная Флоренция
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Флоренция - колыбель Эпохи Возрождения
  2. Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
  3. Пикантная Флоренция
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Сады Боболи
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в октябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 225. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активный отдых», 9 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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