Каждое произведение, каждый художник - через призму жизни и смерти, любви и страсти..

Смерти идеалов, иллюзий, старых устоев, реальных героев, самих заказчиков и художников... и все это на стыке эпох, на пике творчества.

"Творить - значит убивать смерть".

Посетив со мной важнейшую мировую сокровищницу - Галерею Палатину, Вы окунетесь в историю 📖 3 династий - Медичей, герцогов Лотарингских и Савоя.

Около 500 картин эпохи Возраждения, включая 11 шедевров Великого Рафаэля ( как нигде в мире).

А также Кораваджо, Тициан, Рубенс, Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи, Перуджино, Андреа дель Сарто и другие.

Знакомые имена, картины, но не потерялся ли за этим более глубокий смысл... Как сохранить радость узнавания, но открыть новые грани и читать новые образы в знакомых произведениях и биографиях художников? Просто и доступно, но так, чтобы ценность и личность каждого стала очевидной.

Обещаю, будет жарко и очень интересно!