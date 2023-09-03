Вино — любимый напиток флорентийцев. Они предпочитают его даже воде! Вместе мы пройдём по всем четырём кварталам центра, шаг за шагом погружаясь в винную историю города. Я покажу вам самые необычные, древние и молодые трактиры. Помогу найти любопытную «винную деталь» Баптистерия и познакомлю с известными окошками для продажи вина.

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Описание

Что вас ожидает

Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства. В прошлом его разливали по бутылкам прохожим через специальные отверстия, проделанные в каменных стенах дворянских дворцов. И это лишь одна из множества местных винных историй. На экскурсии вы узнаете:

Кто обязывал флорентийцев разбавлять вино водой и кому это правило не нравилось

Какое «сумасшедшее» винное событие ежегодно проходит во Флоренции уже много веков подряд

Кому было разрешено продавать вино в старину и какие строгие правила должны были соблюдать эти счастливчики

Как обстояли дела с вином в эпидемию чумы 17 века

Кто был самым эксцентричным флорентийским трактирщиком, и кто официально описал формулу знаменитого вина Кьянти

Чтобы ощутить себя флорентийцами прошлых веков, мы продегустируем божественный нектар по старому обычаю!

Организационные детали

Вино оплачивается дополнительно — около 3 евро за бокал.