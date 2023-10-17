Потомки влиятельной династии, приближённой к самим Медичи. Один из представителей семьи был Папой Римским, а другие — министрами герцогства Тосканы. Звучит, как трейлер к историческому фильму, но это реальность. Вы сможете заглянуть во дворец графов, обычно закрытый для посетителей. Его владельцы сами проведут экскурсию, покажут портреты именитых прадедов и расскажут о своей семье.

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Описание

Что вас ожидает

Сокровище графов

Дворец украшен великолепными фресками в стиле барокко и невероятно красивым гротом. Вы увидите милый дворик и прекрасную террасу с панорамным видом на Флоренцию. Полюбуетесь изящными декорациями и картинами из семейной коллекции, которая стала всемирным наследием.

Беседы в аристократическом кругу

Из уст самих графа и графини услышите интересный рассказ о жизни династии, а также весёлые семейные истории. Можете задать вопросы и выяснить:

Участвуют ли сейчас графы в политической жизни города

Существует ли до сих пор общество благородных флорентийцев и как проходят их встречи

Как можно обращаться к графам сегодня — упоминая их титул или намного проще

Хотят ли их дети жить в Италии и продолжать дело своих родителей

Могут ли в графской семье быть невесты или женихи без титулов

Граф и графиня — очень приятные люди, которые всегда стараются создать для гостей душевную атмосферу. Они с удовольствием отвечают на все вопросы.

Можно выбрать два варианта экскурсии.

Вариант без дегустации вина

Графиня показывает грандиозный дворец: фрески, грот, картины и портреты представителей династии, террасу с шикарным видом на город. Экскурсию сопровождает рассказом о династии, беседует, отвечает на вопросы.

Вариант с дегустацией вина

Графы показывают другой роскошный дворец, террасу с видом на кафедральный собор Флоренции и винный погребок. Проводят дегустацию вина собственного производства. Дружески беседуют, рассказывают о династии и жизни семьи, отвечают на вопросы.

Организационные детали