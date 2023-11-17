Генуя с искусствоведом

От крестоносцев и Христофора Колумба до золота дожей и «вдовы Паганини». От этрусков до современных генуэзцев. От лепешек из нутовой муки до « пальчики оближешь» — сырной фокаччи! Что скрывает столь богатая «сокровищница» этого поистине удивительного городе? Видели ли Вы город подобный Генуе, где камни буквально, словно старинные рукописи повествуют нам исторические события, где дворцы прячут под скромными фасадами небывалое великолепие генуэзских правителей, а узкие улицы, куда никогда не заходило солнце, молчаливо и даже зловеще хранят многовековые секреты своих жителей — морских пиратов. Старые уютные площади, откуда струится мелодия, напоминающая звуки лютни, нежно касающейся вашей души. Иногда предстает перед нами мрачный образ Паганини с развевающимися длинными волосами, изящными до излома изогнутыми пальцами со смычком, легко скользящим по струнам. Дворцы и церкви Генуи, отделанные мрамором величественно открывают нам свои старинные тяжелые двери, приглашая в свои покои и храмы.

Путешествие во времени

Во время нашей пешеходной экскурсии мы совершим с Вами путешествие во времени от крестовых походов и до эпохи Возрождения Италии в 19 веке. Узнаем что связывает Геную и французский Амьен. Воочию прямо в церкви насладимся художественными шедеврами, узная при этом какую роль Генуя сыграла в творчестве Рубенса. Дойдем до булочной, где любил вдыхать аромат свежеиспеченной булочки Джузеппе Верди и узнаем что говорил о Генуе Альберт Эйнштейн. И что олицетворяет собой старинный галеон, так торжественно пришвартовавшийся к берегу восхитительной Генуи. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.