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Палатинская Галерея через призму смерти и любви.

Оксана В.
Оксана В. – Гид из Флоренции
Посетив со мной важнейшую мировую сокровищницу — Галерею Палатину, Вы окунетесь в историю 📖 3 династий — Медичей, герцогов Лотарингских и Савойя.

Увидите около 500 картин эпохи Возрождения, включая 11 шедевров великого Рафаэля.

А также Караваджо, Тициана, Рубенса, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи, Перуджино, Андреа дель Сарто и других.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €115 за экскурсию

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Палатинская Галерея через призму смерти и любви.
Палатинская Галерея через призму смерти и любви.

Что вы увидите

  • Палаццо Питти
  • Залы Планет
  • Прихожая конюших, Галерея Статуй
  • Основные залы:
  • Кастаньоли, Аллегорий, Изящных Искусств, Геркулеса, Авроры, Виктории, Психеи, Музыки, Коридор Поччетти. Коридор Поччетти, Зал Прометея, зал Правосудия, Ванная комната Наполеона, Зал Воспитания Юпитера( с спящим Амуром Караваджо), Каминный зал
  • Картины:
  • Рафаэля, Тициана, Рубенса, Перуджино, Андреа дел Сарто, Веронезе, Антонис ван Дейка, Джорджоне мы насладимся в залах Идиады, Сатурна, Юпитера, Марса, Аполлона, Венеры.
  • Королевские апартаменты
Каждое произведение, каждый художник - через призму жизни и смерти, любви и страсти..
Смерти идеалов, иллюзий, старых устоев, реальных героев, самих заказчиков и художников... и все это на стыке эпох, на пике творчества.
"Творить - значит убивать смерть".
Посетив со мной важнейшую мировую сокровищницу - Галерею Палатину, Вы окунетесь в историю 📖 3 династий - Медичей, герцогов Лотарингских и Савоя.
Около 500 картин эпохи Возраждения, включая 11 шедевров Великого Рафаэля ( как нигде в мире).
А также Кораваджо, Тициан, Рубенс, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи, Перуджино, Андреа дель Сарто и другие.
Знакомые имена, картины, но не потерялся ли за этим более глубокий смысл... Как сохранить радость узнавания, но открыть новые грани и читать новые образы в знакомых произведениях и биографиях художников? Просто и доступно, но так, чтобы ценность и личность каждого стала очевидной.
Обещаю, будет жарко и очень интересно!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет — 10 евро ( ноябрь — март)
  • 16 евро ( апрель — октябрь)
Начало и место завершения
🚩 Piazza Pitti
Палатинская Галерея через призму смерти и любви.
Палатинская Галерея через призму смерти и любви.
Палатинская Галерея через призму смерти и любви.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана В.
Оксана В.
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Оксана В. проводит ещё 1 экскурсию

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