читать дальше уменьшить про известных деятелей и обычных людей, куча рекомендаций что ещё можно и нужно посетить, съесть и выпить. Рекомендую всем кто уже успел восхититься собором и базиликой. Запланируйте побольше времени, Александра сверхувлеченный человек).

Спасибо Александре за увлекательное, эксклюзивное путешествие по Флоренции для тех, кто не в первый раз в городе! Редкие локации, истории