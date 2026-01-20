Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии во Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» во Флоренции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Кулинарный урок в Тоскане
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Кулинарный урок в Тоскане
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Тоскане с шеф-поваром Мауро и насладитесь экскурсиями по Сан-Джиминьяно! Узнайте секреты итальянской кухни
«Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €300 за человека
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
«Знакомство с гуру итальянской кухни»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€150 за человека
Мастер-класс с неограниченным количеством вина: три вида пасты
Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс с неограниченным количеством вина: три вида пасты
Начало: Via del Corso, 25R, 50122 Firenze FI, Италия
«Наша команда состоит из шеф-поваров с многолетним опытом работы в лучших ресторанах итальянской кухни»
€30 за человека
Мастер-класс: паста и тирамису с неограниченным количеством вина
Пешая
2.5 часа
Групповая
Мастер-класс: паста и тирамису с неограниченным количеством вина
Начало: Via dei Servi, 85rosso, 50122 Firenze FI, Italy
«Кулинарное путешествие по Италии: от пасты до тирамису Окунитесь в атмосферу итальянской кухни на практическом кулинарном мастер-классе, подходящем для любого уровня подготовки — предварительный опыт не требуется»
Расписание: <b>Мастер-классы:</b><br>• Завтрак в 10:30<br>• Ужин в 17:00
€35 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Кулинарный урок в Тоскане;
  2. Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара;
  3. Мастер-класс с неограниченным количеством вина: три вида пасты;
  4. Мастер-класс: паста и тирамису с неограниченным количеством вина.
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Площадь Синьории;
  2. Самое главное;
  3. Площадь Дуомо;
  4. Галерея Уффици;
  5. Палаццо Веккьо;
  6. Базилика Санта-Кроче;
  7. Санта-Мария-дель-Фьоре;
  8. Базилика Сан-Лоренцо;
  9. Площадь Микеланджело;
  10. Галерея Академии изящных искусств.
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в январе 2026
Сейчас во Флоренции в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 9 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март