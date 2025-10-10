Индивидуальная
до 6 чел.
Дворец Даванцити с искусствоведом
Погрузитесь в магию средневековой Флоренции, посетив дворец Даванцити. Уникальные произведения искусства и история ждут вас
Начало: У входа во Дворец Даванцати
Завтра в 13:00
15 окт в 09:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Винная Флоренция
Флоренция раскрывает свои винные тайны: от древних традиций до современных дегустаций. Откройте для себя город через призму вина и истории
Начало: На Piazza del Duomo
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€235 за всё до 7 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, любуясь величественным куполом Дуомо с пяти уникальных террас, и узнайте больше о гениальных решениях Брунеллески
Начало: На Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€45
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Эпоха Возрождения во Флоренции
Путешествие в сердце эпохи Возрождения: палаццо Веккьо, Санта-Мария-дель-Фьоре и другие знаковые места ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: У церкви Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:30
12 окт в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Русский след в сердце Флоренции
Отправиться в нетуристические кварталы и увидеть город совсем с другой стороны
Начало: У дворца Питти
Расписание: в субботу в 11:30
18 окт в 11:30
25 окт в 11:30
€116 за человека
