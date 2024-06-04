Религиозные экскурсии по святым местам Генуя

Найдено 8 экскурсий в категории «Святые места» в Генуя на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
«музей Сокровищницы, имеющий такие исторически религиозные фрагменты, как чаша святого Грааля (I в»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
«Вы посетите великолепный кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 6 чел.
Стены, которые умеют рассказывать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
209 отзывов
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Геную нельзя назвать храмом искусств, но в ее коллекциях собраны полотна многих выдающихся итальянских мастеров»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Buongiorno, Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
«И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и кафедральный собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Исторический центр гордой Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
«Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и кафедральный собор, который строили три столетия»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
«Впечатлитесь собором Сан-Лоренцо, где находятся сокровища и реликвии католического мира, включая мощи Иоанна Крестителя»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179144 за всё до 10 чел.
Православные реликвии и святые места Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
«Экскурсия имеет историко-культурный характер и ориентирована на всех интересующихся подробностями культурно-религиозной жизни города»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
144 за всё до 5 чел.
Православные артефакты в католических церквях Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
«Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющий тур по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение»
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Генуя сегодня
    Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
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    мнения о Генуе разошлись, но в том, что Роман отличный экскурсовод мы были единодушны! Очень рекомендуем познакомиться в гордом и сделать это именно с Романом.

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Генуя сегодня
    Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
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    местами. С одеждой для ребенка мы не угадали, Роман помог нам в этой ситуации, подстроился под ситуацию. Масса эмоций и ярких впечатлений. Все прошло замечательно, спасибо!

  • G
    Gregory
    3 июня 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
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    знания исторических фактов Ильяны погрузят словно создатели Голливуда в свои эпичные фильмы. Красиво, инстаграмно, вкусно. С удовольствие порекомендуем гида своим друзьям, желающим посетить этот уголок Италии)

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  • А
    Алла
    25 мая 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
  • Е
    Ефим
    15 мая 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
  • М
    Михаил
    6 мая 2024
    Buongiorno, Генуя
    Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
    Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендуюИрина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Святые места»

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  1. Генуя сегодня
  2. Великая и противоречивая Генуя
  3. Стены, которые умеют рассказывать
  4. Buongiorno, Генуя
  5. Исторический центр гордой Генуи
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  2. Кафедральный собор
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
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