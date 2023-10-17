Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
Его владельцы сами проведут экскурсию, покажут портреты именитых прадедов и расскажут о своей семье.
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Описание
Что вас ожидает
Сокровище графов
Дворец украшен великолепными фресками в стиле барокко и невероятно красивым гротом. Вы увидите милый дворик и прекрасную террасу с панорамным видом на Флоренцию. Полюбуетесь изящными декорациями и картинами из семейной коллекции, которая стала всемирным наследием.
Беседы в аристократическом кругу
Из уст самих графа и графини услышите интересный рассказ о жизни династии, а также весёлые семейные истории. Можете задать вопросы и выяснить:
- Участвуют ли сейчас графы в политической жизни города
- Существует ли до сих пор общество благородных флорентийцев и как проходят их встречи
- Как можно обращаться к графам сегодня — упоминая их титул или намного проще
- Хотят ли их дети жить в Италии и продолжать дело своих родителей
- Могут ли в графской семье быть невесты или женихи без титулов
Граф и графиня — очень приятные люди, которые всегда стараются создать для гостей душевную атмосферу. Они с удовольствием отвечают на все вопросы.
Можно выбрать два варианта экскурсии.
Вариант без дегустации вина
Графиня показывает грандиозный дворец: фрески, грот, картины и портреты представителей династии, террасу с шикарным видом на город. Экскурсию сопровождает рассказом о династии, беседует, отвечает на вопросы.
Вариант с дегустацией вина
Графы показывают другой роскошный дворец, террасу с видом на кафедральный собор Флоренции и винный погребок. Проводят дегустацию вина собственного производства. Дружески беседуют, рассказывают о династии и жизни семьи, отвечают на вопросы.
Организационные детали
- Доплата за второй вариант с дегустацией вина составит €200
- Граф и графиня сами проведут экскурсию. Я выступлю переводчиком и собеседником.
- Дворец расположен в историческом центре Флоренции — из любой точки города можно дойти пешком за 10-15 минут
- Экскурсия возможна только в будни
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.