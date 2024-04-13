Эта групповая экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть и почувствовать дух Великой Флоренции, ее искусства и культуры.
Наши опытные экскурсоводы поделятся с вами увлекательными историями и анализами произведений искусства, делая ваше путешествие еще более ярким и запоминающимся.
Наши опытные экскурсоводы поделятся с вами увлекательными историями и анализами произведений искусства, делая ваше путешествие еще более ярким и запоминающимся.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Галерею Уффици
- Дворец Питти
- Палатинскую галерею
Описание экскурсии
Уффици: Сокровищница Ренессанса Галерея Уффици — это настоящая сокровищница искусства, дом для одной из самых великих коллекций ренессансных шедевров в мире. Ваш опыт начнется с встречи у входа в галерею, где наш опытный экскурсовод расскажет о богатой истории Уффици и ее знаменитых экспонатах. Здесь вы встретитесь с произведениями таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан и многих других. Вы увидите их шедевры, включая «Примаверу» и «Рождение Венеры» Боттичелли, «Триптих Брэдфорда» Джотто, и, конечно, «Давид» Микеланджело. Питти: Великолепие Флорентийского Дворца После увлекательного знакомства с Уффици мы отправимся в Палаццо Питти, великолепный дворец, который был домом многих великих герцогов Тосканы. Здесь мы проникнемся величием и роскошью итальянского барокко, рассмотрим богатые интерьеры и удивительные сады, и насладимся коллекцией произведений искусства, включая работы Тициана, Рубенса, Рафаэля и других. Давайте вместе отправимся в это захватывающее путешествие по истории искусства и культуры Флоренции!
Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€59.50
|Дети до 5 лет
|€0
|67 лет и выше
|€55.30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галерею Уффици
- Дворец Питти
- Палатинскую галерею
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Galeria Uffizi
Завершение: Pitti
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Билеты не входят в стоимость. Их нужно выкупить самостоятельно заранее: https://www uffizi. it/en/tickets
- Из-за бюррократических особенностей мы не сможем вам помочь с выкупом билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
13 апр 2024
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