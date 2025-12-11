Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя для вашей фотокамеры
Любите уникальные фото? Откройте для себя скрытые уголки Генуи и создайте лучшие кадры. Секретные лифты и панорамы ждут вас
Начало: Морской вокзал Генуи или ж/д вокзал Stazione Princ...
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках
Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения
Начало: В Старом порту
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
