Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя на ладони
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Около Аквариума Генуи
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
