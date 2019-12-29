2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Концепция сада по-итальянски

Гуляя по прекрасной ухоженной территории, вы узнаете о главных идеях Возрождения, воплотившихся в организации садово-паркового пространства. Поговорим о стилистическом разделении на зону 16 века и область барокко, а также о подходе к расположению ансамбля относительно дворца Питти. Кроме того, я расскажу об особенностях и основных отличиях разных европейских концепций сада — итальянской, французской и английской.

История создания ансамбля

Пролистывая вехи создания парка, начнем издалека — с 15 века, когда земли купил флорентийский аристократ Лука Питти. Перескочив через столетие, вы окажетесь у истоков зарождения сада — идеи, возникшей благодаря Елеоноре ди Толедо, жене Козимо I де Медичи. Я расскажу об авторе проекта, ставшего прообразом для королевских парков Европы, — архитекторе Никколо Триболо. И последующих изменениях, которые вносил каждый из Великих герцогов Тосканы, а позже и Лотарингии, в благоустройство сада.

Детали парка и иллюстрации тосканской моды

Возле гротов Моисея и Буонталенти поговорим о моде 16 века на необычные вещи, а у памятника лимонов — Лимонайе — о появлении моды на цитрусовые. Рассматривая изящный кофейный домик в стиле рококо, вы услышите об увлечении горячим шоколадом в 18-19 веке среди аристократов и буржуа. Узнаете, как карьер превратился в амфитеатр и стал моделью для Люксембургского сада в Париже. Увидите оригинал египетского обелиска с возрастом в 3 тысячи лет; фонтаны «Артишок» и «Вилы»; платаны, посаженные в эпоху Наполеона, а также водоем с искусственным островком и статуями. Пройдете по кипарисовой улице и галерее изогнутых каменных дубов, посаженных в начале 17 века. И, при желании, посетите небольшой музей фарфора.