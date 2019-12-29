2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса

Познакомиться с прообразом королевских парков Европы и узнать об увлечениях тосканских аристократов

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Выдающийся ансамбль Флоренции возле палаццо Питти — идеальное место для легкой и познавательной прогулки в тени 400-летних дубов и наполеоновских платанов, древних обелисков и кофейных домиков, ухоженных цветников и беседок.

На 4,5 гектарах изящного парка я обращу ваше внимание на детали, которые откроют историю тосканской моды и тенденций со времен средних веков до 19 столетия.

Познакомлю с историей создания и дальнейшего благоустройства Садов Боболи, а также расскажу об отличиях в концепциях итальянских, французских и английских садов.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса

Что вас ожидает

Концепция сада по-итальянски
Гуляя по прекрасной ухоженной территории, вы узнаете о главных идеях Возрождения, воплотившихся в организации садово-паркового пространства. Поговорим о стилистическом разделении на зону 16 века и область барокко, а также о подходе к расположению ансамбля относительно дворца Питти. Кроме того, я расскажу об особенностях и основных отличиях разных европейских концепций сада — итальянской, французской и английской.

История создания ансамбля
Пролистывая вехи создания парка, начнем издалека — с 15 века, когда земли купил флорентийский аристократ Лука Питти. Перескочив через столетие, вы окажетесь у истоков зарождения сада — идеи, возникшей благодаря Елеоноре ди Толедо, жене Козимо I де Медичи. Я расскажу об авторе проекта, ставшего прообразом для королевских парков Европы, — архитекторе Никколо Триболо. И последующих изменениях, которые вносил каждый из Великих герцогов Тосканы, а позже и Лотарингии, в благоустройство сада.

Детали парка и иллюстрации тосканской моды
Возле гротов Моисея и Буонталенти поговорим о моде 16 века на необычные вещи, а у памятника лимонов — Лимонайе — о появлении моды на цитрусовые. Рассматривая изящный кофейный домик в стиле рококо, вы услышите об увлечении горячим шоколадом в 18-19 веке среди аристократов и буржуа. Узнаете, как карьер превратился в амфитеатр и стал моделью для Люксембургского сада в Париже. Увидите оригинал египетского обелиска с возрастом в 3 тысячи лет; фонтаны «Артишок» и «Вилы»; платаны, посаженные в эпоху Наполеона, а также водоем с искусственным островком и статуями. Пройдете по кипарисовой улице и галерее изогнутых каменных дубов, посаженных в начале 17 века. И, при желании, посетите небольшой музей фарфора.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит билет (10-16 евро/человека, в зависимости от сезона). Его можно купить онлайн или на месте в кассе Дворца Питти.
  • Из сада Боболи, используя этот же билет, можно попасть в крепость Форте Бельведере и сад Бардини, где в апреле цветут глицинии — очень красивое зрелище.
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса
Сады Боболи — шедевр итальянского Ренессанса

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то нет. Очень тихо, уютно и спокойно. Нет суеты: 4,5 га зеленых насаждений и приятного отдыха. Можно было бы прогулятся и самим, но многое бы упустили, а так и историю создания узнали, и поняли какой это сад по-итальянски, какой по-французки, а какой по-английски. Нам понравились и гроты, и скульптуры, и фонтаны. Этот парк старше Версаля и Петергофа! Татьяна - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!
6 апреля 2019
Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!

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