2 отзыва оставили туристы

Порадуйте себя настоящим итальянским обедом/ужином, приготовленным собственными руками по рекомендациям и рецептам самих итальянцев, проживающих во Флоренции!

Научитесь готовить блюда по традиционным тосканским рецептам (риболлита, паппа ал помодоро, паста по-домашнему с различными видами мясных и овощных соусов). Обогащайте свои знания 🎓 о методах приготовления мяса (цыпленок в винсанто, жаркое, бифштекс по-флорентийски, тушеная говядина…) и выпечки (тирамису и кростата). Приготовление 4 блюд, предварительно выбранных Вами из 7 возможных меню. По окончании урока, Вас ждет обед/ужин из блюд, приготовленных Вами под четким надзором поваров-итальянцев в сочетании с местным вином 🍷 in Italy зарекомендовала себя во всем мире. Вы путешествуете по Италии и собираетесь уделить несколько дней Флоренции? Тогда почему бы не провести несколько часов в компании веселых итальянцев и приготовить традиционные блюда данного региона. Как мне говорят многие туристы: «сложно запомнить страну, не попробовав ее типичных блюд». И это верно, особенно приятно, когда Вы привозите «багаж знаний» в свой родной город 🏙️ и активно делитесь впечатлениями о проведенном отдыхе.

Мастер-класс проводится на английском или итальянском.