2 отзыва оставили туристы

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Уроки итальянской кухни

5
2 отзыва
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Как можно прочувствовать чужую культуру и ее традиции — конечно же, через гастрономию.

Особенно, если вы в Италии.

Приглашаю вас посетить кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь готовить настоящую итальянскую пиццу, лазанью и домашнее мороженое джелато.

У вас будет возможность освоить местную кухню 🥧 под руководством профессионального итальянского повара.

А после, вас ждет ужин из блюд, приготовленных вами в сочетании с местным вином 🍷.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Порадуйте себя настоящим итальянским обедом/ужином, приготовленным собственными руками по рекомендациям и рецептам самих итальянцев, проживающих во Флоренции!
Научитесь готовить блюда по традиционным тосканским рецептам (риболлита, паппа ал помодоро, паста по-домашнему с различными видами мясных и овощных соусов). Обогащайте свои знания 🎓 о методах приготовления мяса (цыпленок в винсанто, жаркое, бифштекс по-флорентийски, тушеная говядина…) и выпечки (тирамису и кростата). Приготовление 4 блюд, предварительно выбранных Вами из 7 возможных меню. По окончании урока, Вас ждет обед/ужин из блюд, приготовленных Вами под четким надзором поваров-итальянцев в сочетании с местным вином 🍷 in Italy зарекомендовала себя во всем мире. Вы путешествуете по Италии и собираетесь уделить несколько дней Флоренции? Тогда почему бы не провести несколько часов в компании веселых итальянцев и приготовить традиционные блюда данного региона. Как мне говорят многие туристы: «сложно запомнить страну, не попробовав ее типичных блюд». И это верно, особенно приятно, когда Вы привозите «багаж знаний» в свой родной город 🏙️ и активно делитесь впечатлениями о проведенном отдыхе.
Мастер-класс проводится на английском или итальянском.
Что входит
  • продукты
  • вино
  • урок от шеф-повара
Что не входит
  • переводчик
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни
Уроки итальянской кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
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2 отзыва оставили туристы

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