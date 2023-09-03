Винная Флоренция

Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании

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Ответы на вопросы
Вино — любимый напиток флорентийцев.

Они предпочитают его даже воде! Вместе мы пройдём по всем четырём кварталам центра, шаг за шагом погружаясь в винную историю города. Я покажу вам самые необычные, древние и молодые трактиры.

Помогу найти любопытную «винную деталь» Баптистерия и познакомлю с известными окошками для продажи вина.
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
Винная Флоренция
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства. В прошлом его разливали по бутылкам прохожим через специальные отверстия, проделанные в каменных стенах дворянских дворцов. И это лишь одна из множества местных винных историй. На экскурсии вы узнаете:

  • Кто обязывал флорентийцев разбавлять вино водой и кому это правило не нравилось
  • Какое «сумасшедшее» винное событие ежегодно проходит во Флоренции уже много веков подряд
  • Кому было разрешено продавать вино в старину и какие строгие правила должны были соблюдать эти счастливчики
  • Как обстояли дела с вином в эпидемию чумы 17 века
  • Кто был самым эксцентричным флорентийским трактирщиком, и кто официально описал формулу знаменитого вина Кьянти

Чтобы ощутить себя флорентийцами прошлых веков, мы продегустируем божественный нектар по старому обычаю!

Организационные детали

Вино оплачивается дополнительно — около 3 евро за бокал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza del Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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