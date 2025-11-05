Эта экскурсия во Флоренции позволяет по-настоящему почувствовать город, который называют колыбелью Возрождения.
Прогулка по историческим улицам откроет тайны, скрытые за фасадами, и позволит понять, как Данте, Микеланджело и Боттичелли повлияли на развитие искусства.
Вы узнаете о политических интригах и культурных достижениях, которые сформировали современную Флоренцию. Это не просто экскурсия, а путешествие в мир красоты и власти
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Возрождения
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🏰 Политические и культурные тайны
- 🌉 Прогулка по знаковым местам
- ☕ Завершение в аутентичном квартале
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Дуомо
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Колокольня Джотто
- Баптистерий Сан-Джованни
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
- Лоджия Ланци
- Фонтан Нептуна
- Понте Веккьо
- Галерея Уффици
- Квартал Ольтрарно
- Церковь Санто-Спирито
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Дуомо и Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре — грандиозный храм с легендарным куполом Брунеллески и фресками Вазари.
- Колокольню Джотто — готическое произведение, облицованное цветным мрамором.
- Баптистерий Сан-Джованни — один из древнейших храмов города с «Вратами Рая».
- Площадь Синьории и Палаццо Веккьо — политический центр Флоренции, где вершилась история.
- Лоджию Ланци и фонтан Нептуна — рядом с ним проходили парады и заговоры.
- Понте Веккьо — старинный мост с ювелирными лавками и тайным коридором Вазари.
- Галерею Уффици (внешний осмотр) — хранилище шедевров Возрождения.
- Квартал Ольтрарно и церковь Санто-Спирито — живую аутентичную Флоренцию без декораций, где можно завершить прогулку в тишине, с чашкой кофе или бокалом кьянти.
Вы узнаете:
- Почему именно во Флоренции родилось Возрождение.
- Как семья Медичи превратила деньги в искусство.
- Почему Данте поссорился с городом.
- Какую тайную роль играли архитекторы и художники в борьбе за власть.
- Как скульптура Давида стала политическим манифестом, а не просто произведением искусства.
- Что значит жить во Флоренции сегодня — на улицах, где соседствуют туристы, художники, ремесленники и призраки прошлого.
Организационные детали
- Напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
5 ноя 2025
Были на обзорной пешеходной экскурсии по Флоренции с гидом Натальей. Ей - огромное спасибо. Хороший рассказчик, с юмором. Интересно и взрослым, и детям. Маршрут понравился.
Оценка снижена только за организацию (к
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы были вынуждены перенести экскурсию в связи с государственным праздником. О переносе я уведомила вас за сутки и предложила несколько
Ольга
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Флоренции! 🌸
Огромная благодарность Наталье, великолепному гиду с потрясающими знаниями и чувством города. Было очень интересно и увлекательно! Отдельное спасибо за понимание и терпение, мы немного опоздали, но Наталья не отказала нам во времени и провела всё с душой и профессионализмом. Рекомендуем её всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Флоренцию! 💛
Е
Елена
31 июл 2025
У нас была гид Наталья.
Отличный гид! Все рассказывала очень интересно и понятно! Нам очень понравилось!
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza del duomo
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города
Начало: Piazza della Repubblica
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 5 чел.