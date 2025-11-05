Здравствуйте!Мы были вынуждены перенести экскурсию в связи с государственным праздником. О переносе я уведомила вас за сутки и предложила несколько

возможных вариантов решения ситуации. Мы согласовали удобное для вас решение. За час до экскурсии вы попросили дополнительную скидку в связи с высокой стоимостью камеры хранения. Я пояснила, что ваш заказ уже был оформлен со скидкой, а часть расходов (15 евро) мы покрывали за свой счет. Поэтому предоставить дополнительную скидку в данной ситуации я не могла.

Были на обзорной пешеходной экскурсии по Флоренции с гидом Натальей. Ей - огромное спасибо. Хороший рассказчик, с юмором. Интересно и взрослым, и детям. Маршрут понравился.Оценка снижена только за организацию (к

гиду это не имеет никакого отношения). В последний момент организатор перенёс время экскурсии на полтора часа раньше. Это привело к дополнительным расходам (так как мы, приехав на поезде, не успели заселиться и вещи оставляли в камере хранения). Алина была категорична - либо время, которое ей удобно, либо отменяйте заказ.

Прекрасная экскурсия по Флоренции! 🌸

Огромная благодарность Наталье, великолепному гиду с потрясающими знаниями и чувством города. Было очень интересно и увлекательно! Отдельное спасибо за понимание и терпение, мы немного опоздали, но Наталья не отказала нам во времени и провела всё с душой и профессионализмом. Рекомендуем её всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Флоренцию! 💛