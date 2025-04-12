Винная Флоренция - это уникальная возможность погрузиться в историю вина, которая пронизывает каждый уголок этого удивительного города.
Участники экскурсии узнают о древних методах торговли, знаменитых винных окошках и необычных традициях.
Флорентийцы всегда считали вино неотъемлемой частью своей культуры, и теперь у вас есть шанс стать частью этой истории. Не упустите возможность увидеть город с новой стороны и насладиться его ароматами и вкусами
Участники экскурсии узнают о древних методах торговли, знаменитых винных окошках и необычных традициях.
Флорентийцы всегда считали вино неотъемлемой частью своей культуры, и теперь у вас есть шанс стать частью этой истории. Не упустите возможность увидеть город с новой стороны и насладиться его ароматами и вкусами
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Узнать о древних методах торговли вином
- 🏛️ Посетить все четыре квартала центра
- 🔍 Найти винную деталь Баптистерия
- 🕳️ Познакомиться с винными окошками
- 🎉 Узнать о винных событиях Флоренции
Что можно увидеть
- Баптистерий
Описание экскурсии
Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства. В прошлом его разливали по бутылкам прохожим через специальные отверстия, проделанные в каменных стенах дворянских дворцов. И это лишь одна из множества местных винных историй. На экскурсии вы узнаете:
- Кто обязывал флорентийцев разбавлять вино водой и кому это правило не нравилось
- Какое «сумасшедшее» винное событие ежегодно проходит во Флоренции уже много веков подряд
- Кому было разрешено продавать вино в старину и какие строгие правила должны были соблюдать эти счастливчики
- Как обстояли дела с вином в эпидемию чумы 17 века
- Кто официально описал формулу знаменитого вина Кьянти
Чтобы ощутить себя флорентийцами прошлых веков, мы продегустируем божественный нектар по старому обычаю!
Организационные детали
Вино оплачивается дополнительно — около €5-8 за бокал.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza del Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дарья! Огромное спасибо за удивительную экскурсию. Получили незабывемые эмоции. И это благодаря професионализму, любви к делу и самоотдачи. Мы обязательно порекомендуем такого великолепного рассказчика и гида нашим друзьям. С нетерпением будем ждать сдедующей нашей встречи с Вами во Флоренции, в этом богатейшем, загадочном и полном историй городе!
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