Знаменитые кладбища Флоренции

Тишина, чудесный вид на Флоренцию, любование мраморными скульптурами, звук колокола, разговоры о выдающихся личностях

Индивидуальная
Тишина, чудесный вид на Флоренцию, любование мраморными скульптурами, звук колокола, разговоры о выдающихся личностях и о вечном оставят у вас приятное послевкусие.

«Каждый человек носит в глубине своего «я» маленькое кладбище, где погребены те, кого он любил.

» — Ромен Роллан
Знаменитые кладбища Флоренции
Знаменитые кладбища Флоренции
Знаменитые кладбища Флоренции
Знаменитые кладбища Флоренции
Знаменитые кладбища Флоренции
Знаменитые кладбища Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Микеланджело
  • Сан-Миниато-аль-Монте
  • Кладбище Порте-Санте

Что вас ожидает:

    Великолепие тишины и гармонии
    Великолепные живописные флорентийские панорамы, не так много туристов, гармоничное погружение в историю города через призму жизни и смерти, удивительного спокойствия, философии, созерцания, осознанности и думах о вечном. Пройдя мимо площади Микеланджело, насладившись уникальной панорамой на город и сделав незабываемые яркие фото, мы очутимся возле удивительно красивой и самой загадочной Базилики — Сан Миниато-аль-Монте. Сколько тайн, легенд, секретов и астрологических загадок хранит эта старинная церковь (1018 год). Она — чуть ли не единственное архитектурное сооружение Флоренции, не подвергшееся реконструкции в эпоху Возрождения, если не считать колокольни, построенной в 1535 году Баччо д 'Аньоло, и мраморной лестницы, сооружённой в 1875 году Джузеппе Поджи.
    Главная святыня базилики — мощи святого Миниато, которые хранятся в крипте, в алтаре XI века. Потом мы будем бродить в тишине на кладбище Порте-Санте, где похоронены многие знаменитые флорентийцы. В частности, здесь покоятся режиссёр Франко Дзеффирели, писатели Карло Коллоди, сочинивший сказку про приключения Пиноккио, которую за последние без малого 130 лет прочитали пять-шесть поколений детей. Наверное, более миллиарда! А также Васко Пратолини, актёр Томмазо Салвини, один из пионеров в области ракетных физических экспериментов, астрофизик — Бруно Бенедетто Росси и др. Большинство могил и надгробных памятников выполнены в неоготическом стиле.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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