Отличная возможность увидеть 3 самых знаменитых музея Флоренции: Уффици, Палаццо Векио и Палаццо Питти.

Можно выбрать и другие музеи 🖼 за 3 часа вашего времени я покажу самые прекрасные картины, скульптуры и залы этих музеев и расскажу историю 📖 их появления. Вы почувствуете ту самую средневековую Флоренцию периода Медичи, когда она процветала и обогащала себя новыми произведениями искусства.

Эти 3 часа пролетят для вас незаметно!

Но впечатоения останутся на долго!