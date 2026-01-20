Найдено 4 экскурсии в категории « Кулинарные мастер-классы » во Флоренции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 4 часа 8 отзывов Индивидуальная Кулинарный урок в Тоскане Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Тоскане с шеф-поваром Мауро и насладитесь экскурсиями по Сан-Джиминьяно! Узнайте секреты итальянской кухни «Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты» от €300 за человека 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана «Знакомство с гуру итальянской кухни» €150 за человека Пешая 3 часа Групповая до 20 чел. Мастер-класс с неограниченным количеством вина: три вида пасты Начало: Via del Corso, 25R, 50122 Firenze FI, Италия «Наша команда состоит из шеф-поваров с многолетним опытом работы в лучших ресторанах итальянской кухни» €30 за человека Пешая 2.5 часа Групповая Мастер-класс: паста и тирамису с неограниченным количеством вина Начало: Via dei Servi, 85rosso, 50122 Firenze FI, Italy «Кулинарное путешествие по Италии: от пасты до тирамису Окунитесь в атмосферу итальянской кухни на практическом кулинарном мастер-классе, подходящем для любого уровня подготовки — предварительный опыт не требуется» Расписание: <b>Мастер-классы:</b><br>• Завтрак в 10:30<br>• Ужин в 17:00 €35 за человека Другие экскурсии Флоренции

