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Три музея за три часа

Юлия С.
Юлия С. – Гид из Флоренции
Не каждому удается приехать во Флоренцию надолго.

Картинные галереи, резиденции тосканских синьоров, музеи 🖼 с коллекциями работ великих мастеров – как хотелось бы оказаться в нескольких местах одновременно! Приглашаю вас на экспресс-экскурсию, которая позволит вам побывать в знаковых музеях и увидеть самые известные достопримечательности 🏛️ Флоренции, не потратив на каждую из них больше часа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Три музея за три часа
Три музея за три часа

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
  • Палаццо Веккьо
  • Палаццо Питти
Отличная возможность увидеть 3 самых знаменитых музея Флоренции: Уффици, Палаццо Векио и Палаццо Питти.
Можно выбрать и другие музеи 🖼 за 3 часа вашего времени я покажу самые прекрасные картины, скульптуры и залы этих музеев и расскажу историю 📖 их появления. Вы почувствуете ту самую средневековую Флоренцию периода Медичи, когда она процветала и обогащала себя новыми произведениями искусства.
Эти 3 часа пролетят для вас незаметно!
Но впечатоения останутся на долго!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (общая стоимость - 50 евро)
Начало
🚩 Площадь Синьории, возле льва
Место завершения
🏁 Палаццо Питти
Три музея за три часа
Три музея за три часа
Три музея за три часа
Три музея за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Юлия С.
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