«Кухня позволяет лучше понять местных жителей», — сказал один знаменитый итальянский шеф-повар и с ним сложно не согласиться! Кухня Тосканы — одна из лучших в Италии, практически рай для гурмана.
Описание экскурсииПрогулку начнем в самом центре Флоренции на центральном рынке, где вы сможете увидеть и, конечно, же попробовать основные тосканские мясные деликатесы: нежнейшее прошутто, финоккьону (колбасу с семенами фенхеля), тосканскую салями, колбаску из мяса дикого кабанчика и пекорино, сыр из овечьего молока разного срока выдержки и с разными наполнениями. Все это за бокалом красного вина, идеально сочетающегося с предложенными закусками. В зависимости от сезона я предложу вам брускетты с различными вкусами — типичную со свежими помидорами, буратой и вяленными помидорами, солоноватые с анчоусами и каперсами или фантазийные, сделанные по вдохновению шеф-повара. Вы увидите что представляет из себя знаменитый флорентийский стейк, узнаете особенности его приготовления и других блюд из тосканской породы коров Chianina. Затем мы пройдем мимо квартала Медичи к Собору Санта-Мария-дей-Фьоре, рядом с которым притаился киоск со знаменитой средневековой флорентийской уличной едой, где можно получить необычный гастрономический опыт. Далее направимся мимо Золотого моста в одну из лучших джелатерий города, где мороженное делается ежедневно из свежего молока и свежих фруктов. У вас будет возможность попробовать фирменное мороженное или сезонные вкусы на выбор. Также я расскажу вам о пяти разных районах Тосканы и особенностях их местной кухни, о винах, которые производят в Тоскане и не только!
Ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок Флоренции
- Квартал Медичи
- Собор Санта-Мария-дей-Фьоре
- Киоск с уличной едой
- Золотой мост
- Джелатерия
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Сырная или мясная нарезка с бокалом вина (10-15 евро)
- Cредневековый сэндвич (5-6 евро)
- Лучшее мороженое во Флоренции (от 2, 5 евро).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный рынок Флоренции
Завершение: Мост Ла Каррайа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
