2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сады Боболи во Флоренции - это выдающийся ансамбль, расположенный возле палаццо Питти.
На территории площадью 4,5 гектара можно увидеть древние обелиски, кофейные домики, ухоженные цветники и беседки.
Экскурсия предлагает познакомиться с историей
На территории площадью 4,5 гектара можно увидеть древние обелиски, кофейные домики, ухоженные цветники и беседки.
Экскурсия предлагает познакомиться с историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная история сада
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🌸 Ухоженные цветники
- 🗿 Древние обелиски
- ☕ Интересные факты о моде
Что можно увидеть
- Гроты Моисея и Буонталенти
- Лимонайе
- Кофейный домик
- Египетский обелиск
- Фонтаны Артишок и Вилы
- Музей фарфора
Описание экскурсии
- Начнём мы издалека — с 15 века, когда землю под огород здесь купил флорентийский аристократ Лука Питти, а потом воздвиг и дворец.
- В 16 веке хозяйкой здесь становится Елеонора Толедская — жена Козимо I Медичи. По ее идее архитектор Триболо разбивает парк, ставший прообразом для многих королевских парков Европы.
- Я расскажу вам о последующих изменениях, которые вносил каждый из великих герцогов Тосканы в благоустройство парка.
Вы увидите:
- многочисленные скульптуры
- оригинальный египетский обелиск возрастом в 3 тысячи лет
- кипарисовой улицу
- галерею изогнутых каменных дубов, посаженых еще в начале 17 века
- гроты Моисея и Буонталенти
- изящный кофейный домик в стиле рококо
Мы поговорим о моде на маньеризм, цитрусовые, горячий шоколад и не только!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит билет. Его можно купить онлайн или на месте в кассе Дворца Питти
- Для гида билет не нужен
- Из сада Боболи, используя этот же билет, можно попасть в крепость Форте Бельведере и сад Бардини
- Если вас больше 2-х, нужны наушники (2,5 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то нет. Очень тихо, уютно и спокойно. Нет суеты: 4,5 га
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А
Увлекательная экскурсия в тихом месте без толп туристов, подойдет тем, кто устал гулять по городу и хочет побыть среди зелени
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А
Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!
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