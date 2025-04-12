Винная Флоренция - это уникальная возможность погрузиться в историю вина, которая пронизывает каждый уголок этого удивительного города. Участники экскурсии узнают о древних методах торговли, знаменитых винных окошках и необычных традициях. Флорентийцы всегда считали вино неотъемлемой частью своей культуры, и теперь у вас есть шанс стать частью этой истории. Не упустите возможность увидеть город с новой стороны и насладиться его ароматами и вкусами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства. В прошлом его разливали по бутылкам прохожим через специальные отверстия, проделанные в каменных стенах дворянских дворцов. И это лишь одна из множества местных винных историй. На экскурсии вы узнаете:

Кто обязывал флорентийцев разбавлять вино водой и кому это правило не нравилось

Какое «сумасшедшее» винное событие ежегодно проходит во Флоренции уже много веков подряд

Кому было разрешено продавать вино в старину и какие строгие правила должны были соблюдать эти счастливчики

Как обстояли дела с вином в эпидемию чумы 17 века

Кто официально описал формулу знаменитого вина Кьянти

Чтобы ощутить себя флорентийцами прошлых веков, мы продегустируем божественный нектар по старому обычаю!

Организационные детали

Вино оплачивается дополнительно — около €5-8 за бокал.