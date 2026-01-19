Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Генуя на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Канатная дорога 2 часа 55 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Генуя на ладони Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: Около Аквариума Генуи €200 за всё до 5 чел. 5 часов 1 отзыв Водная прогулка Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах Начало: По договорённости €450 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии €350 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Генуя

