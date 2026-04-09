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до 10 чел.
«Там, за рекой Арно» - неизведанная Флоренция ремесленников
Пройти по следам мастеров и открыть город, который верен себе
Начало: На Старом мосту
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Настоящая Тоскана: замки, дегустация вин и потрясающие пейзажи (18+)
Познакомиться с традициями виноделия и узнать историю старинной графской семьи (из Флоренции)
Начало: На трамвайной остановке Valfonda
«Подниметесь на башню, где выдерживают Vin Santo, — оттуда открывается панорама на холмы с виноградниками и кипарисами»
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
от €620 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
«Вы увидите панораму мостов через реку Арно, которая делит город на две части, и узнаете, почему сейчас Старый мост называют Золотым»
Завтра в 08:30
20 июл в 08:30
от €300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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Спасибо Александре за увлекательное, эксклюзивное путешествие по Флоренции для тех, кто не в первый раз в городе! Редкие локации, истории
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Всего 1 отзыв во Флоренции в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Панорамы»
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Сейчас во Флоренции в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 620. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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