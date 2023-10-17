В гостях у флорентийских графов

Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без

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Ответы на вопросы
Потомки влиятельной династии, приближённой к самим Медичи. Один из представителей семьи был Папой Римским, а другие — министрами герцогства Тосканы. Звучит, как трейлер к историческому фильму, но это реальность. Вы сможете заглянуть во дворец графов, обычно закрытый для посетителей.

Его владельцы сами проведут экскурсию, покажут портреты именитых прадедов и расскажут о своей семье.
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
В гостях у флорентийских графов
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Описание

Что вас ожидает

Сокровище графов

Дворец украшен великолепными фресками в стиле барокко и невероятно красивым гротом. Вы увидите милый дворик и прекрасную террасу с панорамным видом на Флоренцию. Полюбуетесь изящными декорациями и картинами из семейной коллекции, которая стала всемирным наследием.

Беседы в аристократическом кругу

Из уст самих графа и графини услышите интересный рассказ о жизни династии, а также весёлые семейные истории. Можете задать вопросы и выяснить:

  • Участвуют ли сейчас графы в политической жизни города
  • Существует ли до сих пор общество благородных флорентийцев и как проходят их встречи
  • Как можно обращаться к графам сегодня — упоминая их титул или намного проще
  • Хотят ли их дети жить в Италии и продолжать дело своих родителей
  • Могут ли в графской семье быть невесты или женихи без титулов

Граф и графиня — очень приятные люди, которые всегда стараются создать для гостей душевную атмосферу. Они с удовольствием отвечают на все вопросы.

Можно выбрать два варианта экскурсии.

Вариант без дегустации вина

Графиня показывает грандиозный дворец: фрески, грот, картины и портреты представителей династии, террасу с шикарным видом на город. Экскурсию сопровождает рассказом о династии, беседует, отвечает на вопросы.

Вариант с дегустацией вина

Графы показывают другой роскошный дворец, террасу с видом на кафедральный собор Флоренции и винный погребок. Проводят дегустацию вина собственного производства. Дружески беседуют, рассказывают о династии и жизни семьи, отвечают на вопросы.

Организационные детали

  • Доплата за второй вариант с дегустацией вина составит €200
  • Граф и графиня сами проведут экскурсию. Я выступлю переводчиком и собеседником.
  • Дворец расположен в историческом центре Флоренции — из любой точки города можно дойти пешком за 10-15 минут
  • Экскурсия возможна только в будни

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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