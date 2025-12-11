Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Генуя на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней €250 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 26 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Генуя для вашей фотокамеры Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ... €160 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Генуэзская песнь в картинах и фресках Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения Начало: В Старом порту €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Генуя

