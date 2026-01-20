Индивидуальная
Кулинарный урок в Тоскане
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Тоскане с шеф-поваром Мауро и насладитесь экскурсиями по Сан-Джиминьяно! Узнайте секреты итальянской кухни
«Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €300 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
«Знакомство с гуру итальянской кухни»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€150 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс с неограниченным количеством вина: три вида пасты
Начало: Via del Corso, 25R, 50122 Firenze FI, Италия
«Наша команда состоит из шеф-поваров с многолетним опытом работы в лучших ресторанах итальянской кухни»
€30 за человека
Групповая
Мастер-класс: паста и тирамису с неограниченным количеством вина
Начало: Via dei Servi, 85rosso, 50122 Firenze FI, Italy
«Кулинарное путешествие по Италии: от пасты до тирамису Окунитесь в атмосферу итальянской кухни на практическом кулинарном мастер-классе, подходящем для любого уровня подготовки — предварительный опыт не требуется»
Расписание: <b>Мастер-классы:</b><br>• Завтрак в 10:30<br>• Ужин в 17:00
€35 за человека
