Отличная возможность увидеть 3 самых знаменитых музея Флоренции: Уффици, Палаццо Векио и Палаццо Питти.
Можно выбрать и другие музеи 🖼 за 3 часа вашего времени я покажу самые прекрасные картины, скульптуры и залы этих музеев и расскажу историю 📖 их появления. Вы почувствуете ту самую средневековую Флоренцию периода Медичи, когда она процветала и обогащала себя новыми произведениями искусства.
Эти 3 часа пролетят для вас незаметно!
Но впечатоения останутся на долго!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (общая стоимость - 50 евро)
Начало
🚩 Площадь Синьории, возле льва
Место завершения
🏁 Палаццо Питти
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.