1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Уффици и Питти: путешествие в искусство Почувствуйте дух Флоренции через её искусство и культуру. Уникальные истории и шедевры Ренессанса ждут вас в этом незабываемом путешествии Начало: Galeria Uffizi Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00 €70 за человека Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Дворец Питти Начало: Вход в музей или другое место по договоренности Расписание: по договоренности €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Палатинская галерея и Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу королевской роскоши дворца Питти и насладитесь шедеврами Рафаэля и Тициана Начало: Piazza della Signoria, Firenze Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 €46 за человека Другие экскурсии Флоренции Последние отзывы на экскурсии

