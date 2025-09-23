Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Недаром читать дальше до сих пор не утихают споры о том, что знаменитая французская кухня зародилась именно здесь: Катерина Медичи, выйдя замуж за Генриха II, увезла с собой во Францию итальянских поваров, столовые приборы, рецепты соусов, оливковое масло, шпинат и артишоки. «Кухня позволяет лучше понять местных жителей», — сказал один знаменитый итальянский шеф-повар и с ним сложно не согласиться! Кухня Тосканы — одна из лучших в Италии, практически рай для гурмана.Недаром

Описание экскурсии Прогулку начнем в самом центре Флоренции на центральном рынке, где вы сможете увидеть и, конечно, же попробовать основные тосканские мясные деликатесы: нежнейшее прошутто, финоккьону (колбасу с семенами фенхеля), тосканскую салями, колбаску из мяса дикого кабанчика и пекорино, сыр из овечьего молока разного срока выдержки и с разными наполнениями. Все это за бокалом красного вина, идеально сочетающегося с предложенными закусками. В зависимости от сезона я предложу вам брускетты с различными вкусами — типичную со свежими помидорами, буратой и вяленными помидорами, солоноватые с анчоусами и каперсами или фантазийные, сделанные по вдохновению шеф-повара. Вы увидите что представляет из себя знаменитый флорентийский стейк, узнаете особенности его приготовления и других блюд из тосканской породы коров Chianina. Затем мы пройдем мимо квартала Медичи к Собору Санта-Мария-дей-Фьоре, рядом с которым притаился киоск со знаменитой средневековой флорентийской уличной едой, где можно получить необычный гастрономический опыт. Далее направимся мимо Золотого моста в одну из лучших джелатерий города, где мороженное делается ежедневно из свежего молока и свежих фруктов. У вас будет возможность попробовать фирменное мороженное или сезонные вкусы на выбор. Также я расскажу вам о пяти разных районах Тосканы и особенностях их местной кухни, о винах, которые производят в Тоскане и не только!

