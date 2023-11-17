Генуя, богатая историей от крестоносцев до современности, раскрывает свои тайны через каменные улицы, скрытые дворцы и величественные церкви. Наше путешествие во времени откроет величие этого города.
Генуя, словно старинный галеон, приковывает внимание своей удивительной красотой и исключительным наследием, оставляя в памяти след великих историй и личностей.
Генуя, словно старинный галеон, приковывает внимание своей удивительной красотой и исключительным наследием, оставляя в памяти след великих историй и личностей.
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Что вас ожидает:
- Площадь Феррари
- Театр Карло-Феличе
- Музей-Академия изящных искусств Лигурии
- Палаццо Дожей, Биржа
- Порта Сопрано — городские стены Барбароссы
- Дом Христофора Колумба
- Старая базилика
- Палаццо Дукале
- Церковь иезуитов алтарями расписанным Рубенсом
- Кафедральный Собор Сан-Лоренцо
- Дворец Империале
- Площадь связанная с Альбертом Эйнштейном
- Площадь Мерканти
- Старинные кофейни
- Дворец Сан Джорджо
- Портовая площадь Карикаменто с ее достопримечательностями
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Генуя с искусствоведом
От крестоносцев и Христофора Колумба до золота дожей и «вдовы Паганини». От этрусков до современных генуэзцев. От лепешек из нутовой муки до « пальчики оближешь» — сырной фокаччи! Что скрывает столь богатая «сокровищница» этого поистине удивительного городе? Видели ли Вы город подобный Генуе, где камни буквально, словно старинные рукописи повествуют нам исторические события, где дворцы прячут под скромными фасадами небывалое великолепие генуэзских правителей, а узкие улицы, куда никогда не заходило солнце, молчаливо и даже зловеще хранят многовековые секреты своих жителей — морских пиратов. Старые уютные площади, откуда струится мелодия, напоминающая звуки лютни, нежно касающейся вашей души. Иногда предстает перед нами мрачный образ Паганини с развевающимися длинными волосами, изящными до излома изогнутыми пальцами со смычком, легко скользящим по струнам. Дворцы и церкви Генуи, отделанные мрамором величественно открывают нам свои старинные тяжелые двери, приглашая в свои покои и храмы.
Путешествие во времени
Во время нашей пешеходной экскурсии мы совершим с Вами путешествие во времени от крестовых походов и до эпохи Возрождения Италии в 19 веке. Узнаем что связывает Геную и французский Амьен. Воочию прямо в церкви насладимся художественными шедеврами, узная при этом какую роль Генуя сыграла в творчестве Рубенса. Дойдем до булочной, где любил вдыхать аромат свежеиспеченной булочки Джузеппе Верди и узнаем что говорил о Генуе Альберт Эйнштейн. И что олицетворяет собой старинный галеон, так торжественно пришвартовавшийся к берегу восхитительной Генуи. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида - искусствоведа
- Что не входит
- Кофе
- Фокачча
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Феррари, памятник Джузеппе ГарибальдиЗавершение: Порто Антико
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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