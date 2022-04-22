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Великолепие тишины и гармонии

Великолепные живописные флорентийские панорамы, не так много туристов, гармоничное погружение в историю города через призму жизни и смерти, удивительного спокойствия, философии, созерцания, осознанности и думах о вечном. Пройдя мимо площади Микеланджело, насладившись уникальной панорамой на город и сделав незабываемые яркие фото, мы очутимся возле удивительно красивой и самой загадочной Базилики — Сан Миниато-аль-Монте. Сколько тайн, легенд, секретов и астрологических загадок хранит эта старинная церковь (1018 год). Она — чуть ли не единственное архитектурное сооружение Флоренции, не подвергшееся реконструкции в эпоху Возрождения, если не считать колокольни, построенной в 1535 году Баччо д 'Аньоло, и мраморной лестницы, сооружённой в 1875 году Джузеппе Поджи.

Главная святыня базилики — мощи святого Миниато, которые хранятся в крипте, в алтаре XI века. Потом мы будем бродить в тишине на кладбище Порте-Санте, где похоронены многие знаменитые флорентийцы. В частности, здесь покоятся режиссёр Франко Дзеффирели, писатели Карло Коллоди, сочинивший сказку про приключения Пиноккио, которую за последние без малого 130 лет прочитали пять-шесть поколений детей. Наверное, более миллиарда! А также Васко Пратолини, актёр Томмазо Салвини, один из пионеров в области ракетных физических экспериментов, астрофизик — Бруно Бенедетто Росси и др. Большинство могил и надгробных памятников выполнены в неоготическом стиле.

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