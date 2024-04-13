Эта групповая экскурсия предоставит вам уникальную возможность увидеть и почувствовать дух Великой Флоренции, ее искусства и культуры. Наши опытные экскурсоводы поделятся с вами увлекательными историями и анализами произведений искусства, делая ваше путешествие еще более ярким и запоминающимся.

Описание экскурсии

Уффици: Сокровищница Ренессанса Галерея Уффици — это настоящая сокровищница искусства, дом для одной из самых великих коллекций ренессансных шедевров в мире. Ваш опыт начнется с встречи у входа в галерею, где наш опытный экскурсовод расскажет о богатой истории Уффици и ее знаменитых экспонатах. Здесь вы встретитесь с произведениями таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан и многих других. Вы увидите их шедевры, включая «Примаверу» и «Рождение Венеры» Боттичелли, «Триптих Брэдфорда» Джотто, и, конечно, «Давид» Микеланджело. Питти: Великолепие Флорентийского Дворца После увлекательного знакомства с Уффици мы отправимся в Палаццо Питти, великолепный дворец, который был домом многих великих герцогов Тосканы. Здесь мы проникнемся величием и роскошью итальянского барокко, рассмотрим богатые интерьеры и удивительные сады, и насладимся коллекцией произведений искусства, включая работы Тициана, Рубенса, Рафаэля и других. Давайте вместе отправимся в это захватывающее путешествие по истории искусства и культуры Флоренции!