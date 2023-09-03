Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Вино — любимый напиток флорентийцев.
Они предпочитают его даже воде! Вместе мы пройдём по всем четырём кварталам центра, шаг за шагом погружаясь в винную историю города. Я покажу вам самые необычные, древние и молодые трактиры.
Помогу найти любопытную «винную деталь» Баптистерия и познакомлю с известными окошками для продажи вина.
Они предпочитают его даже воде! Вместе мы пройдём по всем четырём кварталам центра, шаг за шагом погружаясь в винную историю города. Я покажу вам самые необычные, древние и молодые трактиры.
Помогу найти любопытную «винную деталь» Баптистерия и познакомлю с известными окошками для продажи вина.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства. В прошлом его разливали по бутылкам прохожим через специальные отверстия, проделанные в каменных стенах дворянских дворцов. И это лишь одна из множества местных винных историй. На экскурсии вы узнаете:
- Кто обязывал флорентийцев разбавлять вино водой и кому это правило не нравилось
- Какое «сумасшедшее» винное событие ежегодно проходит во Флоренции уже много веков подряд
- Кому было разрешено продавать вино в старину и какие строгие правила должны были соблюдать эти счастливчики
- Как обстояли дела с вином в эпидемию чумы 17 века
- Кто был самым эксцентричным флорентийским трактирщиком, и кто официально описал формулу знаменитого вина Кьянти
Чтобы ощутить себя флорентийцами прошлых веков, мы продегустируем божественный нектар по старому обычаю!
Организационные детали
Вино оплачивается дополнительно — около 3 евро за бокал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza del Duomo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1274 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в мои 11 лет судьба перенесла меня в один из самых удивительных городов в мире и наградила меня лучшей профессией, о которой можно мечтать в таком городе, как Флоренция. Итак, с 2013 года я являюсь профессиональным лицензированным гидом, но истинный залог моего счастья — чувствовать себя почти коренной флорентийкой, знать город в мельчайших деталях и всем сердцем желать поделиться с вами своим неисчерпаемым восторгом. Прежде всего я — местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, о которых по сей день рассказываю самим флорентийцам, посоветую любимые местные траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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