Мини-группа
до 10 чел.
Уффици и Питти: путешествие в искусство
Почувствуйте дух Флоренции через её искусство и культуру. Уникальные истории и шедевры Ренессанса ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Galeria Uffizi
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Питти
Начало: Вход в музей или другое место по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
14 авг в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Палатинская галерея и Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу королевской роскоши дворца Питти и насладитесь шедеврами Рафаэля и Тициана
Начало: Piazza della Signoria, Firenze
Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
14 авг в 08:00
€46 за человека
